ครม.นัดพิเศษ รื้อค่าการกลั่น! แก้ปัญหาน้ำมันแพง ใช้ พ.ร.ก. ปี 16

รองนายกฯ เผย เตรียมเสนอ ครม.นัดพิเศษ รื้อค่าการกลั่น หลังพบโรงกลั่นได้ประโยชน์ส่วนเกินจาก War Premium เตรียมใช้ พ.ร.ก. 2516 กำกับดูแลราคา พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิง (คตร.) เปิดเผยว่า จะนำเสนอข้อสรุปเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นัดพิเศษ (ครม.
นัดพิเศษ) ในคืนวันที่ 6 เมษายน 2569 โดยถือเป็นการดำเนินการครั้งแรกที่จะใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 162 ซึ่งเป็นข้อยกเว้นในสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน เพื่อให้สามารถบริหารราชการแผ่นดินและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยไม่ต้องรอการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อน\สำหรับประเด็นที่เกี่ยวกับข่าวลือว่าค่าการกลั่นพุ่งสูงถึง 14-17 บาทต่อลิตรนั้น นายเอกนิติกล่าวว่า ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงตัวเลขอ้างอิงที่ใช้ในการหารือในที่ประชุม คตร. ซึ่งไม่ได้สะท้อนต้นทุนหรือความเป็นจริงในสถานการณ์ปัจจุบัน คตร. จึงเตรียมเสนอให้มีการรายงานตัวเลขที่ถูกต้องเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน จากการตรวจสอบบัญชีต้นทุนของโรงกลั่นแต่ละแห่งอย่างละเอียด พบว่า ปัจจุบันเกิดความผิดปกติในโครงสร้างราคาอันเนื่องมาจากภาวะสงคราม ทำให้เกิดค่าพรีเมียมความเสี่ยง (War Premium) น้ำมันกลายเป็นสินค้าที่ขาดแคลน ทำให้ผู้ที่ต้องการต้องยอมจ่ายในราคาสูง นอกจากนี้ ประเทศไทยยังอ้างอิงราคาตลาดสิงคโปร์ ซึ่งราคาน้ำมันสำเร็จรูปมีการปรับตัวสูงกว่าราคาน้ำมันดิบมาก ส่งผลให้ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2569 โรงกลั่นได้รับผลประโยชน์ส่วนเกิน ซึ่งเกิดจากการที่ราคาขายสูงกว่าต้นทุนปัจจุบัน โดยมีการบวก War Premium เข้าไปด้วย ทำให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติในอดีตที่ 2.45 บาทต่อลิตร แต่ไม่ได้สูงถึง 14-17 บาทอย่างแน่นอน มาตรการแก้ไขปัญหาแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะแรก คือ ช่วงเดือนมีนาคม 2569 เนื่องจากกฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง รัฐบาลจะใช้วิธีเจรจากับโรงกลั่นเพื่อให้โรงกลั่นนำผลประโยชน์ส่วนเกินมาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ซึ่งคล้ายกับโมเดลในช่วงสงครามรัสเซีย-ยูเครน และระยะที่สอง คือ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2569 เป็นต้นไป จะมีการใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 ซึ่งให้อำนาจนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) สามารถกำหนดราคาและค่าการกลั่นในอนาคตได้เลย โดยนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จะเรียกประชุมในวันที่ 7 เมษายน 2569 เพื่อนำต้นทุนที่แท้จริง ราคาขายจริง และกำไรเฉลี่ยในอดีตมาใช้เป็นมาตรฐานในการคำนวณและกำกับดูแล\นายเอกนิติกล่าวเพิ่มเติมว่า “จากนี้ไปการประกาศตัวเลขของกระทรวงพลังงาน จะต้องแยกบรรทัดให้เห็นชัดเจน ว่าส่วนใด คือ ค่าการกลั่นปกติและส่วนใดคือ ค่าพรีเมียมความเสี่ยง จะเรียกเหมารวมเป็นค่าการกลั่นอย่างเดียวไม่ได้ เพื่อให้ตัวเลขสะท้อนความเป็นจริงและประชาชนไม่ตกใจ” ในส่วนของค่าการกลั่น นายเอกนิติชี้แจงว่า กระทรวงพลังงานได้ประเมินว่าค่าเฉลี่ยที่เหมาะสมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 2.45 บาท และการที่ไม่สามารถกำหนดเพดานราคาค่าการกลั่นที่ตายตัวได้ในขณะนี้ เป็นเพราะโครงสร้างต้นทุนของโรงกลั่นทั้ง 6 แห่งมีความแตกต่างกันมาก ตัวอย่างเช่น โรงกลั่นแห่งหนึ่งประสบปัญหาน้ำมันนำเข้าติดค้างอยู่ที่ช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้ต้องแบกรับค่าพรีเมียมความเสี่ยงที่สูงกว่าโรงกลั่นอื่นๆ มาก หากรัฐบาลกำหนดเพดานกำไรที่ตายตัว โรงกลั่นแห่งนี้จะขาดทุนทันที และอาจแก้ปัญหาด้วยการทิ้งน้ำมันไว้ที่เดิม ไม่ยอมนำเข้ามากลั่น ซึ่งจะสร้างปัญหาที่ใหญ่กว่าคือ ปัญหาน้ำมันขาดแคลน นอกจากนี้ ยังไม่ได้พิจารณาใช้ภาษีลาภลอยเนื่องจากกระทรวงการคลังได้ศึกษาแล้วพบว่าไม่เหมาะสมกับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นชั่วคราว เช่น กรณีราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีถนนตัดผ่านหน้าบ้าน ในขณะที่ราคาน้ำมันมีความผันผวนขึ้นลง การใช้ พ.ร.ก. ปี 2516 จึงเป็นกลไกที่สามารถจัดการได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ฉุกเฉินมากกว่า\นายเอกนิติยังกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมว่า จะมีการประชุม ครม. ภายหลังการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จสิ้นในวันที่ 11 เมษายน 2569 โดยจะเน้นไปที่มาตรการแก้ปัญหาผลกระทบจากราคาน้ำมันโดยตรงก่อน โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเปราะบาง กลุ่มขนส่ง เกษตรกร และชาวประมง ส่วนโครงการคนละครึ่งพลัส และการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น มีอย่างแน่นอนและจะดำเนินการอย่างแน่นอน แต่จะไม่นำมาใช้ในวันที่ 11 เมษายน 2569 เนื่องจากต้องแยกส่วนเพื่อนำมาใช้เป็นกลไกในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและบรรเทาค่าครองชีพในระยะต่อไป เนื่องจากผลกระทบจากราคาพลังงานจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนราคาสินค้าและภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอย่างแน่นอ
