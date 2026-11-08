ครูสาวเชียงใหม่ตามหาแหวนแต่งงานหล่นในบิ๊กซี แม่เหียะ พบผู้หญิงก้มเก็บจากกล้องวงจรปิด
ครูสาววัย 32 ปี ใน จ.เชียงใหม่ ประกาศตามหาแหวนแต่งงานที่สูญหายภายในห้างบิ๊กซี สาขาแม่เหียะ หลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบหญิงวัยกลางคนเก็บของขึ้นจากพื้น
คุณครู อ้อมใจ วัย 32 ปี ครูผู้สอนอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่ ได้ออกมาประกาศตามหา แหวนแต่งงาน วงสำคัญที่สูญหายภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขา แม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ โดยแหวนวงดังกล่าวมีความหมายทางจิตใจต่อตัวเธออย่างยิ่งและต้องการให้ผู้ที่พบเห็นช่วยติดต่อกลับ
เหตุการณ์สูญหายระหว่างช้อปปิ้งชั้น 1
คุณครูอ้อมใจเปิดเผยรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมานั้น ขณะที่เธอเดินช้อปปิ้งอยู่ในโซนชั้น 1 ของห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาแม่เหียะ เธอได้สังเกตเห็นว่านิ้วนางด้านซ้ายซึ่งสวมแหวนทองคำแต่งงานไว้ เกิดอาการบวมและเจ็บปวด จึงตัดสินใจถอดแหวนออกและย้ายไปสวมใส่นิ้วนางก้อยซ้ายแทนเพื่อให้สบายขึ้นAlso read'อัมรินทร์ คอมันตร์' ชี้ 4 คุณสมบัติ 'รัฐบาลที่เราต้องการ' กอบกู้ชาติก่อนสายเกินแก้
ในช่วงจังหวะเดียวกันนี้ มือของเธอถือโทรศัพท์มือถือไปด้วย และหลังจากที่เคลื่อนย้ายแหวนไปใส่ที่นิ้วนางก้อย เธอก็รู้สึกว่าแหวนวงเดิมหลุดหายไปจากมือ ซึ่งสันนิษฐานว่าอาจหลุดออกมาในขณะที่กำลังแบมือหรือจับโทรศัพท์อยู่ ทำให้แหวนวงสำคัญตกลงสู่พื้นโดยไม่รู้ตัว
หลักฐานจากกล้องวงจรปิดชี้จุดเกิดเหตุ
หลังจากตระหนักได้ว่าคุณครูอ้อมใจได้ขอตรวจสอบ footage จากกล้องวงจรปิดของทางห้างสรรพสินค้า เพื่อหาเบาะแสของแหวนวงดังกล่าว ผลปรากฏว่าภาพบันทึกไว้ได้มีผู้หญิงวัยกลางคนจำนวน 2 คนปรากฏในคลิป โดยมีผู้หญิงคนหนึ่งก้มลงเก็บวัตถุบางอย่างจากพื้น แล้วจึงยื่นให้ผู้หญิงอีกคนดูลักษณะเบื้องต้นก่อนที่ทั้งคู่จะเดินจากไปอย่างรวดเร็ว
คุณครูอ้อมใจมีความเชื่อว่าผู้หญิงทั้งสองคนที่ปรากฏในภาพคือผู้ที่เก็บแหวนของเธอลงจากพื้น โดยเธอระบุว่าแหวนวงนี้เป็นแหวนแต่งงานเพียงวงเดียวในชีวิตที่มีค่าทางจิตใจมาก หากใครพบเห็นหรือทราบข่าวจึงขอให้ออกมาติดต่อกลับเพื่อขอคืนวงแหวนดังกล่าว
ช่องทางการติดต่อและรางวัลตอบแทน
สำหรับผู้ที่พบเห็นหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้เก็บแหวนวงนี้ สามารถติดต่อไปยังคุณครูอ้อมใจได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-5568091 โดยเธอระบุว่ามีค่าตอบแทนน้ำใจให้กับผู้ที่นำแหวนกลับมาส่งมอบให้ เพื่อให้แหวนวงสำคัญที่เต็มไปด้วยความทรงจำกลับคืนสู่เจ้าของ
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