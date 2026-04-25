ครัวมุกดา: ร้านลับขาหมูหยิน-หยาง สุราษฎร์ธานี อร่อยล้ำ สุขภาพดี

ค้นพบร้านครัวมุกดา ร้านอาหารลับในวัดหลวงพ่อพัฒน์ สุราษฎร์ธานี ที่โดดเด่นด้วยเมนูขาหมูหยิน-หยาง ตุ๋นด้วยสมุนไพรจีน 14 ชนิด เนื้อนุ่ม หนังเด้ง อร่อยและดีต่อสุขภาพ ราคาเริ่มต้นเพียง 60 บาท
ครัวมุกดา ร้านอาหารลับภายใน วัดหลวงพ่อพัฒน์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี กำลังได้รับความนิยมอย่างมากจากทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ด้วยเมนูเด่นอย่าง ขาหมูหยิน-หยาง ที่ไม่ใช่เพียงแค่รสชาติอร่อย แต่ยังอุดมไปด้วยสรรพคุณทางยาจาก สมุนไพรจีน นานาชนิดกว่า 14 ชนิด ซึ่งผ่านกระบวนการคัดสรรและปรุงอย่างพิถีพิถันโดย กอบกรรณสร สัมพันธุ์ เจ้าของร้านวัย 54 ปี ผู้มีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนออาหารที่อร่อยและดีต่อสุขภาพไปพร้อมๆ กัน จุดเริ่มต้นของเมนู ขาหมูหยิน-หยาง มาจากความผูกพันกับสมุนไพรของครอบครัว กอบกรรณสรเล่าว่า ด้วยพื้นฐานการทำสวนและการใช้สมุนไพรในชีวิตประจำวัน ทำให้เธอเกิดแรงบันดาลใจในการนำ สมุนไพรจีน มาผสมผสานกับเมนูขาหมู เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น กระบวนการทำ ขาหมูหยิน-หยาง เริ่มต้นจากการคั่ว สมุนไพรจีน ทั้ง 14 ชนิดจนหอมกรุ่น จากนั้นจึงบรรจุลงในกระปุกสมุนไพรเฉพาะ ก่อนนำไปตุ๋นร่วมกับขาหมูคัดพิเศษด้วยสูตรลับเฉพาะของทางร้าน การตุ๋นอย่างช้าๆ เป็นเวลานาน ทำให้เนื้อขาหมูนุ่มละมุนลิ้น หนังมีความเด้ง และซึมซับกลิ่นหอมของสมุนไพรได้อย่างลงตัว ไม่เพียงแต่รสชาติที่กลมกล่อม แต่ ขาหมูหยิน-หยาง ยังมอบประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยสรรพคุณทางยาของสมุนไพรแต่ละชนิด ช่วยบำรุงร่างกายและฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างน่าอัศจรรย์ แม้ในช่วงแรกจะมีความกังวลว่าลูกค้าอาจไม่คุ้นเคยกับกลิ่นรสของยาจีน แต่ผลตอบรับกลับดีเกินความคาดหมาย ลูกค้าต่างชื่นชอบและประทับใจในรสชาติและความใส่ใจในวัตถุดิบ จนกลายเป็นลูกค้าประจำที่แวะเวียนมาอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จของ ขาหมูหยิน-หยาง ทำให้ ครัวมุกดา สามารถต่อยอดเมนูอื่นๆ ได้อีกมากมายกว่า 20 เมนู โดยใช้น้ำซุปสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลัก เพื่อเพิ่มความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในราคาที่เข้าถึงง่าย เริ่มต้นเพียง 60 บาทเท่านั้น นอกจากนี้ ทางร้านยังรับจัดทำขาหมูสำหรับใช้ในพิธีไหว้และงานมงคลต่างๆ อีกด้วย ครัวมุกดา ตั้งอยู่ในศูนย์อาหารวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง หรือ วัดหลวงพ่อพัฒน์ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาว สุราษฎร์ธานี ทำให้ผู้ที่เดินทางมาทำบุญและสักการะหลวงพ่อพัฒน์ นารโท สามารถแวะชิมความอร่อยและรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพได้ในที่เดียวกัน กอบกรรณสร สัมพันธุ์ กล่าวเชิญชวนว่า หากท่านเดินทางมาจังหวัด สุราษฎร์ธานี อย่าลืมแวะมาลิ้มลอง ขาหมูหยิน-หยาง และเมนูอื่นๆ ที่ ครัวมุกดา พร้อมทั้งสักการะหลวงพ่อพัฒน์ นารโท เพื่อความเป็นสิริมงคล สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 06-2224-1591 ร้าน ครัวมุกดา พร้อมต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีและมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่อร่อยและดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริ.
ครัวมุกดา ร้านอาหารลับภายในวัดหลวงพ่อพัฒน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังได้รับความนิยมอย่างมากจากทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ด้วยเมนูเด่นอย่าง ขาหมูหยิน-หยาง ที่ไม่ใช่เพียงแค่รสชาติอร่อย แต่ยังอุดมไปด้วยสรรพคุณทางยาจากสมุนไพรจีนนานาชนิดกว่า 14 ชนิด ซึ่งผ่านกระบวนการคัดสรรและปรุงอย่างพิถีพิถันโดย กอบกรรณสร สัมพันธุ์ เจ้าของร้านวัย 54 ปี ผู้มีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนออาหารที่อร่อยและดีต่อสุขภาพไปพร้อมๆ กัน จุดเริ่มต้นของเมนูขาหมูหยิน-หยางมาจากความผูกพันกับสมุนไพรของครอบครัว กอบกรรณสรเล่าว่า ด้วยพื้นฐานการทำสวนและการใช้สมุนไพรในชีวิตประจำวัน ทำให้เธอเกิดแรงบันดาลใจในการนำสมุนไพรจีนมาผสมผสานกับเมนูขาหมู เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น กระบวนการทำขาหมูหยิน-หยางเริ่มต้นจากการคั่วสมุนไพรจีนทั้ง 14 ชนิดจนหอมกรุ่น จากนั้นจึงบรรจุลงในกระปุกสมุนไพรเฉพาะ ก่อนนำไปตุ๋นร่วมกับขาหมูคัดพิเศษด้วยสูตรลับเฉพาะของทางร้าน การตุ๋นอย่างช้าๆ เป็นเวลานาน ทำให้เนื้อขาหมูนุ่มละมุนลิ้น หนังมีความเด้ง และซึมซับกลิ่นหอมของสมุนไพรได้อย่างลงตัว ไม่เพียงแต่รสชาติที่กลมกล่อม แต่ขาหมูหยิน-หยางยังมอบประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยสรรพคุณทางยาของสมุนไพรแต่ละชนิด ช่วยบำรุงร่างกายและฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างน่าอัศจรรย์ แม้ในช่วงแรกจะมีความกังวลว่าลูกค้าอาจไม่คุ้นเคยกับกลิ่นรสของยาจีน แต่ผลตอบรับกลับดีเกินความคาดหมาย ลูกค้าต่างชื่นชอบและประทับใจในรสชาติและความใส่ใจในวัตถุดิบ จนกลายเป็นลูกค้าประจำที่แวะเวียนมาอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จของขาหมูหยิน-หยาง ทำให้ครัวมุกดาสามารถต่อยอดเมนูอื่นๆ ได้อีกมากมายกว่า 20 เมนู โดยใช้น้ำซุปสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลัก เพื่อเพิ่มความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในราคาที่เข้าถึงง่าย เริ่มต้นเพียง 60 บาทเท่านั้น นอกจากนี้ ทางร้านยังรับจัดทำขาหมูสำหรับใช้ในพิธีไหว้และงานมงคลต่างๆ อีกด้วย ครัวมุกดาตั้งอยู่ในศูนย์อาหารวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง หรือวัดหลวงพ่อพัฒน์ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวสุราษฎร์ธานี ทำให้ผู้ที่เดินทางมาทำบุญและสักการะหลวงพ่อพัฒน์ นารโท สามารถแวะชิมความอร่อยและรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพได้ในที่เดียวกัน กอบกรรณสร สัมพันธุ์ กล่าวเชิญชวนว่า หากท่านเดินทางมาจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่าลืมแวะมาลิ้มลองขาหมูหยิน-หยางและเมนูอื่นๆ ที่ครัวมุกดา พร้อมทั้งสักการะหลวงพ่อพัฒน์ นารโท เพื่อความเป็นสิริมงคล สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 06-2224-1591 ร้านครัวมุกดาพร้อมต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีและมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่อร่อยและดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริ
ครัวมุกดา ขาหมูหยิน-หยาง สุราษฎร์ธานี วัดหลวงพ่อพัฒน์ สมุนไพรจีน
