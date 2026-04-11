ครม. อนุมัติมาตรการช่วยผู้ประกอบการขนส่งฯ 2,060 ล้านบาท: ตั๋วโดยสารไม่ขึ้นราคาช่วงสงกรานต์

ครม. อนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งโดยสารและรถบรรทุกขนส่งสินค้า วงเงิน 2,060 ล้านบาท เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันแพง ยืนยันตั๋วโดยสาร บขส. ราคาเดิมช่วงสงกรานต์
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการ ขนส่ง ทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ (11 เมษายน 2569) และมีมติเห็นชอบ มาตรการ บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ ราคาน้ำมัน เชื้อเพลิงสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ ขนส่ง โดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ขนส่ง สินค้า วงเงินรวมทั้งสิ้น 2,060 ล้านบาท นั้น กรมการ ขนส่ง ทางบก (ขบ.
) ได้รับมอบหมายจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยเน้นย้ำว่ามาตรการดังกล่าวนี้ไม่ได้เป็นเพียงการช่วยเหลือผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ผลประโยชน์สูงสุดจะตกอยู่กับพี่น้องประชาชนโดยตรงใน 3 มิติสำคัญ ได้แก่ การันตีว่าจะมีรถกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างแน่นอน โดยที่ราคาตั๋วโดยสารของบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จะยังคงราคาเดิม ไม่มีการปรับขึ้นราคาแต่อย่างใด จากการที่กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ ขบ. ร่วมมือกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เพื่อดำเนินโครงการขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เป็นจำนวนเงินกว่า 200 ล้านบาท เพื่อนำไปส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการรถโดยสารประจำทางสาธารณะมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนและหลังเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 6 ถึง 19 เมษายน 2569 เพื่อเป็นหลักประกันว่าในช่วงเทศกาลดังกล่าว ผู้ประกอบการขนส่งจะมีกำลังในการนำรถออกมาให้บริการอย่างเพียงพอ และต่อเนื่อง ไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนรถโดยสาร และประชาชนก็จะสามารถซื้อตั๋วโดยสารในราคาเดิม ไม่มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาแต่อย่างใด\นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งและผู้ขับรถที่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการนี้ ขบ. จะเปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 16 ถึง 19 เมษายน 2569 โดยการจ่ายเงินช่วยเหลือจะดำเนินการผ่านระบบ PromptPay เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งในการเดินรถตลอดระยะเวลา 42 วัน (20 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2569) ในส่วนของรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่ผู้มีสิทธิ์จะได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และเปิดให้ผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบและลงทะเบียนได้อย่างสะดวกต่อไป ทั้งนี้ มาตรการทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ในการดูแลรักษาสมดุลของระบบเศรษฐกิจโดยรวม รวมถึงสภาพคล่องของผู้ประกอบการ และคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตการณ์พลังงานในครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างราบรื่น\มาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลในการดูแลผู้ประกอบการขนส่งและประชาชนในช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการขนส่ง ซึ่งจะส่งผลให้ราคาค่าโดยสารไม่เพิ่มสูงขึ้นจนเกินไป และยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และส่งผลดีต่อการลดปัญหาการจราจรและมลพิษในอากาศอีกด้วย การดำเนินงานตามมาตรการนี้จะมีการติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนอย่างแท้จริง และหากมีความจำเป็น รัฐบาลก็พร้อมที่จะพิจารณามาตรการเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันในอนาคตต่อไ
