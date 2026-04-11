ครม. เห็นชอบปรับพื้นที่สุไหงโก-ลกออกจากพื้นที่ความมั่นคง พร้อมคงมาตรการในพื้นที่อื่น

คณะรัฐมนตรีมีมติปรับพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ออกจากพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์กระทบความมั่นคง พร้อมทั้งคงมาตรการด้านความมั่นคงในพื้นที่อื่น 19 อำเภอ
11 เมษายน 2569 นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรี ( ครม. ) ที่เห็นชอบให้ปรับพื้นที่อำเภอ สุไหงโก-ลก จังหวัด นราธิวาส ออกจากพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อ ความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติการรักษา ความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร พ.ศ.
2551 การตัดสินใจครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินได้ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างละเอียดรอบด้าน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ผลการประเมินชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้สามารถผ่อนคลายมาตรการบางส่วนได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ และเพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวให้กลับคืนสู่ภาวะปกติมากยิ่งขึ้น การปรับเปลี่ยนครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ และสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลในการสร้างสันติสุขและความมั่นคงอย่างยั่งยืนในพื้นที่ปลายด้ามขวาน\การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ไม่ได้เพียงแต่ปรับเปลี่ยนสถานะของอำเภอสุไหงโก-ลกเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ 'ปรับสมดุล' ระหว่างการรักษาความปลอดภัยและการฟื้นฟูพื้นที่ โดยยึดหลักการใช้มาตรการต่างๆ เท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับระดับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การปรับสมดุลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการรักษาความมั่นคงของชาติกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ การผ่อนคลายมาตรการบางส่วนจะช่วยให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น สามารถประกอบอาชีพและทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างอิสระมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โดยรวม นอกจากนี้ การปรับสมดุลยังช่วยลดผลกระทบทางจิตใจที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรการรักษาความมั่นคงที่เข้มงวดเกินไป ทำให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจในการใช้ชีวิตในพื้นที่มากขึ้น ความพยายามในการปรับสมดุลนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาในระยะยาวที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการสร้างความปรองดองในสังคม\อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดูแลสถานการณ์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ คณะรัฐมนตรียังได้มีมติให้คงมาตรการด้านความมั่นคงในพื้นที่อื่นๆ อีกจำนวน 19 อำเภอ ในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังคงมีความจำเป็นต้องมีการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด การคงมาตรการในพื้นที่เหล่านี้เป็นไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลสถานการณ์ได้อย่างใกล้ชิด ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงซ้ำเติมสถานการณ์ในพื้นที่ และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ว่ารัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพวกเขา การดำเนินการดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่อย่างรอบด้าน โดยพิจารณาถึงความแตกต่างของสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ และปรับใช้มาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ นอกจากนี้ การคงมาตรการในพื้นที่ที่ยังมีความจำเป็นยังเป็นการส่งสัญญาณไปยังผู้ที่คิดจะก่อความไม่สงบว่ารัฐบาลจะไม่ปล่อยปละละเลย และจะดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มที
ความมั่นคง สุไหงโก-ลก นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ครม. มาตรการความมั่นคง
