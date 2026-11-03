ครม.认可上调BEV-REEV进口消费税至35% 2570年起实施
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขึ้นภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้าBEV-REEVนำเข้าเป็น35% มีผล1ม.ค.2570 พร้อมเตรียมปรับโครงสร้างภาษียกระดับชิ้นส่วนท้องถิ่นสูง
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริดที่ชาร์จไฟได้ ( REEV) และรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ล้วน ( BEV) ที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยปรับอัตราขึ้นสู่ระดับ 35 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 อย่างเป็นทางการ มาตรการนี้เป็นก้าวแรกของแผนการปรับโครงสร้างภาษียานยนต์ไฟฟ้าทั้งระบบที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก เพื่อแก้ปัญหาความเสียเปรียบในการแข่งขันและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ผลิตเพิ่มการลงทุนภายในประเทศ
อัตราภาษีใหม่และกลไกการคำนวณ
กรมสรรพสามิตกำหนดให้ BEV ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่อย่างเดียวและขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า มีอัตราภาษีเพิ่มขึ้นจากเดิม 10 เปอร์เซ็นต์ เป็น 35 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับ REEV หรือรถที่ชาร์จไฟได้และใช้เชื้อเพลิงร่วมแต่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว ซึ่งเดิมมีอัตรา 15 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันปรับขึ้นสู่ 35 เปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกัน การปรับอัตราภาษีที่เท่ากันนี้ มีเป้าหมายเพื่อลดข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของรถนำเข้าที่ผลิตนอกประเทศไทย โดยจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาจำหน่ายปลีกและการตลาดของแบรนด์ชั้นนำที่นำรถรุ่นท็อปเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยในช่วงปี 2570 นี้Also readรถ EV นำเข้าหนาว! ครม.เคาะเก็บภาษี 35% บีบค่ายรถตั้งโรงงานในไทย
นโยบายยกระดับLocal Content
กรมสรรพสามิตประกาศเตรียมพิจารณาขึ้นภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์พลังงานสะอาดที่ผลิตในประเทศไทยต่อไป ในกลุ่มที่ใช้ชิ้นส่วนในประเทศ (Local Content) ในระดับต่ำถึงปานกลาง และไม่ได้ใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำคัญ (e-Parts) ที่ผลิตในไทย โดยจะมีเกณฑ์การคำนวณใหม่ที่สำคัญคือ การตัดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาออกจากการคำนวณมูลค่าชิ้นส่วนท้องถิ่น จะกำหนดสัดส่วนขั้นต่ำให้ชัดเจนว่าผู้ประกอบการต้องใช้องค์ประกอบภายในประเทศ不低于กี่เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้มั่นใจว่ามูลค่าที่แท้จริงเกิดขึ้นในห่วงโซ่การผลิตไทย ไม่ใช่แค่ค่าสาธารณูปโภค
เป้าหมายแก้ปัญหาโรงงานประกอบ
มาตรการนี้มุ่งแก้ไขปัญหาระบบนิเวศอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เรียกว่า "โรงงานรถยนต์ศูนย์เหรียญ" ซึ่งผู้ผลิตรถยนต์หลายค่ายจัดตั้งโรงงานประกอบในประเทศไทยตามเงื่อนไขมาตรการ EV3.0 และ EV3.5 แต่ยังคงถูกตั้งคำถามว่าช่วยสร้างซัพพลายเชนหรือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศได้อย่างแท้จริงหรือไม่ เนื่องจากรถยนต์หลายรายนำเข้ามาตัวถังที่ทำสีเรียบร้อยแล้ว หรือใช้ชิ้นส่วนสำคัญนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้มูลค่า Local Content ต่อคันแม้จะผ่านเกณฑ์ 40% แต่ก็มีสัดส่วนจริงที่ต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับมูลค่ารวมของรถยนต์
ปฏิกิริยาผู้ผลิตและการลงทุน
ค่ายรถยนต์จากประเทศจีนรับทราบนโยบายนี้และเร่งแผนการลงทุนตั้งโรงงานในประเทศไทยทันที เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่ และเตรียมเพิ่มสัดส่วนการใช้ชิ้นส่วนท้องถิ่นให้สูงขึ้น นายเอกนิติ นิติทรรศการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่าการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตสินค้ายานยนต์ครั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันระหว่างรถยนต์ที่ผลิตในประเทศและรถยนต์นำเข้า ที่ไม่เข้าร่วมมาตรการส่งเสริมของรัฐ โดยผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศจะได้รับประโยชน์โดยตรงด้านการผลิตและการจ้างงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน
วิสัยทัศน์ศูนย์กลางยานยนต์
เป้าหมายสูงสุดของกระทรวงการคลังและกรมสรรพสามิตคือการขยายกำลังการผลิตเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการส่งออกรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Regional and Global EV Hub) ภายใต้แนวคิด High Value-Added Local Content ที่จะยกระดับการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนไทยที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เพื่อเพิ่มการจ้างงานและพัฒนาฝีมือแรงงานไทย ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้แนวทางพลังงานทางเลือกหลายรูปแบบ (Multi Pathway) ตามเป้าหมายของรัฐที่ต้องการสร้างเครื่องจักรเศรษฐกิจใหม่ (New Growth Engine) จากการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่ให้ทันสมัยและแข่งขันได้ในตลาดโลก
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