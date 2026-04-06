ครม. นัดพิเศษ: นายกฯ นั่งรถไฟฟ้าเข้าทำเนียบฯ ถกวาระสำคัญ รื้อโครงสร้างราคาน้ำมัน พร้อมรับทราบร่างแถลงนโยบาย

การประชุม ครม. นัดพิเศษที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมีวาระสำคัญในการรับทราบร่างคำแถลงนโยบาย และหารือเรื่องโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
เมื่อเวลา 19.08 น.
ของวันที่ 6 เมษายน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลด้วยรถยนต์ไฟฟ้า โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมเดินทางมาด้วยในรถคันเดียวกัน บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่าย นายยศชนันกล่าวเพียงสั้นๆ ว่า “ไปรถตู้กลับรถเก๋ง” เมื่อถูกสอบถามถึงความรู้สึก นายกฯ ตอบเพียงว่า “ขอให้ดูข่าวพระราชสำนักจะละเอียดกว่า” หลังจากนั้น คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ทยอยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อเข้าร่วมการประชุม ครม. นัดพิเศษ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีวาระสำคัญในการพิจารณาหลายประเด็น หนึ่งในนั้นคือการรับทราบร่างคำแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ที่มีกำหนดจะแถลงในวันที่ 9-10 เมษายน นี้ การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการวางรากฐานการดำเนินงานของรัฐบาลชุดใหม่ และเป็นการเปิดเผยแนวทางในการบริหารประเทศในระยะยาว ประเด็นที่น่าจับตาคือ การหารือเรื่องโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง (คตร.) จะรายงานผลการหารือกับกลุ่มธุรกิจโรงกลั่น เพื่อปรับปรุงโครงสร้างราคาขายส่งน้ำมันหน้าโรงกลั่น ให้ ครม. รับทราบ ซึ่งเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ\การประชุม ครม. นัดพิเศษครั้งนี้ ยังเป็นการหารือถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศในหลายด้าน ซึ่งรวมถึงการพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกระดับ นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาแผนงานและโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศในทุกมิติ การประชุมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของประเทศอย่างเร่งด่วน และการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การหารือในครั้งนี้คาดว่าจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ อย่างกว้างขวาง เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่รอบด้านและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหารือเรื่องโครงสร้างราคาน้ำมัน ที่มีความสำคัญต่อต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพของประชาชน\การเข้าทำเนียบรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ เป็นการเริ่มต้นการทำงานอย่างเป็นทางการของรัฐบาลชุดใหม่ หลังจากที่ได้มีการแต่งตั้งและเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว การประชุม ครม. นัดพิเศษครั้งนี้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของรัฐบาล และการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ การประชุมครั้งนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของรัฐบาลในการทำงานร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป การติดตามผลการประชุม ครม. ในครั้งนี้ จะช่วยให้ประชาชนเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาล และสามารถประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ การหารือเรื่องโครงสร้างราคาน้ำมัน ยังเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ดังนั้น การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนและมีประสิทธิภา
ครม. อนุทิน รถไฟฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โครงสร้างราคาน้ำมัน ร่างแถลงนโยบาย