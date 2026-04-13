ครม. เคาะมาตรการช่วยกลุ่มขนส่ง-รถสาธารณะ 2,060 ล้านบาท ช่วยค่าครองชีพประชาชน

ครม. อนุมัติมาตรการช่วยเหลือกลุ่มขนส่งและประชาชน วงเงิน 2,060 ล้านบาท เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมัน ช่วยตรึงค่าโดยสาร-ราคาสินค้า พร้อมช่วยเหลือช่วงสงกรานต์
เตรียมพร้อมรับเงิน เยียวยา ! รัฐบาลอนุมัติ มาตรการช่วยเหลือ กลุ่มขนส่ง และประชาชน วงเงินรวม 2,060 ล้านบาท เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก ราคาน้ำมัน เชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนในวงกว้าง โดยมาตรการนี้มุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะและ รถบรรทุก เพื่อตรึง ค่าโดยสาร และ ราคาสินค้า รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเดินทางในช่วงเทศกาลสำคัญ มาตรการดังกล่าวครอบคลุมการช่วยเหลือหลายด้าน ได้แก่ 1.
การพยุงค่าโดยสารสาธารณะ รัฐบาลให้ความช่วยเหลือรถโดยสารสาธารณะกว่า 180,000 คัน ซึ่งรวมถึงรถตู้ รถมินิบัส รถสองแถว รถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถให้บริการประชาชนได้ตามปกติ โดยไม่จำเป็นต้องปรับขึ้นค่าโดยสารตามต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น 2. การตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภค รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ 1,353 ล้านบาท ให้กับรถบรรทุกกว่า 287,175 คัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค โดยการช่วยเหลือนี้จะช่วยลดภาระค่าขนส่งของผู้ประกอบการ ทำให้สามารถตรึงราคาสินค้าได้ และ 3. การอำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ รัฐบาลร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จัดโครงการเพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางสาธารณะ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 6-19 เมษายน 2569 เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีรถเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และประชาชนสามารถซื้อตั๋วในราคาเดิม ไม่มีการฉวยโอกาสขึ้นราคา สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิและวงเงินเยียวยา มีรายละเอียดดังนี้ รถบัสไม่ประจำทาง (รถเช่าเหมา/รถรับส่งพนักงาน) ได้รับเงินสูงสุด 7,000 บาทต่อคัน รถตู้/มินิบัส/รถสองแถว (กทม. และรถไม่ประจำทาง) ได้รับเงิน 5,040 บาทต่อคัน ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายสามารถเตรียมพร้อมมือถือเพื่อรอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลได้ โดยมาตรการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ค่าครองชีพที่สูงขึ้น และส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น ภายใต้การดูแลของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ
ครม. อนุมัติมาตรการช่วยผู้ประกอบการขนส่งฯ 2,060 ล้านบาท: ตั๋วโดยสารไม่ขึ้นราคาช่วงสงกรานต์ครม. อนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งโดยสารและรถบรรทุกขนส่งสินค้า วงเงิน 2,060 ล้านบาท เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันแพง ยืนยันตั๋วโดยสาร บขส. ราคาเดิมช่วงสงกรานต์
ครม. ไฟเขียว 2,060 ล้านบาท เยียวยาผลกระทบราคาน้ำมันแพงรัฐบาลอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยเน้นไปที่รถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ครม. อนุมัติ 2,060 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่ง รับมือราคาน้ำมันแพงครม. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งกว่า 4.6 แสนคัน วงเงินรวม 2,060 ล้านบาท เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น อันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง เปิดลงทะเบียนผ่าน PromptPay 16-19 เม.ย. 69
