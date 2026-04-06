ครม. ชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณ พร้อมลุยงานทันที นายกฯ ย้ำยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณ พร้อมเดินหน้าทำงานทันที โดยเน้นย้ำให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมรับมือกับความท้าทายจากสถานการณ์โลก
ครม. ชุดใหม่ ถวายสัตย์ ปฏิญาณ พร้อมลุยงานทันที นายกรัฐมนตรี ย้ำยึด ประชาชน เป็นศูนย์กลาง ทำงานวันแรกทันที ฝ่าความท้าทายสถานการณ์โลก วันที่ 6 เมษายน 2569 เวลา 20.00 น.
ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ โดยมีคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ก่อนเริ่มการประชุม นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีได้ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แสดงให้เห็นว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้มีความพร้อมในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป คำถวายสัตย์ที่ได้เปล่งวาจาต่อเบื้องพระพักตร์องค์พระประมุขแห่งชาตินั้น ขอให้ถือว่าเป็นแนวทางในการทำงาน ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ให้กับพี่น้องประชาชนทุกคน คณะรัฐมนตรีชุดนี้อาจจะต้องถือว่าเป็นคณะรัฐมนตรีที่ต้องทำงานอย่างหนักตั้งแต่วันแรก ไม่มีเวลาที่เป็นเวลาทดลองงาน เข้ามารับภาระหน้าที่ในช่วงที่โลกทั้งโลกมีวิกฤตการณ์จากความขัดแย้งของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า ด้วยความร่วมมือของรัฐบาล คณะรัฐมนตรีทุกคนในรัฐบาลชุดนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน ทำให้ประเทศไทยมีการพัฒนาต่อไป โดยการทำงานของทุกคนขอให้ยึดถือผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นเป้าหมายร่วมกัน คณะรัฐมนตรีชุดนี้ส่วนใหญ่รู้จักกันดีอยู่แล้ว มีความอาวุโส หลายท่านเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีสติปัญญาที่พร้อมจะทำงานบริหารราชการแผ่นดิน รับใช้บ้านเมือง ขอให้ใช้จุดแข็งต่าง ๆ ที่มีในการที่จะทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลเป็นไปด้วยประสิทธิภาพสูงสุด นายกรัฐมนตรีกล่าวขอให้ถือว่า คณะรัฐมนตรีนี้คือคณะรัฐมนตรีเดียวกัน ไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลเป็นคณะรัฐมนตรีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นคณะรัฐมนตรีของประชาชนคนไทย ดังนั้น ในการทำงาน นายกรัฐมนตรีพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะนโยบายและการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีทุกท่าน ขอให้ทุกคนได้ทำงานด้วยความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจซึ่งกันและกัน เนื่องจากสถานการณ์ของประเทศไทยในวันนี้ ความเป็นหนึ่งเดียวของคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้จะทำให้ประเทศสามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายไปได้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีทุกครั้ง ซึ่งจะประชุมทุกวันอังคาร จะเริ่มประชุมในเวลา 10.00 น. ก่อนถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี หากรัฐมนตรีท่านใดมีความประสงค์ที่จะหารือระหว่างกัน หรือต้องการที่จะหารือกับนายกรัฐมนตรี ขอให้ทุกท่านได้แจ้งมายังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีพร้อมที่จะพบและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เจตนารมณ์บรรลุผลสำเร็จทุกประการ ขอให้คณะรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการประชุมคณะรัฐมนตรี ถือเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นที่ที่ต้องมาปรึกษาหารือ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถของคณะรัฐมนตรีทุกท่านในการที่จะให้มติของการประชุมคณะรัฐมนตรีเกิดเป็นพลัง เกิดความถูกต้อง นายกรัฐมนตรีขอให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านให้ความสำคัญกับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด ยกเว้นมีภารกิจ ก็ขอให้ได้เข้ามาร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีโดยพร้อมเพรียงกัน นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่า จากสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบัน การช่วยกันประหยัดพลังงานถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายควรปฏิบัติร่วมกัน โดยเฉพาะภาครัฐ จึงได้มีข้อสั่งการก่อนหน้านี้แล้ว ขอให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมที่ผ่านมาทั้ง WFH หรือ WFA เนื่องจากปัจจุบันพบว่ายังไม่มีการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานที่ยังไม่มีความพร้อมในระบบ IT โดยขอมอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานรัฐบาลดิจิทัล DGA และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้เกิดผล และให้สำนักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณด้วยหากมีความจำเป็น โดยขอให้รัฐมนตรีทุกท่านกำกับและดูแลให้นโยบาย WFH WFA เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อการประหยัดพลังงาน เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี และให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยรถราชการที่อยู่ในความดูแลของ สปน. และคณะกรรมการรถราชการ ซึ่งขอให้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยให้มีทางเลือกสำหรับยานยนต์ในอนาคตด้วย นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวฝากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้กำชับ ทำความพร้อม ในวิกฤตการณ์เช่นนี้อาจจะมีปัญหาการขนส่ง การขาดแคลน packaging ที่จำเป็น พร้อมสร้างความมั่นคงทางยาให้เกิดขึ้น ขอให้มุ่งเน้นการใช้ยาที่ผลิตในประเทศได้อย่างเต็มที่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
