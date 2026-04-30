ครอบครัวชินวัตรเยี่ยม 'ทักษิณ' รับทราบมติพักโทษ 'อุ๊งอิ๊ง' เผยพ่อบ่นติด EM ทั้งที่อายุมาก

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พร้อมครอบครัว เดินทางเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร ที่เรือนจำกลางคลองเปรม หลังได้รับมติพักโทษ เผย 'ทักษิณ' งงติดกำไล EM ทั้งที่อายุมาก แต่พร้อมยอมรับตามกระบวนการ
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 ที่ เรือนจำกลางคลองเปรม ครอบครัวชินวัตรได้เดินทางเข้าเยี่ยม นาย ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นครั้งที่ 60 โดยมี น.
ส. แพทองธาร ชินวัตร หรือ อุ๊งอิ๊ง ที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทย บุตรสาวคนเล็กของนายทักษิณ น. ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ บุตรสาวคนกลาง และ นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามีของ น.
ส. แพทองธาร ร่วมเดินทางมาพร้อมกับ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ การเยี่ยมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 30 นาที หลังจากการเยี่ยม น. ส.
แพทองธาร ได้ออกมาเปิดเผยถึงความรู้สึกของนายทักษิณ หลังทราบมติคณะกรรมการพักการลงโทษว่า ท่านได้รับทราบมติแล้ว และรู้สึกเป็นไปตามกระบวนการทุกอย่าง อย่างไรก็ตาม ท่านได้แสดงความงุนงงเล็กน้อยเกี่ยวกับการต้องติดกำไล EM เนื่องจากอายุที่สูงขึ้น และประสบการณ์ในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรี แต่ก็พร้อมที่จะยอมรับและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ความรู้สึกของครอบครัวชินวัตรต่อการพักโทษเป็นไปในทางบวก โดย น.
ส. แพทองธาร กล่าวว่า ทุกคนในครอบครัวรู้สึกดีใจที่ท่านได้รับอนุมัติให้พักโทษ อย่างไรก็ตาม เมื่อถูกถามถึงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการติดกำไล EM ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวและมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง มักจะไม่ต้องติดอุปกรณ์ดังกล่าว น. ส.
แพทองธาร กล่าวว่า แม้ว่าโดยทั่วไปผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะไม่ต้องติดกำไล EM แต่เนื่องจากมีมติให้ติด ท่านก็ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งเธอมองว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจ เนื่องจากทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนด นอกจากนี้ น. ส.
แพทองธาร ยังกล่าวถึงกำหนดการเดินทางมายังเรือนจำในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 ตามเวลาที่ราชทัณฑ์กำหนด และระบุว่ายังไม่ได้เล่าเรื่องการนับถอยหลังให้ท่านฟังแต่อย่างใด ในส่วนของความต้องการพิเศษของท่านหลังการพักโทษ น. ส.
แพทองธาร กล่าวว่า ท่านเพียงต้องการกลับบ้าน และมีการพูดคุยกันเรื่องสุขภาพ เนื่องจากท่านไม่สามารถตรวจสุขภาพได้อย่างเต็มที่ขณะที่อยู่ในเรือนจำ การพักโทษของนายทักษิณ ชินวัตร เป็นที่จับตามองของสังคมและสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง การติดกำไล EM แม้ว่าจะเป็นไปตามมติของคณะกรรมการพักการลงโทษ แต่ก็ก่อให้เกิดคำถามและความเห็นที่หลากหลายจากประชาชน โดยบางส่วนมองว่าเป็นการปฏิบัติที่เข้มงวดเกินไปสำหรับผู้สูงอายุและอดีตนายกรัฐมนตรี ในขณะที่บางส่วนมองว่าเป็นไปตามกฎหมายและกระบวนการที่ถูกต้อง การเดินทางเข้าเยี่ยมของครอบครัวชินวัตรในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดและความห่วงใยที่มีต่อท่าน แม้ว่าท่านจะอยู่ในสถานะที่ไม่เหมือนเดิมก็ตาม การกลับบ้านของนายทักษิณ ชินวัตร ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่คาดว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนและสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก การติดตามสถานการณ์และผลกระทบของการพักโทษในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจถึงกระบวนการยุติธรรมและความท้าทายในการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไท
United States Latest News, United States Headlines
