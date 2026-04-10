ครม. นัดแรก เคาะมาตรการเยียวยาผลกระทบน้ำมันแพง ลดค่าครองชีพ พร้อมพิจารณางบประมาณปี 2570

ครม.ราคาน้ำมันมาตรการเยียวยา
📆4/10/2026 11:19 PM
📰Thansettakij
การประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกหลังแถลงนโยบาย เตรียมพิจารณาแพ็คเกจเยียวยาผลกระทบจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น และมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชน รวมถึงการพิจารณางบประมาณปี 2570 และวาระอื่นๆ ที่สำคัญ

คณะรัฐมนตรี ( ครม. ) นัดแรกภายหลังการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เตรียมพิจารณามาตรการสำคัญหลายประการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจาก ราคาน้ำมัน ที่ปรับตัวสูงขึ้น และมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม ณ ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

การประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญมากมายที่รอการพิจารณา รวมถึงแนวทางการรับมือกับวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการพิจารณามาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดค่าครองชีพของประชาชน ซึ่งเป็นวาระที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชนทั่วไป\กระทรวงการคลังเตรียมเสนอแพ็คเกจมาตรการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง โดยมีมาตรการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมอีก 100 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรจำนวน 13.4 ล้านราย ทำให้ผู้ถือบัตรได้รับเงินรวม 400 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ ยังมีมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สินเชื่อสำหรับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในภาคครัวเรือนและธุรกิจต่างๆ และสินเชื่อสำหรับเกษตรกรเพื่อจัดซื้อปุ๋ย นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการขนส่งและผู้ขับขี่รถโดยสาร เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์จะเสนอโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส เพื่อดูแลราคาสินค้าและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน รวมถึงโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง โดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เป็นผู้ดูแล เพื่อให้ได้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับสภาพดินในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มประมงที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นด้วย\สำนักงบประมาณเตรียมเสนอการทบทวนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 โดยมีแผนที่จะปรับปรุงปฏิทินงบประมาณใหม่ เพื่อเร่งการจัดทำงบประมาณให้แล้วเสร็จทันภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2569 นอกจากนี้ การประชุม ครม. ยังมีวาระเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองอีกด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดิน และเป็นการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การประชุม ครม. ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของรัฐบาลชุดใหม่ และเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งนี้ ทุกมาตรการที่นำเสนอจะต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาต

ครม. ราคาน้ำมัน มาตรการเยียวยา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ งบประมาณ 2570

 

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

รฟม.ปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ 24 เม.ย.นี้ สร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม แนะ 5 เส้นทางเลี่ยงรฟม.ปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ 24 เม.ย.นี้ สร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม แนะ 5 เส้นทางเลี่ยงรฟม. ลุยก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม เตรียมปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ ตลอด 24 ชม. ตั้งแต่ 24 เมษายน 2569 จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2570 แนะนำใช้ 5 เส้นทางเลี่ยง
คนกรุงเตรียมตัว 24 เม.ย. นี้ ปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ เช็กเส้นทางเลี่ยงคนกรุงเตรียมตัว 24 เม.ย. นี้ ปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ เช็กเส้นทางเลี่ยงคนกรุงเตรียมตัว 24 เม.ย. นี้ ปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ถึง 11 ก.พ. 2570 เช็ก! 5 เส้นทางเลี่ยง
รัฐบาลเดินหน้าโครงการดิจิทัล: เรียนฟรี, บริการดิจิทัล, และโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตรัฐบาลเดินหน้าโครงการดิจิทัล: เรียนฟรี, บริการดิจิทัล, และโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตรัฐบาลประกาศแผนพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ฟรี, ปรับเปลี่ยนบริการภาครัฐสู่ระบบดิจิทัลอัจฉริยะ, และวางโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อดึงดูดการลงทุน พร้อมเร่งผลักดันผ่านงบประมาณปี 2569 และ 2570 เพื่อยกระดับทักษะแรงงาน, ลดปัญหาคอร์รัปชัน, และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
กสทช. เปิดแผนประมูลคลื่นความถี่ใหม่ รองรับ 5.5G และดีมานด์ดาต้าพุ่งกสทช. เปิดแผนประมูลคลื่นความถี่ใหม่ รองรับ 5.5G และดีมานด์ดาต้าพุ่งกสทช. เตรียมจัดประมูลคลื่นความถี่ครั้งใหญ่ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2570 เพื่อรองรับเทคโนโลยี 5.5G และการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น โดยมีคลื่นหลักคือ 2100 MHz และ 3500 MHz พร้อมเสริมทัพด้วยคลื่น 1500 MHz และ 600 MHz
