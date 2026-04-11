ครม.ชุดใหม่เตรียมพิจารณามาตรการเร่งด่วนรับมือวิกฤติพลังงานและช่วยเหลือประชาชน

ครม.ชุดใหม่เตรียมพิจารณามาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือวิกฤติพลังงานและช่วยเหลือประชาชนหลังการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เตรียมพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและภาคขนส่ง พร้อมพิจารณา พ.ร.บ. โอนงบประมาณเพื่อรองรับสถานการณ์
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 9-10 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายตามรัฐธรรมนูญก่อนที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่จะมีอำนาจเต็มในการบริหารราชการแผ่นดิน หลังจากมีการแถลงนโยบายฯ เสร็จสิ้น นายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้มีการประชุม ครม.นัดพิเศษทันที แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ในการประชุม ครม.นัดแรกหลังการแถลงนโยบาย จะมีวาระเร่งด่วนที่จะเข้าสู่การประชุม ครม.นัดพิเศษอย่างน้อย 2 เรื่อง ได้แก่ 1.
การของบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน วงเงินประมาณ 2.9 พันล้านบาท เพื่อใช้ในการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 13.4 ล้านคน วงเงินคนละ 100 บาท โดยให้ใช้จ่ายภายใน 30 วัน ซึ่งการโอนเงินจะทำได้เร็วสุดภายในวันที่ 13 เมษายน 2. งบประมาณช่วยเหลือภาคขนส่งและโลจิสติกส์ 1,600 ล้านบาท ตามที่กระทรวงคมนาคมรายงาน จะครอบคลุมทั้งรถบรรทุก 360,000 ราย รถโดยสารสาธารณะเกือบ 30,000 ราย รวมถึงรถตู้ แท็กซี่ และวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง นอกจากนี้ยังมีเรื่องหลักเกณฑ์และกรอบเวลาในการทำพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โอนงบประมาณ ซึ่งสำนักงบประมาณจะออกหลักเกณฑ์ในการโอนงบประมาณจากหน่วยงานราชการเพื่อนำมาใช้รองรับวิกฤติพลังงานจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลาง การโอนงบประมาณจากหน่วยงานราชการจะครอบคลุมรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่าย จัดซื้อจัดจ้างได้ตามกำหนดระยะเวลา งบประมาณการเดินทางไปอบรมสัมมนาในต่างประเทศ รวมถึงงบประมาณจากรายการที่มีการตั้งซ้ำซ้อนทุกปีงบประมาณแต่ไม่สามารถขับเคลื่อนโครงการให้สำเร็จได้จริง เป็นต้น เมื่อมีการออกหลักเกณฑ์ในการโอนงบประมาณแล้วจะนำไปสู่การทำ พ.ร.บ. โอนงบประมาณตามขั้นตอน โดยงบประมาณที่ได้จากการโอนจะถูกนำไปรวมอยู่ในงบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็น พ.ศ. 2569 เพื่อเตรียมไว้สำหรับเป็นงบประมาณในการรับมือวิกฤติและผลกระทบจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น นายอนันต์ แก้วกำเนิด ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า การจัดทำร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. ... เพื่อเสนอ ครม. ชุดใหม่อยู่ระหว่างการจัดทำเกณฑ์การโอนงบประมาณจากแต่ละหน่วยงานเพื่อรวมกับงบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน พ.ศ. 2569 เพื่อใช้รองรับวิกฤติราคาน้ำมันแพง หลักเกณฑ์การโอนงบประมาณครั้งนี้เน้นงบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระยะเวลากำหนด รวมทั้งงบประมาณอบรมสัมมนาในต่างประเทศที่มีมติ ครม. ให้ยกเว้น การโอนงบประมาณต้องคำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเดินหน้าก่อสร้างไปแล้วจะไม่ถูกโอนงบประมาณ เพราะเป็นโครงการลงทุนที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คาดว่าร่าง พ.ร.บ. การโอนงบประมาณจะแล้วเสร็จกลางปี 2569 ซึ่งต้องกำหนดหลักเกณฑ์การโอนงบประมาณเพื่อเสนอ ครม. ก่อน คาดว่าจะเสนอ ครม. นัดแรกพิจารณารายละเอียดทันทีเพื่ออนุมัติโดยเร็ว วงเงินการโอนงบประมาณครั้งนี้ อาจไม่สูงเท่าการโอนงบประมาณในช่วงวิกฤติโควิด-19 เนื่องจากโควิด-19 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดหยุดชะงัก ซึ่งทำให้สามารถดึงงบประมาณจากแต่ละหน่วยงานได้กว่า 8 หมื่นล้านบาท แต่ครั้งนี้แต่ละหน่วยงานมีงบประมาณลงทุนที่จำเป็นต้องดำเนินการตามกำหนดและได้ทำสัญญาผูกพันไว้กับเอกชน\ก่อนหน้านี้ สำนักงบประมาณได้ทำหนังสือถึงหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณทุกแห่ง โดยระบุถึงแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการประหยัดพลังงานของรัฐบาล รวมถึงการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อนำมาใช้รับมือกับวิกฤติพลังงาน โดยให้หน่วยรับงบประมาณปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2569 โดยการโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงการจัดสรรแล้วแต่กรณี หรือใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ เงินสะสม หรือเงินรายได้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมัน หรือโครงการที่เกี่ยวข้องเป็นลำดับแรก นอกจากนี้ ในการประชุม ครม. วันที่ 11 เมษายน สำนักงบประมาณจะนำเสนอปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 เพื่อให้ ครม. ชุดใหม่ได้ทบทวนกรอบการจัดทำงบประมาณและรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่า ในงบประมาณปี 2567 รัฐบาลมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณใหม่ ปรับลดงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ และเพิ่มงบประมาณในการรับมือกับวิกฤติพลังงานที่สืบเนื่องมาจากการสู้รบในตะวันออกกลาง\สำหรับเรื่องการออก พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังค้ำประกันการกู้เงินของกองทุนน้ำมัน 1.5 แสนล้านบาท กระทรวงการคลังให้ความเห็นว่าควรชะลอไว้ก่อน เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง ก่อนหน้านี้นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การออก พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังค้ำประกันการกู้เงินของกองทุนน้ำมันฯ จะเป็นอำนาจของ ครม. ที่มีอำนาจเต็ม หลังจากมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วสามารถพิจารณาได้ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการกู้เงินและการค้ำประกันเงินกู้ ครม. นัดพิเศษเมื่อวันที่ 6 เมษายน จึงยังไม่มีการพิจารณาเรื่องนี้ สำหรับวาระอื่นๆ ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. นัดพิเศษ เช่
