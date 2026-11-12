ครูสลา ครูเจ ร่วมตัดสินการประกวดเพลงไทย GMM Grammy หนุนเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมดนตรี
ศิลปินแห่งชาติ ครูสลา คณวุฒิ และครูเจ จาก GMM Grammy ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดเยาวชนสืบสานรักษาเพลงไทย ซีซั่น 3 ชิงรางวัลกว่า 5 แสน บาท พร้อมแนะนำตัวจริงของวงการ
วงการเพลงไทยบันเทิงได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มรูปจากศิลปินชั้นแนวหน้าของประเทศ เมื่อ ครูสลา คณวุฒิ ศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดงดนตรีไทยสากล ประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่งประจำปี 2564 รับหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินในโครงการสำคัญระดับชาติ พร้อมด้วยครูเจ-วิทวัส วีระญาโน รองประธานฝ่ายวิชาการจากสถาบันพัฒนาศิลปิน BLKGEM Music Academy ในเครือ GMM GRAMMY การร่วมมือครั้งนี้เป็นการยืนยันความมุ่งมั่นในการรักษาคุณค่าทางศิลปะดั้งเดิมไว้ให้กับคนรุ่นใหม่อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ
การประกวดเยาวชนสืบสานรักษาเพลงไทย ซีซัน 3 ปีนี้อย่างเป็นทางการ
กิจกรรมการประกวดร้องเพลงในโครงการเยาวชนสืบสานรักษาเพลงไทย โดยสำนักงานพระคลังข้างที่ ซีซั่น 3 ปี 2569 ได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อค้นพบสุดยอดนักดนตรีเยาวชนไทยสู่เส้นทางอาชีพ โดยมีเวทีสำคัญจัดร่วมกับโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง หน่วยงานภาคีอย่างบริษัท จีเอเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และช่องวัน 31 เปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศแสดงศักยภาพในประเภทเพลงลูกกรุง ลูกทุ่ง และเพลงไทยร่วมสมัย เพื่อชิงถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท ถือเป็นการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอย่างแท้จริงAlso readApple Music ประกาศ Olivia Dean ศิลปินแห่งปี 2026
โครงการนี้ไม่ใช่เพียงการประกวดธรรมดา แต่คือสะพานเชื่อมโยงวัฒนธรรมดนตรีไทยที่ทรงคุณค่าไม่ให้สูญหาย และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงทักษะ Vocal ที่แม่นยำภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ การแข่งขันครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของคนรุ่นใหม่ที่หันกลับมาสนใจดนตรีไทยดั้งเดิมมากขึ้น ซึ่งมีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสูงกว่า 2,200 คน จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ แสดงให้เห็นถึงความต้องการและแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ศิลปะแขนงนี้สูงมาก
มุมมองกรรมการตัดสินและเกณฑ์การเลือกศิลปินต้นแบบคุณภาพ
ครูสลา คณวุฒิ กรรมการตัดสินประเภทเพลงลูกทุ่ง ได้เปิดเผยความรู้สึกว่ารู้สึกปลาบปลื้มและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นเยาวชนรุ่นหลานหันมาช่วยกันสืบสานบทเพลงอมตะร่วมสมัย ดนตรีไทยทั้งลูกทุ่งและลูกกรุงถือเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง สำหรับสำนักงานพระคลังข้างที่เปิดเวทีต่อเนื่องเป็นซีซั่นที่ 3 นั้นไม่เพียงแต่เป็นการอนุรักษ์เพลงไทยไม่ให้สูญหาย แต่ยังเป็นการเชื่อมสืบต่อศิลปะด้านการขับร้องจากรุ่นสู่รุ่นอย่างแท้จริง
ครูสลาเปิดเผยเพิ่มเติมว่า กรรมการมีการหารือกันอย่างหนักเนื่องจากมีผู้สมัครเข้ามาร่วมโครงการกว่า 2,200 คน และต้องตัดเหลือเพียง 15 คนสุดท้ายในการตัดสินใจว่าจะเลือกใครดีเพราะเก่งกันทุกคนในทุกด้าน ครูสลาขอยินดีกับทุกคนและขอให้ลูกหลานแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อเติบโตเป็นบุคลากรคุณภาพของวงการบันเทิงไทยต่อไป สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดและการให้คุณค่ากับความสามารถของแต่ละคนอย่างเท่าเทียมกัน
ด้านครูเจ-วิทวัส รองประธานฝ่ายวิชาการจาก BLKGEM Music Academy สถาบันพัฒนาศิลปินในเครือ GMM GRAMMY ได้ชื่นชมสำนักงานพระคลังข้างที่ที่จัดกิจกรรมได้เยี่ยมยอดมาก ถือเป็นเรื่องราวที่ดีมากที่ให้เด็กๆ มีโอกาสได้ร้องกับวง Big Band ขนาดใหญ่ ทำให้ได้รับประสบการณ์การร้องเพลงในระดับมืออาชีพ ทุกคนทำผลงานออกมาได้ดีมากทั้งที่อายุน้อยกันอยู่เลย แต่ทุกคนร้องดีไม่มีใครร้องไม่ดีเลย กรรมการจึงต้องตัดสินกันว่าบนเวทีตอนนั้นใครควบคุมการร้องและคุมความตื่นเต้นเวทีได้มากกว่ากัน ซึ่งผลการประกวดกรรมการมีความเห็นเป็นเอกฉันท์
เส้นทางการออกอากาศและการติดตามชมผลงานเยาวชนระดับประเทศ
ประชาชนทั่วไปสามารถติดตามชมเทปรวมภาพการประกวดร้องเพลงเยาวชนสืบสานรักษาเพลงไทย โดยสำนักงานพระคลังข้างที่ ซีซั่น 3 ปี 2569 ได้ทางช่อง 7HD ในวันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2569 เวลา 17.00 - 18.00 น. รวมถึงช่อง One 31 ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2569 เวลา 16.30 - 18.00 น. และช่อง NBT ในวันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00 - 14.00 น. เพื่อรับชมความยอดเยี่ยมของเยาวชนระดับประเทศ
สามารถติดตามชมภาพบรรยากาศและข่าวสารทั้งหมดได้ที่ Facebook และ TikTok ผ่านช่องทาง เยาวชนสืบสานรักษาเพลงไทย นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตเปิดเรือนใจ คืนความสุขให้สังคม ที่จัดขึ้น ณทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา นำโดยครูสลา คณวุฒิ ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินลูกศิษย์อย่างมนต์แคน แก่นคูน เสถียร ทำมือ เวียง นฤมล ดำ ดัสกร หนิงหนิง คำพะนาง เกชา ช่อฟ้า และขิม ดวลเพลงชิงทุน เพื่อมอบความสุขให้แก่พี่ๆ น้องๆ ในทัณฑสถานหญิง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมิติของการให้คืนสู่สังคมอย่างแท้จริง
ครูสลายังได้ย้อนกลับไปในอดีตเมื่อเกือบ 30 ปีก่อน ที่วงการลูกทุ่งให้การต้อนรับเพลงยาใจคนจนที่ขับร้องโดยไมค์ ภิรมย์พร และประพันธ์โดยครูสลา คณวุฒิ นับเป็นเพลงปลุกกระแสลูกทุ่งอีสานเพลงแรกๆ ของเมืองไทยที่ประสบความสำเร็จ หลังจากนั้นก็มีเพลงเหนื่อยไหมคนดี และอีกหลายเพลงดังที่ไมค์ ภิรมย์พร ทำงานคู่กับครูสลา คณวุฒิ จนเพลงล่าสุดเมื่อปี 2550 กับเพลงรอสายใจสั่งมา ที่หลายคนชื่นชอบเรียกว่าเป็นปีทองอีกปีของศิลปินที่คว้ายอดรับชมยูทูปมากที่สุดในประเทศไทยถึง 2 ปีซ้อน
ในปัจจุบันมนต์แคน แก่นคูน ที่ยังคงรักษาความแรงต่อเนื่อง เพราะเพิ่งปล่อยอัลบั้มเต็มมาเด้อฝันเอย ออกมาก็สร้างสถิติใหม่ ติดเทรนด์มาแรงอันดับ 1 ถึง 3 เพลง ไม่ว่าจะเป็นเพลงเป็นเกียรติหลาย เพลงหนีบ่ม้ม และล่าสุดเพลงนางไอ่ของอ้าย ยังคงรักษามาตรฐานความยอดเยี่ยมทางดนตรีไทยลูกทุ่งไว้ได้อย่างมั่นคงและเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคตอย่างชัดเจนและยั่งยืน
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