ครูหนึ่งหายออกจากบ้าน 4 วันยังไม่พบ ติดกล้องวงจรปิดเพุดแนวถนน
ครูอายุ 54 ปี น.ส.วิริยา พยอม หายจากบ้านในอำเภอเกาะคา ลำปาง ติดกล้องวงจรปิดที่ร้านขายของกลางถนน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 แจ้งความคนหายอยู่สำนักงานตำรวจในเกาะคา
ครูอายุ 54 ปี ชื่อ น.ส.วิริยา พยอม ผู้สอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนอนุบาลที่ อำเภอเกาะคา ลำปาง หายออกจากบ้านพักอาศัยในต.ท่าผา อ.เกาะคา 4 วันแล้วโดยที่ผู้ใกล้ชิดยังไม่ทราบลักษณะบ่งชี้เหตุการณ์ การค้นหาได้เริ่มขึ้นหลังจากการแจ้งความคนหายที่สำนักงานตำรวจจังหวัดลำปาง
การตรวจสอบกล้องวงจรปิดในอำเภอเสริมงาม
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดของอำเภอเสริมงาม พบภาพรถเก๋ง นิสสัน อัลเมร่า สีบรอนซ์เงิน เดินทางออกจากบ้านนางแตนในเวลา 06.47 น. ของวันที่ 7 พ.ย. ที่มุ่งหน้าระหว่างอำเภอเกาะคา เชื่อมต่อกับทางเดินข้างถนนอำเภอเสริมงามAlso readสภาพัฒน์เผยเศรษฐกิจไตรมาส 2 โต 1.9% ลงทุนเอกชนหนุน คาดทั้งปีพุ่ง 2.2%
ในภาพมีครูหนึ่งขับรถผ่านอำเภอเสริมงามตระเวนไปยังจุดศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ ที่ความสูงของถนนสายหลัก 08.05 น. ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทางเดินที่ใช้เป็นเส้นทางผ่านจริง
เจาะจงเส้นทางผ่านร้านขายของชำริมถนน
จากข้อสรุปของผู้ใหญ่บ้านบ้านนาสันติสุข ต.เสริมซ้าย อำเภอสันติสุข ผู้เขียนพบว่าครูหนึ่งได้แวะซื้ออุปกรณ์ปิ้งย่างที่ร้านขายของชำริมถนนก่อนเดินออกแล้วมุ่งต่อไปยังอำเภอลี้ ลำพูน เมื่อนับระยะทางระหว่างบ้านนาสันติสุขกับอำเภอลี้ ประมาณ 40 กิโลเมตร ทำให้ความลับของการเดินทางยังคงเป็นแนวล่องหนพอสมควร
ผลกระทบต่อครอบครัวและหน่วยงานตำรวจ
ครอบครัวเจ้าของครูหนึ่งได้แจ้งความคนหายต่อสภากรมการจัดการอาชญากรรมเมืองเกาะคา พร้อมให้ข้อมูลเบาะแสและตัวเลข thoại 090-3167457 สำหรับผู้ต้องการสนับสนุนการค้นหาครูด้านต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงทำสำรวจพื้นที่ต่อเนื่องโดยใช้เทคนิคค้นหาในพื้นที่ริมถนนและเส้นทางที่ได้ยืนยันจากกล้องวงจรปิด โดยจะมีการประสานงานกับหน่วยงานภายในจังหวัดลำปาง และว่ินวงศ์ลมตรงกับอำเภอลี้เพื่อขยายพื้นที่ค้นหาในช่วงพรุ่งวันพฤหัสบดีนี้
ประชาชนทั่วไปได้รับสาระสนับสนุนให้ตรวจสอบภาพรวมส่ายเสื่อมของภาษแถบภูมิภาคเพื่อดูว่ามีจุดที่ผู้ใกล้เคียงอาจเห็นหรือจับตาในระหว่างที่ครูคนดังนี้ไปแต่ไม่ทราบว่ามีอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์อื่นเกิดขึ้นหรือไม่ จึงขอให้ทุกคนร่วมมือช่วยหาข้อมูลอัพเดตจากผู้สัมผัสโดยตรงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้พยุงเรื่องได้เร็วขึ้น
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