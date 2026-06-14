ครีเอเตอร์เดี่ยวคนแรกของโลกที่มีผู้ติดตามทะลุ 500 ล้านคน หลังจากที่เขาเคยล้มแชมป์ขึ้นแท่นเป็นครีเอเตอร์เดี่ยวที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในโลกเมื่อพฤศจิกายน 2022 และครองอันดับหนึ่งของทุกช่องบนแพลตฟอร์มเมื่อเดือนมิถุนายน 2024
โดยการเป็น ครีเอเตอร์เดี่ยว คนแรกของโลกที่มี ผู้ติดตาม ทะลุ ' 500 ล้านคน ' หลังจากที่เขาเคยล้มแชมป์ขึ้นแท่นเป็น ครีเอเตอร์เดี่ยว ที่มี ผู้ติดตาม มากที่สุดในโลกเมื่อพฤศจิกายน 2022 และครองอันดับหนึ่งของทุกช่องบนแพลตฟอร์มเมื่อเดือนมิถุนายน 2024เป็นกลุ่มวัยรุ่นอย่างเหนียวแน่น โดยมีสัดส่วนอายุ 13-17 ปี มากถึง 40% และอายุ 18-24 ปี อีก 20% ความสำเร็จนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย แต่เกิดจากกลยุทธ์การฉีกกฎคอนเทนต์แบบเดิม ๆ สู่การสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นจริง คอนเทนต์ระดับมหากาพย์ ที่เหมือนหลุดมาจาก วิดีโอเกม : จุดเปลี่ยนสำคัญของช่องคือวิดีโอ '$456,000 Squid Game In Real Life!
' ที่กำลังมุ่งสู่ยอดวิว 1 พันล้านครั้ง รวมถึงบิ๊กโปรเจกต์อย่าง '50 YouTubers Fight for $1,000,000' และภาคต่อในรูปแบบไลฟ์สตรีมอย่าง '50 Streamers Fight for $1,000,000' เมื่อเมษายน 2026 ที่ผ่านมา ซึ่งเปลี่ยนวิธีการทำคอนเทนต์ให้กลายเป็น 'เกมมัลติเพลเยอร์' ขนาดใหญ่ที่คนทั่วโลกต้องจับตาใช้พลังของฐานแฟนคลับสร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลกผ่านแคมเปญระดับตำนาน อาทิ #TeamTrees (ปลูกต้นไม้กว่า 25 ล้านต้น) #TeamSeas (กำจัดขยะในมหาสมุทรและชายหาด) และโครงการ #TeamWater ในปี 2025 ร่วมกับมาร์ก โรเบอร์ (Mark Rober) ที่ระดมทุนได้ถึง 40 ล้านดอลลารสหรัฐให้กับองค์กร WaterAid นอกจากนี้ยังมีการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความหลากหลายและน่าสนใจ เช่น วิดีโอ '$456,000 Squid Game In Real Life!
' ที่มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจและทำให้ผู้ชมได้รับความรู้และความบันเทิงอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคนิคการผลิตวิดีโอที่ทันสมัยและมีความหลากหลาย ทำให้ผลงานของช่องมีความโดดเด่นและน่าสนใจมากขึ้
ครีเอเตอร์เดี่ยว ผู้ติดตาม 500 ล้านคน วิดีโอเกม คอนเทนต์ระดับมหากาพย์ เกมมัลติเพลเยอร์ แคมเปญระดับตำนาน ผลงานที่มีความหลากหลายและน่าสนใจ
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