ครม. เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ของหน่วยรับงบประมาณ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยมุ่งให้ความสำคัญกับนโยบายรัฐบาล การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และแผนพัฒนาต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน มากไปกว่านั้น ยังคำนึงถึงความจำเป็น ความพร้อม ความคุ้มค่า ขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ สถานะด้านการคลัง เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และความเป็นธรรมทางสังคม
ครม. เห็นชอบรายละเอียดงบฯ ปี 70 วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาท ให้ท้องถิ่น 3.9 แสนล้าน ไฟเขียวให้ กองทุนฟื้นฟูฯ โอนเพิ่ม 1.8 หมื่นล้าน -ทยอยใช้หนี้ FIDF 1 และ FIDF 3 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม.
) มีมติเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.
ศ. 2570 ของหน่วยรับงบประมาณ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยมุ่งให้ความสำคัญกับนโยบายรัฐบาล การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และแผนพัฒนาต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน มากไปกว่านั้น ยังคำนึงถึงความจำเป็น ความพร้อม ความคุ้มค่า ขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ สถานะด้านการคลัง เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และความเป็นธรรมทางสังคม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1) วงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.
ศ. 2570 ของหน่วยรับงบประมาณ จำนวน 3,788,000 ล้านบาท- รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง จำนวน 71,038.0403 ล้านบาท2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.
ศ. 2570 จำนวน 3,788,000 ล้านบาท สามารถจำแนกเป็นมิติต่างๆ ประกอบด้วย - 8 กลุ่มงบประมาณ ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง (จำนวน 12 รายการ) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ งบประมาณรายจ่ายบุคลากร งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง และงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย - 5 นโยบายรัฐบาล (จำนวน 1,503,088.7746 ล้านบาท) ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการต่างประเทศและความมั่นคง ด้านสังคมด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารภาครัฐและการปฏิรูปกฎหมาย - 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลย์และพัฒนาระบบ ประกอบด้วย การบริหารจัดการภาครัฐและรายการดำเนินการภาครัฐ นางสาวรัชดา เปิดเผยอีกว่า ที่ประชุมครม.
มีมติอนุมัติ ให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) โอนเงินเข้าบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (บัญชีสะสมฯ) ในปีงบประมาณ พ.
ศ. 2569 เพิ่มเติม จำนวน 18,000 ล้านบาท โดยให้กองทุนฯ ทยอยโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีสะสมฯ ตามปริมาณสภาพคล่องของกองทุนฯ ตามที่กองทุนฯ เสนอมา ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ ครม. เคยมีมติอนุมัติให้ โอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนฯ เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF 1 และ FIDF 3 มาแล้ว รวม 27 ครั้ง (ปีงบฯ 2546 - 2569) วงเงินรวมทั้งสิ้น 279,042 ล้านบาทโดยครั้งล่าสุด ในปีงบประมาณ พ.
ศ. 2569 ครมมีมติ (2 ธ. ค. 68) ได้อนุมัติให้โอนเงินของกองทุนฯ เข้าบัญชีสะสมฯ เป็นเงินจำนวน 5,000 ล้านบาท ตามปริมาณสภาพคล่องของกองทุนฯ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า สำหรับครั้งนี้ ชำระคืนเพิ่มเติม จำนวน 18,000 ล้านบาท โดยเป็นเงินปันผลที่กองทุนฯ ได้รับจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.
) รวมจำนวน 17,980 ล้านบาท รวมกับสภาพคล่องส่วนเกินของกองทุนฯ อีกจำนวน 20 ล้านบาท และมียอดหนี้คงค้าง (เฉพาะเงินต้น) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 คงเหลือ 478,177 ล้านบา
งบประมาณ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ กองทุนฟื้นฟูฯ FIDF 1 FIDF 3
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