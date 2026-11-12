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Economy

ครม.ไฟเขียวเปิดตลาดสละส่งจีนและขยายความร่วมมือยานยนต์-ความมั่นคง

NationTV22#35 in ประเทศไทย
ครม.ไฟเขียวเปิดตลาดสละส่งจีนและขยายความร่วมมือยานยนต์-ความมั่นคง
ครม. · สละสด · GACC
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ครม.เห็นชอบร่างพิธีสารส่งออกสละสดไปจีนและ MOU ความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟเขียวไทยร่วมกลไก BRI ด้านความปลอดภัยอาหาร ยกระดับมาตรฐานเกษตรและภาพลักษณ์ไทย

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออกผล สละสด จากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับสำนักงานกักกันและตรวจสอบคุณภาพสินค้าแห่งประเทศจีน หรือ GACC เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ ร่างพิธีสารนี้เป็นผลมาจากการเจรจาในช่วงการเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศ ซึ่งฝ่ายจีนเป็นฝ่ายเสนอให้ลงนามในวาระนี้ เพื่อเปิดตลาดผลไม้ชนิดใหม่ให้กับประเทศไทย

เปิดตลาดสละสดและมาตรฐานการส่งออก

การอนุมัติครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายโอกาสทางการค้าผลไม้ไทยไปยังตลาดจีนซึ่งมีกำลังซื้อสูงและเป็นตลาดอันดับ 1 ของไทย สละเป็นผลไม้ที่เก็บเกี่ยวได้ตลอดปีแต่จะให้ผลผลิตมากในช่วงพฤษภาคม-มิถุนายน และสิงหาคม-กันยายน โดยมีผลผลิตรวมเฉลี่ยประมาณ 32,000 ตันต่อปี กระทรวงเกษตรฯ ต้องการให้มีการลงนามให้ทันฤดูเก็บเกี่ยวที่กำลังจะมาถึง เพื่อประเมินว่าตลาดใหม่นี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกอย่างน้อย 76 ล้านบาทต่อปี

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กลไกความปลอดภัยอาหารและพันธมิตร BRI

ครม.ยังเห็นชอบให้ไทยเข้าร่วมกลไกความร่วมมือด้านความปลอดภัยอาหารนำเข้าและส่งออก ภายใต้ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง หรือ BRI Food Safety Cooperation Mechanism โดยมีสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ มกอช. เป็นหน่วยประสานหลักด้านความปลอดภัยอาหารของไทย GACC กำหนดให้ลงนามในระดับรัฐมนตรี และกลไกนี้ตั้งขึ้นในปี 2566 เพื่อร่วมกันกำกับดูแลความปลอดภัยอาหารและอำนวยความสะดวกทางการค้า ปัจจุบันมีสมาชิก 19 ประเทศ

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MOU อุตสาหกรรมยานยนต์และเทคโนโลยี

ด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ครม.เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมของไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงนาม ร่าง MOU ฉบับนี้มุ่งพัฒนา电动汽车 ยานยนต์สมัยใหม่ และยานยนต์อัจฉริยะควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน

ความร่วมมือด้านความมั่นคงและอาชีวะศึกษา

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบร่าง MOU ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของไทยและของจีน ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือตามข้อริเริ่มด้านความมั่นคงระดับโลก โดยมอบหมายให้ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ลงนาม เพื่อเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและบทบาทด้านความมั่นคงระดับภูมิภาค ขณะที่ด้านการศึกษาเห็นชอบ MOU ความร่วมมือด้านอาชีวะศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

NationTV22#35 in ประเทศไทย

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ครม. สละสด GACC กระทรวงเกษตรฯ MOU ยานยนต์ไฟฟ้า ความมั่นคง

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