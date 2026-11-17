ครม.อนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการต่างประเทศ 11 ราย สับเปลี่ยนตำแหน่งสำคัญ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนระดับสูงสังกัดกระทรวงการต่างประเทศจำนวน 11 ราย ย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งเอกอัครราชทูตและอธิบดีกรมต่างๆ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างและบริหารงานใหม่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญจำนวน 11 ราย ในสังกัด กระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง โดยเป็นการโยกย้ายเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ปรับเปลี่ยนหน้าที่ และสับเปลี่ยนหมุนเวียนวาระการทำงานเพื่อให้การประสานงานระดับนานาชาติมีประสิทธิภาพสูงสุด
มติ ครม. ยกระดับผู้บริหารการทูตระดับสูง 11 ตำแหน่ง
มติข้างต้นมาจากข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการบริหารงานต่างประเทศ โดยมีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญจากกระทรวงการต่างประเทศให้เข้าไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในโครงสร้างกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานปลัดกระทรวงเพื่อรองรับภารกิจที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นในปัจจุบันAlso readไอซ์ ลุ้นศาลอุทธรณ์ 23 พ.ย. คดี 112 ยันไปตามนัด ชี้ศาลชั้นต้นจำคุก 6 ปี แต่อนุญาตปล่อยชั่วคราว
นอกจากนี้ ครม. ยังได้พิจารณาเรื่องการจัดตั้งตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมาจากข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการฯ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างและสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
โยกย้ายสับเปลี่ยนเอกอัครราชทูตและอธิบดีกรมต่างๆ
การสับเปลี่ยนตำแหน่งครั้งนี้มีความละเอียดอ่อนและครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั่วโลก โดยหนึ่งในการย้ายครั้งสำคัญคือการให้รองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม พร้อมตำแหน่งเอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปและประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรปด้วย
ในขณะเดียวกัน เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย จะกลับมาดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง ส่วนอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ จะได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซียแทนเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทวิภาคีที่แน่นแฟ้น
ด้านกรมการกงสุลซึ่งดูแลเรื่องหนังสือเดินทางและการช่วยเหลือคนไทย abroad มีแผนโยกย้ายอธิบดีกรมการกงสุลไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย และให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก เดินทางกลับมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการกงสุลภายในประเทศ
ขยายเครือข่ายสัมพันธ์เอเชียตะวันออกและยุโรปเหนือ
ความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างประเทศมีการโยกย้ายอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก ขณะที่เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย จะกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนนโยบายช่วยเหลือทางการทูต
สำหรับความเชื่อมโยงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน จะไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อขยายความร่วมมือกับเศรษฐกิจชั้นนำของเอเชีย ส่วนอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกจะย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
เสริมแกร่งทีมผู้บริหารในยุโรปและเยอรมนี
โครงสร้างทีมยุโรปยังมีความเคลื่อนไหวสำคัญเมื่อกงสุลใหญ่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จะกลับมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก และอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จะไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์
การโยกย้ายชุดนี้สะท้อนถึงการวางแผนระยะยาวของกระทรวงการต่างประเทศในการกระจายประสบการณ์ของผู้บริหารไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก เพื่อให้ได้ผู้นำที่มีความเข้าใจบริบทระหว่างประเทศอย่างลึกซึ้งและพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ในเวทีโลกอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics