ครม. ไฟเขียว 2,060 ล้านบาท เยียวยาผลกระทบราคาน้ำมันแพง

รัฐบาลอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยเน้นไปที่รถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงรถจักรยานยนต์รับจ้าง
หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.
) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2569 รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณกลางจำนวน 2,060 ล้านบาท เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยงบประมาณดังกล่าวจะถูกจัดสรรให้กับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบหลักสองกลุ่ม ได้แก่ รถบรรทุกสินค้าและรถโดยสารสาธารณะ ทั้งนี้ มาตรการช่วยเหลือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชนและผู้ประกอบการขนส่งในช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันมีความผันผวนสูง ซึ่งคาดว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ\การจัดสรรงบประมาณเยียวยาแบ่งออกเป็นหลายส่วน โดยรถบรรทุกสินค้าจำนวน 287,175 คัน ได้รับงบประมาณรวม 1,353 ล้านบาท รถบรรทุกที่ติดตั้งระบบ GPS ตามกฎหมาย จำนวน 164,106 คัน จะได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุด 6,000 บาทต่อคัน ส่วนรถบรรทุกที่ไม่ติดตั้ง GPS อีก 123,069 คัน จะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทต่อคัน การตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินช่วยเหลือจะดำเนินการผ่านระบบ GPS และแอปพลิเคชัน GPS Notice เพื่อยืนยันระยะทางการใช้งานจริงก่อนที่จะทำการโอนเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ นอกจากนี้ รถโดยสารสาธารณะจำนวน 180,332 คัน ได้รับงบประมาณรวม 706 ล้านบาท โดยมีการช่วยเหลือที่แตกต่างกันไปตามประเภทของรถ เช่น รถ บขส. สายเหนือ สายใต้ และหมอชิต ได้รับงบอุดหนุน 200 ล้านบาท เพื่อตรึงราคาค่าโดยสารในช่วงระหว่างวันที่ 6 – 19 เมษายน 2569 รถตู้และมินิบัสระหว่างจังหวัด (หมวด 2-3) ได้รับการอุดหนุนค่าน้ำมัน 10 บาทต่อลิตร รถตู้ มินิบัส รถสองแถวในกรุงเทพมหานคร และรถแท็กซี่ ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,040 บาทต่อคัน สำหรับรถโดยสารไม่ประจำทาง แบ่งออกเป็นสองอัตรา คือ รถนำเที่ยวจำนวน 23,192 คัน ได้รับเงินช่วยเหลือ 7,000 บาทต่อคัน และรถมินิบัสรับส่งพนักงานจำนวน 29,486 คัน ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,040 บาทต่อคัน นอกจากนี้ รถจักรยานยนต์รับจ้าง ทั้งแบบวินและผ่านแอปพลิเคชัน ได้รับเงินช่วยเหลือ 840 บาทต่อคัน ครอบคลุมผู้ขับขี่กว่า 115,280 คัน\คำถามที่ประชาชนให้ความสนใจ เช่น รถที่ไม่ติดตั้ง GPS จะสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้หรือไม่ คำตอบคือ ได้ แต่จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา 3,000 บาทต่อคัน แทนที่จะเป็น 6,000 บาท สำหรับรถที่ติดตั้ง GPS นอกจากนี้ รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน เช่น Grab หรือ LINE MAN ก็ได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือเช่นกัน โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือ 840 บาทต่อคัน ซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแบบวินและผู้ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันอื่น ๆ ในส่วนของข่าวสารอื่น ๆ ครูจวงได้ออกมาเปิดเผยว่าได้ลาออกจากพรรคส้มและเข้าร่วมทีมของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พรรคเพื่อไทย นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่ามีการโปรดเกล้าฯ ให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ทหารสัญญาบัตรจำนวน 5 นา
