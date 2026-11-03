ครม. ไฟเขียวแก้ พ.ร.บ.ประกันสังคม ขยายอายุผู้ประกันตนถึง 65 ปี ยืดหยุ่นสิทธิชราภาพรองรับสังคมสูงวัย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับใหม่ ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ครอบคลุมสังคมสูงวัย ขยายอายุผู้ประกันตนถึง 65 ปี ยืดหยุ่นการรับเงินชราภาพ และการเปลี่ยนโทษนายจ้างผิดกฎหมายเป็นพินัย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ ร่างพระราชบัญญัติ ประกันสังคม ฉบับที่ ... พ. ศ. ...
ซึ่งกระทรวงแรงงานเสนอเข้ามาเพื่อปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรองรับสังคมผู้สูงอายุและเพิ่มพูนความคุ้มครองให้แก่ผู้ประกันตนให้ครอบคลุมและทันต่อสถานการณ์เศรษฐกิจและสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญที่มุ่งเน้นการขยายสิทธิประโยชน์และการปรับเงื่อนไขการรับสิทธิให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงมากขึ้น วัตถุประสงค์หลักคือการสร้างระบบความปลอดภัยทางสังคมที่ยั่งยืนและมีความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ประกันตน นายจ้าง และรัฐบาลเอง หนึ่งในประเด็นสำคัญที่สุดของการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้คือการขยายอายุผู้ประกันตนจากเดิมที่จำกัดอยู่เพียง 60 ปี เป็น 65 ปี เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงและต้องการทำงานต่อสามารถยังคงสถานะเป็นผู้ประกันตนและได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องได้ นอกจากนี้ยังมีการปรับเงื่อนไขในการรับเงินชราภาพโดยให้ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน มีสิทธิเลือกรับเงินบำนาญชราภาพหรือบำเหน็จชราภาพได้เมื่ออายุครบ 55 ปี หรือเมื่อความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง ส่วนผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 60 เดือน สามารถขอรับเงินชราภาพบางส่วนก่อนอายุ 55 ปีได้ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติร้ายแรงต่อความเป็นอยู่ หรือสามารถนำเงินชราภาพบางส่วนไปเป็นหลักประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคมได้ โดยมีวงเงินไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินชราภาพและไม่เกิน 2 เท่าของฐานค่าจ้างขั้นต่ำ เปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้มีสภาพคล่องทางการเงินยามจำเป็นได้ดียิ่งขึ้น นอกจากการขยายสิทธิแล้ว ร่างกฎหมายดังกล่าวยังเปิดช่องให้ผู้รับบำนาญชราภาพที่ออกจากการงานแต่ยังต้องการความคุ้มครองด้านสุขภาพ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนต่อได้โดยรัฐร่วมสมทบ 1 ส่วน ผู้ประกันตนสมทบ 2 ส่วน เพื่อคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยทุพพลภาพและตาย ซึ่งสะท้อนถึงแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนและความคุ้มครองทางสังคมสำหรับวัยเกษียณ พร้อมทั้งปรับปรุงบทกำหนดโทษสำหรับนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การไม่ยื่นแบบรายการภายในกำหนด เปลี่ยนจากโทษทางอาญาเป็นการปรับเป็นพินัยตาม พ.Also readครม.ไฟเขียว 'ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม' ขยายอายุผู้ประกันตนถึง 65 ปี รับสังคมสูงวัย
การขยายอายุผู้ประกันตน
ร. บ. การปรับเป็นพินัย พ.
ศ. 2565 เพื่อความเหมาะสมและเป็นธรรมมากขึ้น โดยคณะรัฐมนตรีได้แจ้งว่าแผนการจัดทำกฎหมายลำดับรองจำนวน 18 ฉบับจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ และจะส่งร่างพระราชบัญญัติให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในลำดับถัดไป เพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
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