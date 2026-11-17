ครม.อนุมัติลดหย่อนภาษีซ่อมบ้าน1แสนรถ3หมื่นจากน้ำท่วม
คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการลดหย่อนภาษีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บ้านสูงสุด1แสนบาท รถ3หมื่นบาท ใช้สิทธิยื่นภาษีปี2569 ช่วยบรรเทาภาระประชาชน2แสนราย
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง นำโดยนางสาว พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุม คณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ พ.ศ. ... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ตามมาตรการภาษีช่วยค่าซ่อมบ้านและมาตรการภาษีช่วยค่าซ่อมรถจากเหตุประสบ อุทกภัย อย่างเป็นทางการ
รายละเอียดวงเงินลดหย่อนภาษีและเงื่อนไขการคำนวณ
มาตรการดังกล่าวกำหนดวงเงินลดหย่อนภาษีสำหรับค่าซ่อมแซมบ้านสูงสุดที่ 100,000 บาท และสำหรับรถสูงสุดที่ 30,000 บาท โดยครอบคลุมค่าซ่อมแซม ค่าทำความสะอาด และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมหรือการทำความสะอาดอาคาร ทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้งกับตัวอาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยAlso readปี 2569 ปีสุดท้ายที่โลกอยู่ใน 'โซนปลอดภัย' ก่อนอุณหภูมิเฉลี่ยทะลุ 1.5°C
พื้นที่ที่ได้รับสิทธิคือพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน สำหรับผู้ที่มีทรัพย์สินเสียหายมากกว่า 1 แห่ง ให้รวมคำนวณค่าซ่อมแซมและค่าทำความสะอาดทุกแห่งเข้าด้วยกันตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 100,000 บาท
สำหรับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก รวมถึงรถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 สามารถลดหย่อนได้สูงสุด 30,000 บาท เช่นเดียวกับบ้านหากมียMultiple คันให้รวมคำนวณค่าซ่อมแซมรถทุกคันเข้าด้วยกันตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท
กรอบเวลาการใช้สิทธิและปีภาษีที่อ้างอิง
ระยะเวลาในการจ่ายค่าซ่อมแซมและทำความสะอาดทรัพย์สินมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ส่วนระยะเวลาการใช้สิทธิยื่นลดหย่อนภาษีจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ผู้เสียภาษีจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2569 ซึ่งกำหนดช่วงเวลายื่นแบบระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2570 ทั้งนี้ให้เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรจะประกาศกำหนดต่อไป
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและตัวเลขการสูญเสียรายได้รัฐ
นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คาดประมาณว่าจะมีผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ 200,000 ราย ที่จะได้รับการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุทกภัยดังกล่าว
ด้านนางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ ระบุว่า มาตรการภาษีช่วยค่าซ่อมบ้านและมาตรการภาษีช่วยค่าซ่อมรถจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประมาณ 500 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการสูญเสียรายได้จากการหักลดหย่อนค่าซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์และค่าทำความสะอาดประมาณ 350 ล้านบาท
ส่วนการสูญเสียรายได้จากการหักลดหย่อนค่าซ่อมแซมรถประมาณ 150 ล้านบาท นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... เพื่อยกระดับความชัดเจนทางกฎหมายของมาตรการช่วยเหลือในครั้งนี้
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