คริสตัล พาเลซ สมรรถนะสุดยอดป้องกันประตูเฉือนชนะด้วยผลงานชั้นยอด
คริสตัล พาเลซ โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหลังถูกวิจารณ์หนัก ทำสองเซฟสำคัญช่วงแรกเกมกลับมาเป็นต่อ พร้อมแซงชนะด้วยจังหวะเด็ดของ บาร์โกลาและอิซัค
ทีม คริสตัล พาเลซ กลับมาฟื้นฟอร์มเก่งได้อย่างน่าพอใจหลังผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากจากการถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในช่วงสองเกมการแข่งขันก่อนหน้า ซึ่งทีมไม่สามารถเก็บชัยชนะได้และมักมีปัญหากับผลการแข่งขันที่ไม่เป็นดั่งใจ การกลับมาในนัดล่าสุดนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของผู้เล่นทุกคนที่ต้องการพิสูจน์ความสามารถอีกครั้งหนึ่ง
ผู้รักษาประตูทำสองเซฟสำคัญเกม
คริสตัล พาเลซ ยืนตำแหน่งการทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเฉพาะในส่วนของผู้รักษาประตูที่ทำสองเซฟสำคัญในช่วงครึ่งแรกของเกม ซึ่งนับว่าเป็นจังหวะที่ชี้ขาดความได้เสียในสนามอย่างมาก การป้องกันประตูจากจังหวะจุดโทษที่หมดสิทธิ์ป้องกันนั้น ถือเป็นผลงานที่เหนือความคาดหมายและช่วยคืนความมั่นใจให้กับทั้งทีมได้อย่างมากAlso readโหราศาสตร์ 2567: ราหูย้ายภพส่งผลต่อการเงิน ความรัก และการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ
ในครึ่งแรกฟอร์มการรับของทิมดูแข็งแกร่งเหนียวแน่นอย่างมาก สามารถสกัดจังหวะสำคัญได้หลายครั้ง แม้ว่าช่วงต้นเกมอาจดูว่าฟอร์มยังไม่ดีเท่าที่ควร แต่ก็สามารถยกระดับผลงานขึ้นได้อย่างรวดเร็วหลังจากนั้น ทำให้คู่แข่งไม่สามารถกดดันได้อย่างสบายใจ
แผงหลังนิ่งและแม่นยำเกือบไม่มีผิดพลาด
การประสานงานระหว่างกองหลังกับกองกลางทำได้อย่างลงตัว โดยเฉพาะจังหวะที่ทีมได้ประตูที่สองมาจากการประสานงานที่ยอดเยี่ยมกับ บรัดเลย์ บาร์กโกล่า ซึ่งการเคลียร์บอลในจังหวะนั้นเด็ดขาดแต่ไม่โฉ่งฉ่าง ผู้เล่นทั้งสองคนนิ่งและมีสมาธิกับเกมตลอดระยะเวลาที่เล่นบนสนาม
มีเพียงจังหวะเดียวที่แทบจะเกิดปัญหาเมื่อปล่อยให้ เยเรมี ปิโน่ ได้ยิงแต่โชคดีที่บอลไปชนคานทำให้หลุดรอดไป หลังจังหวะนั้นแทบไม่มีจังหวะผิดพลาดเกิดขึ้นเลย ผู้เล่นเล่นได้อย่างแข็งแรงทั้งลูกโด่งและลูกกลางอากาศ มีการขยับขึ้นมากดดันจนทำให้ พาเลซ ต้องเสียบอลในแดนตัวเอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเล่นเกมรุกที่กระชับและรวดเร็ว
การบล็อกยิงของ สตรานด์ ลาร์เซ่น ก็ทำได้ดีเยี่ยมแทบไม่มีจังหวะผิดพลาดเกิดขึ้นเลย ยังถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในเกมรับของทีมที่สามารถเล่นเกมรับได้อย่างดีและแทบไม่เจอกับงานยากใดๆ ในแดนหลัง ทำให้คู่แข่งบุกเข้าทำได้ยากมาก
ความท้าทายเกมรุกและปัญหาจุดโทษ
แม้เกมรับจะดูแน่นหนา แต่ก็มีจังหวะเปิดเตะมุมในช่วงครึ่งแรกที่ทำได้อย่างแย่มาก ซึ่งอาจเป็นจุดอ่อนที่ต้องรีบแก้ไขในนัดถัดไป นอกจากนี้การเติมเกมรุกของทีมยังคงทำได้น้อยกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจเป็นเพราะความกังวลในการเสียประตูมากกว่า
เคราะห์ร้ายของทีมเกิดขึ้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ เมื่อต้องเสียจุดโทษทั้งที่จากภาพเหตุการณ์ดูเหมือนกับว่าผู้เล่นของทีกเป็นฝ่ายถูกทำฟาวล์มากกว่า แต่กรรมการกลับให้จุดโทษซึ่งสร้างความเสียใจให้กับผู้เล่นอย่างมาก เพราะเชื่อว่าตัวเองไม่ได้ทำผิดกฎการเล่นแต่อย่างใด
การคุมพื้นที่แดนกลางทำได้ยอดเยี่ยมโดยผู้เล่นพยายามวิ่งไปหาพื้นที่ว่างเพื่อสร้างโอกาสในการทำประตู มีการสอดเข้ามาโหม่งลูกเปิดฟรีคิกของ โซโบซไล ทำได้ดีจนแทบไม่มีที่ติ ซึ่งช่วยปิดพื้นที่ในแผงมิดฟิลด์ไม่ให้ พาเลซ เล่นงานได้ง่ายๆ
กองกลางสร้างสรรค์เกมและเปิดโอกาสให้เพื่อน
จังหวะเปิดฟรีคิกทำได้อย่างแม่นยำในจังหวะที่ แม็คก้า โหม่งทำประตูได้ แสดงให้เห็นถึงทักษะการส่งบอลและการวางแผนที่เตรียมการมาอย่างดี รวมถึงการโชว์เครื่องหมายการค้าในการยิงไกลที่ติดเซฟของ ดีน เฮนเดอร์สัน ซึ่งเป็นประตูที่ควรจะทำได้แต่โชคไม่ดีไป
อย่างไรก็ตามในครึ่งหลังดูเหมือนว่า เฮนเดอร์สัน จะมีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่า ซึ่งจำเป็นต้องโดนเปลี่ยนตัวออกเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บรุนแรงขึ้นก่อนที่อาการจะแย่ไปกว่านั้น การเปลี่ยนตัวครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของทีมที่ต้องการดูแลสุขภาพของผู้เล่นสำคัญไว้ให้ดีที่สุด
การผ่านบอลของผู้เล่นคนอื่นทำได้ดีให้กับ บาร์โกลา ได้หลุดทางริมเส้นฝั่งซ้าย ซึ่งเป็นการเปิดช่องว่างสำคัญในเกมรุก การพักบอลและส่งบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมยังคงแม่นยำและมีความปลอดภัย
ผลงานยอดเยี่ยมของปีกตัวหลักและความร่วมมือในแดนหน้า
ในครึ่งหลัง บาร์โกลา วิ่งหาพื้นที่ว่างได้ดีเยี่ยมและจบสกอร์ได้อย่างเด็ดขาด แถมยังเกือบทำได้อีกครั้งแต่ยิงเบาไปเล็กน้อย ซึ่งแสดงถึงความพร้อมและฟอร์มที่ร้อนแรงมากในจังหวะนี้ ถือเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญมากในการสร้างโอกาสให้ทีม
นอกจากนี้ บาร์โกลา ยังแอสซิสต์ให้ อิซัค ซัดประตูปิดกล่องได้สำเร็จ ซึ่งเป็นประตูที่สำคัญอย่างมากในการพาทีมชนะ ประตูนี้สะท้อนถึงความเข้าใจกันระหว่างผู้เล่นในทีมและการเคลื่อนที่ที่ประสานงานกันอย่างลงตัว
รวมแล้วนี่เป็นผลงานที่น่าพอใจสำหรับ คริสตัล พาเลซ ในนัดนี้ แม้จะมีความท้าทายและปัญหาเฉพาะหน้าเกิดขึ้นหลายครั้ง แต่ทีมสามารถแสดงออกถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นที่จะกลับมาเป็นทีมที่ดีอีกครั้งหนึ่งได้สำเร็จ
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