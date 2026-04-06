ครม. เห็นชอบแนวทางศึกษาต้นทุนน้ำมัน มุ่งรักษาเสถียรภาพราคา

ครม. เห็นชอบผลการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมัน มอบหมายให้กระทรวงพลังงานดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 เม.ย. 69) คณะรัฐมนตรี ( ครม. ) มีมติเห็นชอบผลการศึกษาเบื้องต้นของคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุน ราคาน้ำมัน เชื้อเพลิง มอบหมายให้กระทรวง พลังงาน (พน.) ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาเสถียรภาพ ราคาน้ำมัน เชื้อเพลิงภายในประเทศ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า มติ ครม.
ดังกล่าวมีขึ้นเพื่อพิจารณาแนวทางในการควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนราคาน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาน้ำมันมีความผันผวนสูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจโดยรวม การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวิเคราะห์และทำความเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทย รวมถึงการศึกษาข้อมูลต้นทุนของโรงกลั่นน้ำมันต่างๆ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในการกำหนดค่าการกลั่นและค่าการตลาดที่เหมาะสม อันจะเป็นกลไกสำคัญในการรักษาเสถียรภาพราคา และบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ\การศึกษาดังกล่าวครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนต่างๆ ของโรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทย โดยมีการขอความร่วมมือจากโรงกลั่นน้ำมันทั้ง 6 รายในการจัดส่งข้อมูลต้นทุนการจัดหาน้ำมันดิบ ซึ่งรวมถึง ค่า Crude Premium, ค่า Product Premium, ค่า War Risk Premium, ค่าขนส่ง (Freight), และค่าประกันภัย (Insurance) โดยข้อมูลที่รวบรวมเป็นข้อมูลประมาณการตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2569 ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ภายหลังเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ต้นทุนการจัดหาน้ำมันดิบได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น กระทรวงพลังงานจึงมีแผนที่จะดำเนินการหลายประการเพื่อจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าว ได้แก่ (1) การปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานข้อมูลจากโรงกลั่นน้ำมันให้มีมาตรฐาน (Data Standard) เพื่อให้สามารถคำนวณแยกรายละเอียด (Breakdown) ต้นทุนและค่าการกลั่นได้อย่างชัดเจน (2) การจัดทำตารางแยกรายละเอียดต้นทุนในช่วงภาวะวิกฤต เช่น ค่า Crude Premium, ค่า Product Premium, ค่า War Risk Premium, ค่าขนส่ง (Freight), และค่าประกันภัย (Insurance) ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน (3) การประสานงานกับกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันในการจัดส่งข้อมูลชนิดและแหล่งที่มาของน้ำมันดิบที่นำเข้าจริงในปัจจุบัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันที่สุด\การดำเนินงานตามมติ ครม. ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผันผวน และสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนอย่างรอบด้าน จะช่วยให้รัฐบาลสามารถกำหนดนโยบายและมาตรการที่เหมาะสม เพื่อควบคุมราคาและรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมันในระยะยาว นอกจากนี้ การสร้างมาตรฐานในการรายงานข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักลงทุนอีกด้วย การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ โรงกลั่นน้ำมัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในอนาคต โดยมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองผู้บริโภคและการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยื
