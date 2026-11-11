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Crime

ครูหนึ่งหายออกจากบ้าน 4 วันยังไม่พบ ติดกล้องวงจรปิดเพุดแนวถนน

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย
ครูหนึ่งหายออกจากบ้าน 4 วันยังไม่พบ ติดกล้องวงจรปิดเพุดแนวถนน
น.ส.วิริยา พยอม · ครูอายุ 54 ปี · อำเภอเกาะคา
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ครูอายุ 54 ปี น.ส.วิริยา พยอม หายจากบ้านในอำเภอเกาะคา ลำปาง ติดกล้องวงจรปิดที่ร้านขายของกลางถนน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 แจ้งความคนหายอยู่สำนักงานตำรวจในเกาะคา

ครูอายุ 54 ปี ชื่อ น.ส.วิริยา พยอม ผู้สอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนอนุบาลที่ อำเภอเกาะคา ลำปาง หายออกจากบ้านพักอาศัยในต.ท่าผา อ.เกาะคา 4 วันแล้วโดยที่ผู้ใกล้ชิดยังไม่ทราบลักษณะบ่งชี้เหตุการณ์ การค้นหาได้เริ่มขึ้นหลังจากการแจ้งความคนหายที่สำนักงานตำรวจจังหวัดลำปาง

การตรวจสอบกล้องวงจรปิดในอำเภอเสริมงาม

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดของอำเภอเสริมงาม พบภาพรถเก๋ง นิสสัน อัลเมร่า สีบรอนซ์เงิน เดินทางออกจากบ้านนางแตนในเวลา 06.47 น. ของวันที่ 7 พ.ย. ที่มุ่งหน้าระหว่างอำเภอเกาะคา เชื่อมต่อกับทางเดินข้างถนนอำเภอเสริมงาม

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ในภาพมีครูหนึ่งขับรถผ่านอำเภอเสริมงามตระเวนไปยังจุดศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ ที่ความสูงของถนนสายหลัก 08.05 น. ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทางเดินที่ใช้เป็นเส้นทางผ่านจริง

เจาะจงเส้นทางผ่านร้านขายของชำริมถนน

จากข้อสรุปของผู้ใหญ่บ้านบ้านนาสันติสุข ต.เสริมซ้าย อำเภอสันติสุข ผู้เขียนพบว่าครูหนึ่งได้แวะซื้ออุปกรณ์ปิ้งย่างที่ร้านขายของชำริมถนนก่อนเดินออกแล้วมุ่งต่อไปยังอำเภอลี้ ลำพูน เมื่อนับระยะทางระหว่างบ้านนาสันติสุขกับอำเภอลี้ ประมาณ 40 กิโลเมตร ทำให้ความลับของการเดินทางยังคงเป็นแนวล่องหนพอสมควร

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ผลกระทบต่อครอบครัวและหน่วยงานตำรวจ

ครอบครัวเจ้าของครูหนึ่งได้แจ้งความคนหายต่อสภากรมการจัดการอาชญากรรมเมืองเกาะคา พร้อมให้ข้อมูลเบาะแสและตัวเลข thoại 090-3167457 สำหรับผู้ต้องการสนับสนุนการค้นหาครูด้านต่อเนื่อง

เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงทำสำรวจพื้นที่ต่อเนื่องโดยใช้เทคนิคค้นหาในพื้นที่ริมถนนและเส้นทางที่ได้ยืนยันจากกล้องวงจรปิด โดยจะมีการประสานงานกับหน่วยงานภายในจังหวัดลำปาง และว่ินวงศ์ลมตรงกับอำเภอลี้เพื่อขยายพื้นที่ค้นหาในช่วงพรุ่งวันพฤหัสบดีนี้

ประชาชนทั่วไปได้รับสาระสนับสนุนให้ตรวจสอบภาพรวมส่ายเสื่อมของภาษแถบภูมิภาคเพื่อดูว่ามีจุดที่ผู้ใกล้เคียงอาจเห็นหรือจับตาในระหว่างที่ครูคนดังนี้ไปแต่ไม่ทราบว่ามีอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์อื่นเกิดขึ้นหรือไม่ จึงขอให้ทุกคนร่วมมือช่วยหาข้อมูลอัพเดตจากผู้สัมผัสโดยตรงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้พยุงเรื่องได้เร็วขึ้น

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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น.ส.วิริยา พยอม ครูอายุ 54 ปี อำเภอเกาะคา กล้องวงจรปิด ร้านขายของกลาง เกาะคา อำเภอเสริมงาม

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