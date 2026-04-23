ครอบครัวชินวัตรเยี่ยมทักษิณในเรือนจำช่วงสงกรานต์ เหลืออีก 18 วันพ้นโทษ

น.ส.แพทองธาร, นายพานทองแท้ และ น.ส.พินทองทา พร้อมบุตรหลาน เดินทางเยี่ยมทักษิณ ชินวัตร ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ภายใต้กิจกรรมพิเศษสงกรานต์ ท่ามกลางบรรยากาศการรอคอยการพ้นโทษในอีก 18 วันข้างหน้า

วันนี้ (23 เมษายน 2569) เป็นวันที่สำคัญและเต็มไปด้วยความรู้สึกอบอุ่นสำหรับครอบครัวชินวัตร เมื่อสมาชิกครอบครัวนำโดย น.

ส. แพทองธาร ชินวัตร (อิ๊งค์) นายพานทองแท้ ชินวัตร (โอ๊ค) และ น. ส.

พินทองทา คุณากรวงศ์ ชินวัตร (เอม) พร้อมด้วยบุตรหลาน ได้เดินทางไปยังเรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำลังรับโทษตามคำพิพากษา การเดินทางครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้กิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยเรือนจำได้จัดโครงการ 'ทดแทนสงกรานต์ 2569 เยี่ยมญาติใกล้ชิด สาดความรักให้กันวันปีใหม่ไทย' เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ใช้เวลากับครอบครัวอย่างใกล้ชิด สร้างขวัญและกำลังใจในช่วงเทศกาลสำคัญของไทย บรรยากาศบริเวณหน้าเรือนจำเต็มไปด้วยความคึกคักและความหวัง เนื่องจากเหลือเวลาอีกเพียง 18 วันก็จะถึงกำหนดการพ้นโทษของนายทักษิณตามขั้นตอนทางกฎหมาย ทำให้การเยี่ยมครั้งนี้มีความหมายเป็นพิเศษสำหรับทุกคนในครอบครัว การเดินทางของครอบครัวชินวัตรเริ่มต้นขึ้นในช่วงเช้า โดย น.

ส. แพทองธารและสมาชิกคนอื่นๆ ได้เดินทางมาถึงบริเวณเรือนจำกลางคลองเปรมในเวลาประมาณ 08.56 น. ท่ามกลางการรอคอยของกลุ่มประชาชนและมวลชนจำนวนมากที่เดินทางมารอให้กำลังใจและส่งความปรารถนาดีให้กับนายทักษิณและครอบครัว น. ส.

แพทองธารและสมาชิกคนอื่นๆ ได้ทักทายและตอบรับการทักทายจากประชาชนด้วยรอยยิ้มและท่าทีที่อบอุ่น ก่อนที่จะเดินเข้าไปภายในเขตเรือนจำเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการเยี่ยม สื่อมวลชนสังเกตเห็นว่า น. ส.

แพทองธารถือกระดาษที่คาดว่าเป็นจดหมายติดตัวไปด้วย ซึ่งน่าจะเป็นข้อความจากสมาชิกในครอบครัวที่เตรียมนำไปมอบให้นายทักษิณระหว่างการสนทนาเป็นการส่วนตัว การเยี่ยมครั้งนี้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยครอบครัวชินวัตรยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์หรือแถลงข่าวใดๆ ในขณะที่เดินทางเข้าสู่เรือนจำ อย่างไรก็ตาม คาดว่าภายหลังจากการเยี่ยมเสร็จสิ้น สมาชิกครอบครัวอาจจะออกมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพร่างกายและจิตใจของนายทักษิณ รวมถึงความพร้อมในการกลับสู่อิสรภาพในต้นเดือนหน้า การเยี่ยมครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความรักและความผูกพันในครอบครัวเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและการรอคอยที่ยาวนานของกลุ่มผู้สนับสนุนและประชาชนจำนวนมากที่ยังคงเชื่อมั่นในตัวนายทักษิณ การนับถอยหลังสู่วันที่เขาจะพ้นโทษได้สร้างความตื่นเต้นและความคาดหวังให้กับหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงการเมืองและสังคมไทย การกลับมาของนายทักษิณอาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ และเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิดจากทั้งในและต่างประเทศ สื่อมวลชนหลายสำนักยังคงปักหลักรอทำข่าวอยู่ที่บริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม เพื่อรายงานความคืบหน้าและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง การเยี่ยมครั้งนี้จึงเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว การเมือง และสังคมไทยได้อย่างชัดเจน และเป็นที่สนใจของประชาชนในวงกว้า

