ครอบครัวชินวัตรเยี่ยมทักษิณในเรือนจำช่วงสงกรานต์ เหลืออีก 18 วันพ้นโทษ

น.ส.แพทองธาร, นายพานทองแท้ และ น.ส.พินทองทา พร้อมบุตรหลาน เดินทางเยี่ยมทักษิณ ชินวัตร ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ภายใต้กิจกรรมพิเศษสงกรานต์ ท่ามกลางบรรยากาศการรอคอยการพ้นโทษในอีก 18 วันข้างหน้า
วันนี้ (23 เมษายน 2569) เป็นวันที่สำคัญและเต็มไปด้วยความรู้สึกอบอุ่นสำหรับครอบครัวชินวัตร เมื่อสมาชิกครอบครัวนำโดย น.
ส. แพทองธาร ชินวัตร (อิ๊งค์) นายพานทองแท้ ชินวัตร (โอ๊ค) และ น. ส.
พินทองทา คุณากรวงศ์ ชินวัตร (เอม) พร้อมด้วยบุตรหลาน ได้เดินทางไปยังเรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำลังรับโทษตามคำพิพากษา การเดินทางครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้กิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยเรือนจำได้จัดโครงการ 'ทดแทนสงกรานต์ 2569 เยี่ยมญาติใกล้ชิด สาดความรักให้กันวันปีใหม่ไทย' เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ใช้เวลากับครอบครัวอย่างใกล้ชิด สร้างขวัญและกำลังใจในช่วงเทศกาลสำคัญของไทย บรรยากาศบริเวณหน้าเรือนจำเต็มไปด้วยความคึกคักและความหวัง เนื่องจากเหลือเวลาอีกเพียง 18 วันก็จะถึงกำหนดการพ้นโทษของนายทักษิณตามขั้นตอนทางกฎหมาย ทำให้การเยี่ยมครั้งนี้มีความหมายเป็นพิเศษสำหรับทุกคนในครอบครัว การเดินทางของครอบครัวชินวัตรเริ่มต้นขึ้นในช่วงเช้า โดย น.
ส. แพทองธารและสมาชิกคนอื่นๆ ได้เดินทางมาถึงบริเวณเรือนจำกลางคลองเปรมในเวลาประมาณ 08.56 น. ท่ามกลางการรอคอยของกลุ่มประชาชนและมวลชนจำนวนมากที่เดินทางมารอให้กำลังใจและส่งความปรารถนาดีให้กับนายทักษิณและครอบครัว น. ส.
แพทองธารและสมาชิกคนอื่นๆ ได้ทักทายและตอบรับการทักทายจากประชาชนด้วยรอยยิ้มและท่าทีที่อบอุ่น ก่อนที่จะเดินเข้าไปภายในเขตเรือนจำเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการเยี่ยม สื่อมวลชนสังเกตเห็นว่า น. ส.
แพทองธารถือกระดาษที่คาดว่าเป็นจดหมายติดตัวไปด้วย ซึ่งน่าจะเป็นข้อความจากสมาชิกในครอบครัวที่เตรียมนำไปมอบให้นายทักษิณระหว่างการสนทนาเป็นการส่วนตัว การเยี่ยมครั้งนี้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยครอบครัวชินวัตรยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์หรือแถลงข่าวใดๆ ในขณะที่เดินทางเข้าสู่เรือนจำ อย่างไรก็ตาม คาดว่าภายหลังจากการเยี่ยมเสร็จสิ้น สมาชิกครอบครัวอาจจะออกมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพร่างกายและจิตใจของนายทักษิณ รวมถึงความพร้อมในการกลับสู่อิสรภาพในต้นเดือนหน้า การเยี่ยมครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความรักและความผูกพันในครอบครัวเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและการรอคอยที่ยาวนานของกลุ่มผู้สนับสนุนและประชาชนจำนวนมากที่ยังคงเชื่อมั่นในตัวนายทักษิณ การนับถอยหลังสู่วันที่เขาจะพ้นโทษได้สร้างความตื่นเต้นและความคาดหวังให้กับหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงการเมืองและสังคมไทย การกลับมาของนายทักษิณอาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ และเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิดจากทั้งในและต่างประเทศ สื่อมวลชนหลายสำนักยังคงปักหลักรอทำข่าวอยู่ที่บริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม เพื่อรายงานความคืบหน้าและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง การเยี่ยมครั้งนี้จึงเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว การเมือง และสังคมไทยได้อย่างชัดเจน และเป็นที่สนใจของประชาชนในวงกว้า
ทักษิณ ชินวัตร แพทองธาร ชินวัตร พานทองแท้ ชินวัตร พินทองทา คุณากรวงศ์ เรือนจำกลางคลองเปรม
หุ้นอสังหาฯ ยอดขาย Q1/69 หด 18% กำลังซื้อหาย ลุ้นครึ่งปีหลังพลิกเกมตลาดอสังหาฯ ยังซบหนัก ยอด Presale เหลือ 5.98 หมื่นล้านบาท ต่ำสุดในรอบหลายปี รับผลเศรษฐกิจชะลอ หนี้ครัวเรือนสูง แบงก์คุมเข้มสินเชื่อ ดีมานด์ระดับบนเริ่มนิ่ง ผู้ประกอบการชะลอเปิดโครงการใหม่ ฉุดยอดขายทั้งแนวราบ-คอนโดฯ
ห้ามพลาด คืนนี้ 22 เม.ย. ชม 'ฝนดาวตกไลริดส์' อัตราการตกสูงสุด 18 ดวง/ชม.เตรียมตัวให้พร้อม คืนนี้ 22 เม.ย. 69 ลุ้นฟ้าเปิดชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ 'ฝนดาวตกไลริดส์' อัตราการตกสูงสุดประมาณ 18 ดวง/ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป
แพทองธารนำครอบครัวชินวัตรเยี่ยมทักษิณช่วงสงกรานต์สมาชิกครอบครัวชินวัตรจำนวน 10 คน นำโดยแพทองธาร ชินวัตร เข้าเยี่ยมทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่เรือนจำกลางคลองเปรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เป็นการเยี่ยมครั้งที่ 57 ขณะที่ทักษิณถูกคุมขังเป็นเวลา 7 เดือน 14 วัน และเหลืออีก 18 วันจะได้รับการพักโทษ
