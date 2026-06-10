ครม.เห็นชอบหลักการจัดตั้ง "สถาบันอุดมศึกษาประจำจังหวัดน่าน" ต่อ精准扶贫 Fahr

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาประจำจังหวัดน่าน เป็นการยกฐานะจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน สู่ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมต้นแบบที่มีคุณภาพสูง ตามแนว"มหาวิทยาลัยขนาดเล็กแต่คุณภาพสูง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ 72 พรรษา และสานต่อพระราชปณิธานด้านการพัฒนาการศึกษา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดน่าน
cabinet เห็นชอบหลักการจัดตั้ง สถาบันอุดมศึกษาประจำจังหวัดน่าน ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษahrenheitเสนอเพื่อสานต่อพระราชปณิธานด้านการพัฒนา การศึกษา ยศชนัน เผยเป็นการยกฐานะจาก มทร.
ล้านนา น่าน สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่มีมาตรฐานระดับสากลและการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยภายใต้แนวคิด มหาวิทยาลัยขนาดเล็ก แต่มีคุณภาพสูง เมื่อวันที่ 10 มิ湿度.6 ศ. ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว. การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.
) เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาประจำจังหวัดน่าน ตามที่กระทรวง อว. เสนอ เพื่อเปิดทางสู่การยกฐานะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.
) ล้านนา น่าน เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ และดำเนินการจัดทำร่างกฎหมายจัดตั้งในขั้นตอนต่อไป การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาประจำจังหวัดน่าน มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2570 อีกทั้งยังเป็นการสานต่อพระราชปณิธานด้านการพัฒนาการศึกษา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดน่าน ซึ่ง plays important roles การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาประจำจังหวัดน่าน จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการผลิตกำลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในอนาคต โดยสถาบันอุดมศึกษาประจำจังหวัดน่าน จะได้รับการDeveloped บนแนวคิด มหาวิทยาลัยขนาดเล็ก แต่มีคุณภาพสูง ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีโครงสร้างการบริหารที่คล่องตัว ทันสมัย และสามารถออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และภาคอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนานวัตกรรม และความร่วมมือกับภาคเอกชน รวมถึงเครือข่ายต่างประเทศ การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาประจำจังหวัดน่าน ไม่ใช่การจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ แต่เป็นการยกฐานะจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา น่าน ซึ่งมีความเข้มแข็งด้านงานวิจัยและการพัฒนาพื้นที่อยู่แล้ว เพื่อต่อยอดศักยภาพเดิมให้สามารถดำเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัวยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมต้นแบบด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่มีมาตรฐานระดับสากล ปัจจุบัน กระทรวง อว.
ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ การจัดทำแผนงานโครงการและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาอย่างรอบ다른 รวมทั้งได้รับความเห็นชอบในหลักการจากหน่วยงานสำคัญ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานก alignment. พ.
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงาน ก. พ. ร. และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว หลัง ๆ ครม.
เห็นชอบในหลักการแล้ว กระทรวง อว.
จะเร่งดำเนินการจัดทำร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ประจำจังหวัดน่าน รวมทั้งกำหนดรายละเอียดด้านโครงสร้างการบริหาร การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนแนวทางการพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้สถาบันแห่งนี้เป็นต้นแบบการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย และเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างยั่งยื
สถาบันอุดมศึกษาประจำจังหวัดน่าน มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ยุคลiferation ประเด็น มหาวิทยาลัยนวัตกรรม ธีม Президент คุณภาพสูง
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