ครม.ใหม่: 'ปกรณ์' ชี้แจงประเด็นน้ำมัน-งานนอกสถานที่ พร้อมโยน กต. แจงปม MOU

นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย เปิดเผยถึงมาตรการด้านพลังงานและประเด็นสำคัญอื่นๆ ในการประชุม ครม. นัดพิเศษ พร้อมทั้งกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงใน ครม. ชุดใหม่ และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงประเด็นการยกเลิก MOU ฉบับที่ 44
7 เมษายน 2569 – เมื่อเวลา 22.00 น. ของวันที่ 6 เมษายน ที่ผ่านมา นาย ปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่าย กฎหมาย ได้กล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม. ) นัดพิเศษ โดยมีการพิจารณาประเด็นการปรับลดค่าการกลั่นและลดภาษีสรรพสามิต น้ำมัน หรือไม่ ซึ่งประเด็นนี้ต้องรอให้คณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุนราคา น้ำมัน เชื้อเพลิง (คตร.
) ที่มีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบเสียก่อน จากนั้นจึงจะมอบหมายให้กระทรวงพลังงานเป็นผู้ศึกษาในรายละเอียดต่อไป ทั้งนี้ นายปกรณ์ยังได้กล่าวถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ระบุว่าจะมีการนำมาใช้ในบางส่วน โดยนายปกรณ์ได้ให้ความเห็นว่าน่าจะมีการพิจารณามาตรการที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้าราชการสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือ work from anywhere ซึ่งสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดที่จะกำหนดมาตรการเปิด-ปิดสถานีบริการน้ำมันตามเวลาที่กำหนด เพื่อควบคุมการจำหน่ายในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้หลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมาตรการเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันและความมั่นคงทางพลังงาน\การปรับเปลี่ยนบุคลากรในคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ หรือ 'ครม.หนู 2' ได้สร้างความสนใจในแวดวงการเมืองอย่างมาก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย โดยนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้ จะไม่ได้ดำรงตำแหน่งใน 'ครม.อนุทิน 2' โดยผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนคือ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งเป็นนักกฎหมายที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมายอย่างกว้างขวาง นายปกรณ์เป็นหนึ่งในเครือข่ายนักกฎหมาย 'เนติบริกร' เช่นเดียวกับบุคคลสำคัญในวงการกฎหมาย อาทิ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) นายวิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรี และนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ซึ่งความเชื่อมโยงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความต่อเนื่องของแนวคิดและประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมายของรัฐบาลชุดใหม่ นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายแล้ว การปรับเปลี่ยนอื่นๆ ใน ครม. ชุดใหม่ ยังเป็นที่จับตาจากประชาชนและสื่อมวลชนอย่างใกล้ชิด โดยมีการวิเคราะห์ถึงทิศทางและนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและประเทศชาติในภาพรวม\ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งที่นายปกรณ์ได้กล่าวถึงคือประเด็นการยกเลิกบันทึกความเข้าใจ (MOU) ฉบับที่ 44 โดยนายปกรณ์ได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ พร้อมทั้งเน้นย้ำว่าการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิก MOU ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินนโยบายต่างประเทศภายใต้กรอบของกฎหมายและหลักการระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นการเน้นย้ำถึงความระมัดระวังในการดำเนินการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความเชื่อมั่นของนานาชาติที่มีต่อประเทศไท
