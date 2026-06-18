ครม. อนุมัติงบ 4,400 ล้านบาท | โครงการคลองทับมา-คลองกะแมง แก้ปัญหาน้ำท่วมระยอง

ครม. อนุมัติงบ 4,400 ล้านบาท ให้กรมชลประทานดำเนินโครงการคลองระบายน้ำคลองทับมา-คลองกะแมง จ.ระยอง ระยะ 5 ปี (2570-2574) เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำ ลดผลกระทบชุมชน เศรษฐกิจ และสนับสนุนการพัฒนา EEC โดยÍ clan การขุดคลองใหม่ ปรับปรุงคลองกะแมง ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ
คณะรัฐมนตรี (ครม. ) อนุมัติงบประมาณ 4,400 ล้านบาท ให้กรมชลประทานดำเนินโครงการสร้างคลองผันน้ำคลองทับมา-คลองกะแมง จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้_**ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก**_ในพื้นที่ อ.
บ้านค่าย และ อ. เมืองระยอง โครงการมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (พ.
ศ. 2570-2574) เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ และสนับสนุนการพัฒนาในเขต EEC ร้อยเอกหญิงภัทร์ดารัสมี ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พื้นที่อำเภอบ้านค่ายและอำเภอเมืองระยองเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากลุ่มน้ำตอนบน ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศค่อนข้างลาดชัน เมื่อเกิดฝนตกหนักจะมีปริมาณน้ำไหลหลากลงสู่พื้นที่ตอนล่างอย่างรวดเร็ว ขณะที่คลองทับมาซึ่งเป็นคลองสายหลักมีขีดความสามารถในการระบายน้ำจำกัด ประกอบกับในบางช่วงยังได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำทะเลหนุน ส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ และเส้นทางคมนาคมสำคัญอยู่เป็นประจำ สร้างความเสียหายต่อประชาชนและภาคเศรษฐกิจในพื้นที่ โครงการดังกล่าวจึงมุ่งเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำของพื้นที่ทั้งระบบ โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ การขุดคลองระบายน้ำสายใหม่เพื่อผันน้ำส่วนเกินจากคลองทับมาไปยังคลองกะแมง การปรับปรุงคลองกะแมงให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากขึ้น ตลอดจนการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำและอาคารประกอบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน และสนับสนุนการเก็บกักน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง การUCKINGคลองระบายน้ำใหม่นี้จะช่วยแบ่ง分担น้ำลง FlorideKlối บริเวณอำเภอบ้านค่ายและเมืองระยอง的手续费减少น้ำท่วมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ การลงทุนamountThis 4,400 ล้านบาท แต่促進การ **คำอธิบาย:** 000
Ici การขุดคลองระบายน้ำ ผลกระทบจากภาวะน้ำทะเลหนุน การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โครงการคลองทับมา-คลองกะแมง EEC ระยอง
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