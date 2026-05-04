ครม.เตรียมพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านรับมือวิกฤตเศรษฐกิจ

รัฐบาลเตรียมเสนอ พ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาท เพื่อรับมือวิกฤตเศรษฐกิจจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลาง มุ่งเน้นเยียวยาประชาชนและปรับโครงสร้างประเทศ ควบคู่กับการทบทวนฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม. ) วันที่ 5 พ. ค.2569 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรมว.
คลัง จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างพระราชกำหนด (พ. ร. ก.
) กู้เงิน วงเงิน 400,000 ล้านบาท เพื่อนำมาตั้งรับวิกฤตเศรษฐกิจระลอกใหม่ โดยมุ่งรักษาสมดุลระหว่างการเยียวยาประชาชนในระยะสั้นและการปรับโครงสร้างประเทศในระยะยาว เหตุผลที่กระทรวงการคลังเคาะวงเงินกู้ที่ 400,000 ล้านบาท ลดลงจากเป้าหมายเดิมที่ 500,000 ล้านบาท เป็นความตั้งใจระดับนโยบายที่ต้องการส่งสัญญาณบวกแก่นานาชาติและนักลงทุนต่างชาติ ว่ารัฐบาลไทยมีความเคร่งครัดในการรักษาวินัยทางการคลัง จะไม่มีการเปิดวงเงินกู้แบบเช็คเปล่าที่ไร้เป้าหมาย ซึ่งผ่านความเห็นชอบของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.
มหาดไทยแล้ว การจำกัดวงเงินกู้ในระดับนี้จะทำให้ตัวเลขหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี) ขยับไปอยู่ที่ประมาณ 68% ซึ่งยังไม่เกินเพดานที่ 70% อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังประเมินเผื่อไว้ว่า หากสถานการณ์วิกฤตยืดเยื้อและมีความจำเป็น รัฐบาลก็พร้อมพิจารณาขยายเพดานหนี้สาธารณะ ซึ่งถือเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่าการกู้เงินมาตุนไว้เกินความจำเป็นตั้งแต่แรก สาเหตุสำคัญที่ต้องเร่งผลักดัน พ.
ร. ก.
กู้เงินก้อนนี้ เนื่องจากประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการสู้รบในตะวันออกกลางจนทำให้เกิดวิกฤติที่แท้จริง และรัฐบาลประเมินว่าวิกฤตครั้งนี้ไม่ได้จบแบบม้วนเดียว แต่เป็นเหมือนคลื่นที่ทยอยซัดเข้ามาเป็นระลอก ตั้งแต่ราคาพลังงาน ปัญหาวัตถุดิบขาดแคลน จนลุกลามไปสู่วิกฤตของแพง หากรัฐบาลไม่ดำเนินการกู้เงินเพื่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำมารองรับ ปลายทางที่อันตรายที่สุดคือเศรษฐกิจจะไหลไปสู่ภาวะที่ชะงักงันพร้อมกับเงินเฟ้อสูง สำหรับงบประมาณ 400,000 ล้านบาท จะถูกแบ่งสัดส่วน 50:50 ระหว่างการบรรเทาผลกระทบและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสามารถโยกย้ายได้ตามสถานการณ์ วงเงินประมาณ 200,000 ล้านบาท จะมุ่งเน้นการเยียวยากลุ่มเปราะบางและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยจะนำมาใช้ในโครงการรูปแบบคนละครึ่งเดิม ที่ปรับสัดส่วนการร่วมจ่ายเป็นรัฐ 60% และประชาชน 40% เบื้องต้นกำหนดกรอบไว้ 30 ล้านคน คนละ 4,000 บาท ตามที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้เกิดความรัดกุมและคุ้มค่าที่สุด โดยเตรียมนำรายละเอียดทั้งหมดเสนอเข้า ครม.
นัดถัดไปในวันที่ 12 พ. ค. 69 หลังจากที่โครงสร้าง พ. ร. ก.
กู้เงิน ผ่านความเห็นชอบแล้ว ขณะเดียวกัน กระทรวงการคลังเตรียมใช้โอกาสนี้ในการทบทวนการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ เนื่องจากฐานข้อมูลเดิมไม่ได้ถูกทบทวนมานานถึง 9 ปีแล้ว เพื่อให้เงินช่วยเหลือพุ่งเป้าไปถึงมือกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำที่สุด ปัจจุบันมีผู้อยู่ในระบบ 13.2 ล้านคน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ใหม่จะได้รับการช่วยเหลือในกรณีต่างๆ ตามสิทธิ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และได้รับเงินเพิ่มเติมเข้าบัญชี 4,000 บาท เพื่อใช้จับจ่ายในร้านค้าสวัสดิการแห่งรัฐด้วย การดำเนินการทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อประชาชนวงกว้าง โดยเน้นการรักษาวินัยทางการคลังควบคู่ไปกับการดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางและการวางรากฐานเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว การปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยและการพิจารณาขยายเพดานหนี้สาธารณะเป็นเครื่องมือสำคัญในการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเท
พ.ร.ก.กู้เงิน เศรษฐกิจ ครม. วินัยทางการคลัง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินเฟ้อ ราคาพลังงาน วัตถุดิบขาดแคลน เยียวยาประชาชน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
