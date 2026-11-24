ครม. เลื่อน 'โครงการ Early Retire' ขอดูรายละเอียดผลกระทบและแผนต่อเนื่อง 5 ปี
ที่ประชุม ครม. มีมติเลื่อนพิจารณาโครงการ Early Retire ไปก่อน เพื่อให้ ก.พ. และสำนักงบประมาณจัดทำข้อมูลตัวเลขและผลกระทบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมศึกษาเรื่องการส่งมอบงาน
นาย เอกภพ เพียรพิเศษ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ( ครม.) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ว่า ที่ประชุมได้มีการถกเถียงและซักถามข้อสงสัยอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ โครงการ Early Retire หรือโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ส่งผลให้ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติวาระนี้ในทันที แต่สั่งการให้ สำนักงาน ข้าราชการ พลเรือน ( ก.พ.) และ สำนักงบประมาณ ไปจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนำกลับมาเสนอในสมัยประชุมครั้งต่อไป
เหตุผลความล่าช้าและข้อกังวลของรัฐมนตรี
รัฐมนตรีหลายคนแสดงความกังวลต่อความชัดเจนของตัวเลขผู้ที่จะเกษียณ จำนวนผลประโยชน์ที่ได้รับ และผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาพรวมของงานราชการ จึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปศึกษาข้อมูลให้รอบด้านยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่รายละเอียดเชิงลึกที่อาจส่งผลกระทบในระยะยาวต่อระบบราชการไทยAlso readครม.เลื่อนวาระมาตรการเกษียณก่อนกำหนด ขออนุมัติเพิ่มรายละเอียดก่อนเสนอใหม่
กลไกและเงื่อนไขโครงการเกษียณก่อนกำหนด
โครงสร้างของแผน Early Retire ฉบับนี้กำหนดให้ดำเนินการต่อเนื่องยาวนานถึง 5 ปี โดยกำหนดเกณฑ์กลุ่มเป้าหมายหลักคือข้าราชการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และจำกัดสัดส่วนผู้ที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการไม่ให้เกินร้อยละ 5 ของอัตรากำลังที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม แผนดังกล่าวยังเปิดช่องอนุญาตให้ข้าราชการที่อายุต่ำกว่า 50 ปี สามารถสมัครได้หากวงเงินโควตามีส่วนเหลือ
นอกจากนี้ แผนงานดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้กับข้าราชการกลุ่มที่มีความจำเป็นพิเศษ เช่น ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพร้ายแรง หรือผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นการยืดหยุ่นเกณฑ์เงื่อนไขเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่รัฐต้องการจูงใจให้ออกจากระบบ
ประเด็นงบประมาณและแรงจูงใจทางการเงิน
หัวใจสำคัญของการเจรจาในขณะนี้คือประเด็นเรื่องแรงจูงใจทางการเงิน โดยเฉพาะรายละเอียดของการคำนวณจำนวนเงินก้อนที่ได้จากการเกษียณ (Lump sum) และการหักสิทธิ์เรื่องบำเหน็จบำนาญในอนาคต เนื่องจากตัวเลขเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่องบประมาณแผ่นดินในระยะยาว รัฐมนตรีจึงต้องการเห็นความชัดเจนของสูตรการคำนวณเพื่อประเมินความเสี่ยงทางการเงิน
ด้านสำนักงบประมาณถูก tasked ให้ไปตรวจสอบความเพียงพอของทรัพยากรที่มีอยู่ และประเมินว่าหากมีการจ่ายเงินก้อนจำนวนมาก จะส่งผลกระทบต่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีของประเทศอย่างไร รวมถึงต้องคำนวณความคุ้มค่าในการลดอัตราอัตรากำลังเทียบกับงบประมาณที่ต้องเสียไป
เป้าหมายลดอัตรากำลังและแผนส่งมอบงาน
เป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้คือต้องการลดจำนวนอัตรากำลังข้าราชการลงให้ได้ทั้งหมด 30,000 ตำแหน่ง ภายในระยะเวลา 5 ปี ตามนโยบายของรัฐบาล แต่มีข้อกังวลสำคัญจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า หากผ่านไป 3-4 ปี แล้วปริมาณงานเพิ่มขึ้น หน่วยงานราชการอาจมีการขอรับข้าราชการเข้ามาบรรจุเพิ่มใหม่ ซึ่งจะทำให้โครงการนี้ล้มเหลวในเชิงโครงสร้าง
อีกประเด็นสำคัญที่ ครม. ให้ความสำคัญอย่างมากคือ กระบวนการส่งมอบงาน (Handover Process) เพื่อให้เกิดความไร้รอยต่อระหว่างข้าราชการที่เกษียณก่อนกำหนดกับเจ้าหน้าที่ที่เหลืออยู่ รัฐมนตรีจึงต้องการให้ ก.พ. ไปออกแบบระบบบริหารจัดการความรู้และขั้นตอนการโอนถ่ายงานอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างในการทำงานหรือความล่าช้าในบริการประชาชน
นอกจากเรื่องโครงสร้างแล้ว ยังมีความกังวลเรื่องการรักษาเสถียรภาพของระบบราชการในระยะยาว หากมีการลดอัตรากำลังอย่างรวดเร็วจนกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน จึงเป็นเหตุผลที่ ครม. ตัดสินใจเลื่อนวาระนี้ออกไป เพื่อเปิดเวลาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถศึกษาหาจุดอ่อนและแก้ไขปัญหาล่วงหน้าได้ก่อนจะนำไปสู่การบังคับใช้จริง
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