ครม. 10 พ.ย. 2569โยกย้ายข้าราชการ 23 ราย กระทรวงมหาดไทยคมนาคมเกษตร
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการโยกย้ายข้าราชการพลเรือนระดับสูง 23 ราย ในวันนี้ 10 พฤศจิกายน 2569 ครอบคลุมกระทรวงคมนาคม มหาดไทย เกษตร และ ทส.
คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติการโยกย้ายข้าราชการพลเรือนระดับสูงจำนวน 23 ราย โดยมติดังกล่าวมีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 การปรับโยกย้ายครั้งนี้ครอบคลุมหน่วยงานหลักของประเทศรวมถึง กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงบทบาทและตำแหน่งงานใหม่
การแต่งตั้งอธิบดีกรมทางหลวงและกรมท่าอากาศยาน
กระทรวงคมนาคมเสนอรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญ โดยนายชยุต โลหกิจ อดีตอธิบดีกรมทางหลวง รับตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่ นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมท่าอากาศยาน และนายเจษฎา วินสน รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท รับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง นอกจากนี้ นายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน รับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง เช่นกันAlso readการบินไทยเผยพบการเข้าถึงข้อมูลผู้โดยสารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากระบบ Amadeus
โยกย้ายเจ้าหน้าที่ศอ.บต.และกระทรวงทรัพยากรฯ
ศอ.บต.เสนอให้ ร.ต.ตระกูล โทธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ย้ายมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ศอ.บต. ขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุมัติให้นายเผด็จ ลายทอง รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายกานตพันธุ์ พิศาลสุขสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง เพื่อหมุนเวียนบุคลากรในองค์กร
แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้ นายวัทนา มังธิดา รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และนางศศิญา ปานตั้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นอกจากนี้ นายรักไทย งามภักดี นายโรจนวัฒน์ อินทร์ทุ่ง และนายทรงพล สวยสม รับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและนักปกครอง 16 ราย
กระทรวงมหาดไทยมีมติโยกย้ายนักปกครองระดับสูง 16 ราย โดยนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง และนายปราชญา อุ่นเพชรวรากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง ย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ส่วนนายสันติ รังษีจล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายพชรเสฎฐ์ บุญศิริสาริศศา ผู้ตรวจราชการกระทรวง ย้ายสลับตำแหน่งกัน
แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่ในเขตภาคเหนือและใต้
การโยกย้ายครั้งนี้ส่งผลให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดหลายแห่งเลื่อนขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แก่ นายสืบพงศ์ นิ่มพลสวัสดิ์ รองผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ เป็นผู้ว่าฯ กำแพงเพชร นายยุทธพร พिरุณสาร รองผู้ว่าฯ ขอนแก่น เป็นผู้ว่าฯ ขอนแก่น นายธัชรชัย นามสมุทร รองผู้ว่าฯ จันทบุรี เป็นผู้ว่าฯ จันทบุรี นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าฯ นครปฐม เป็นผู้ว่าฯ นครปฐม นายศรียาธ ราชแก้ว รองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ เป็นผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ รองผู้ว่าฯ สระบุรี เป็นผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี และนายเศวต เพชرن้อย รองผู้ว่าฯ น่าน เป็นผู้ว่าฯ ปัตตานี
การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้ตรวจราชการและรองผู้ว่าฯ
นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดและตำแหน่งระดับต้นที่ต้องปรับเปลี่ยนโดย นายชัชดาพร บุญพินาถ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง นายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าฯ ลำปาง ย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันทน์ รองผู้ว่าฯ มหาสารคาม ย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานและการบริหารราชการแผ่นดิน
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