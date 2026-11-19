ครูอัตราจ้างตีเด็ก ม.ปลาย ตบมือ 14 ราย ยกเลิกสัญญาทันทีหลังแม่พาลูกแจ้งความ
ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ใช้ไม้ตีเด็กนักเรียนชั้น ป.2 บาดแผลที่ต้นขา แม่พาลูกแจ้งความ สสจ.พิษณุโลก ประสานเจรจาครูยอมรับผิดและถูกเลิกจ้างทันที
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 เวลา 18.40 น. นางสาวบังอร เกรงซื่อ อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 60 หมู่ 8 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัด พิษณุโลก ได้เดินทางเข้าพบ ร.ต.ต.วรุฒ ดวงหิรัญ รองสารวัตรสอบสวน สภ.นิคมสร้างตนเอง เพื่อดำเนินการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน กรณีบุตรชายซึ่งเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ได้รับบาดเจ็บจากการถูกคุณครูทำโทษด้วยการตีที่บริเวณต้นขาขวา
เหตุการณ์นี้มีขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 เวลาประมาณ 15.30 น. ซึ่งนางสาวบังอร เกรงซื่อ ได้ไปรับลูกชายที่โรงเรียน และได้รับการบอกเล่าจากเด็กชายว่าถูกคุณครูลงโทษโดยมีการตีตรวจสอบร่างกายปรากฏรอยแผลจริงบริเวณต้นขาด้านขวา ทำให้มารดาต้องร้องไห้เนื่องจากไม่เคยประสบกับเหตุการณ์รุนแรงขนาดนี้มาก่อน จึงได้ปรึกษาญาติและตัดสินใจเดินทางมาแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายAlso read“สุชาติ” หารือ UNIDO รับงบหนุน 85 ล้านบาท เดินหน้าลดคาร์บอนภาคอุตสาหกรรมไทย มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน
กระบวนการสืบสวนและผลการไกล่เกลี่ย
หลังจากมารดาแจ้งความ พนักงานสอบสวนได้เชิญ นายเสก อายุ 26 ปี ซึ่งเป็นครูอัตราจ้างคู่กรณี รวมถึงตัวแทนจากโรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ร่วมในการเจรจาไกล่เกลี่ยปัญหา โดยมีผลการเจรจาที่เป็นที่พอใจของทุกฝ่าย โดยโรงเรียนตกลงที่จะยกเลิกสัญญาจ้างของนายเสกทันที ซึ่งทางครูคู่กรณีก็ให้ความยินยอมและยอมรับต่อการตัดสินใจดังกล่าว ส่วนเรื่องคดีความนั้นจะดำเนินการไปตามกระบวนการกฎหมายต่อไป
รายละเอียดเหตุการณ์และหลักฐานทางการแพทย์
เด็กชายวัย 7 ปี ได้ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวิชาศิลปะ โดยมีสาเหตุมาจากครูมอบหมายงานตั้งแต่เวลา 13.00 น. และครูเข้าไปดูแลในเวลา 14.00 น. แต่เด็กทำไม่เสร็จจึงถูกเรียกมาทำโทษ โดยเริ่มจากการตีที่บริเวณก้น และยังมีเพื่อนนักเรียนอีกจำนวน 13 คน ที่ถูกตีที่มืออีกด้วย
ต่อมาในวันรุ่งขึ้น นางอรนุช ชัยชา พัฒสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ได้ประสานงานกับนางสาวบังอร เกรงซื่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดพานักเรียนไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความทำร้ายร่างกายเพิ่มเติม ซึ่งต่อมาแพทย์จากโรงพยาบาลบางระกำ ได้แก่ พญ.พรนภัส จองจิตพิศุทธิ์ ได้ตรวจร่างกายและปฐมพยาบาลเบื้องต้น พบว่าเด็กมีบาดแผลฟกช้ำจากวัตถุแข็งไม่มีคมที่ต้นขาขวา และวินิจฉัยให้หยุดพักรักษาตัวเป็นเวลา 2 วัน
กรณีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของระบบการตรวจสอบและดูแลสวัสดิภาพเด็กในสถานศึกษา โดยกระบวนการยุติธรรมได้ดำเนินการบันทึกหลักฐานและประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วจนสามารถระงับข้อพิพาทในส่วนของความสัมพันธ์ทางการจ้างงานได้แล้ว แต่ยังต้องติดตามความคืบหน้าทางคดีอาญาต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางกฎหมาย
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