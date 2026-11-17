ครม. ไฟเขียวโยกย้ายผู้บริหาร外交กระทรวงการต่างประเทศ-คมนาคม 12 ตำแหน่ง
คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ 11 ราย และกระทรวงคมนาคม 1 รายดำรงตำแหน่งระดับสูง เปลี่ยนถ่ายอำนาจการทูตและบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติข้อเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด กระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 11 ราย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 การแต่งตั้งดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง สับเปลี่ยนหมุนเวียนภารกิจ และเตรียมตำแหน่งที่จะว่างในอนาคต โดยครอบคลุมทั้งสายงานทูตและกรมกองภายในกระทรวง
รายชื่อผู้ถูกย้ายและตำแหน่งใหม่ในกระทรวงการต่างประเทศ
ในการเสนอชื่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการเปลี่ยนตัวผู้บริหารระดับสูงและเอกอัครราชทูตในตำแหน่งสำคัญหลายแห่ง นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ จะย้ายจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม และเอกอัครราชทูต หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปและประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรป ณ กรุงบรัสเซลส์ เช่นกัน ส่วนนางสาวลดา ภู่มาศ จะย้ายจากเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงAlso readพ่อสุดทนร้องเรียนลูกชายวัย 12 ถูกเพื่อนแกล้งขังในห้องน้ำและเคยถูกทำร้าย พร้อมเปิดเผยถูกพ่อคู่กรณีบุกด่าและขู่ทำร้าย
สำหรับการเปลี่ยนแปลงในกรมกองต่างๆ นางสาวพินทุ์สุดา ชัยนาม ย้ายจากอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ขณะที่นายมังกร ประทุมแก้ว จะย้ายจากอธิบดีกรมการกงสุล ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย นายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา ย้ายจากเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการกงสุล และนายจุลวัจน์ นรินทรางกูล ณ อยุธยา ย้ายจากอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก
ในส่วนของการโยกย้ายเพิ่มเติม นางสาวชวนาถ ทั่งสัมพันธ์ จะย้ายจากเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นายรองวุฒิ วีรบุตร จะย้ายจากเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ จะย้ายจากอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นางสาวประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก จะย้ายจากกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก และนางสาวชมพูนุช ชมภูคำ จะย้ายจากอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์
การอนุมัติตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคม
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เสนอแต่งตั้ง นายสืบพงษ์ ไพศาลวัฒนา ข้าราชพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก (นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม การแต่งตั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนตำแหน่งรองปลัดกระทรวงที่ว่างลง โดยมีการระบุว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งในครั้งนี้เช่นกัน
สถานะความเห็นชอบจากประเทศผู้รับและขั้นตอนถัดไป
การแต่งตั้งข้าราชการไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศ จำนวน 7 ราย ได้แก่ นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ นางสาวพินทุ์สุดา ชัยนาม นายมังกร ประทุมแก้ว นายจุลวัจน์ นรินทรางกูล ณ อยุธยา นายรองวุฒิ วีรบุตร นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ และนางสาวชมพูนุช ชมภูคำ นั้น ได้ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี ก็ได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งนี้ด้วยเช่นกัน โดยผลของการแต่งตั้งจะเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ส่งผลให้การดำเนินงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการคมนาคมขนส่งจะเข้าสู่ช่วงบริหารงานชุดใหม่ทันที
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