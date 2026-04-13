ครม. อนุมัติ 2,060 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่ง รับมือราคาน้ำมันแพง

ครม. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งกว่า 4.6 แสนคัน วงเงินรวม 2,060 ล้านบาท เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น อันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง เปิดลงทะเบียนผ่าน PromptPay 16-19 เม.ย. 69
คณะรัฐมนตรี ( ครม. ) อนุมัติงบประมาณ 2,060 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ขนส่ง ที่ได้รับผลกระทบจาก ราคาน้ำมัน ที่สูงขึ้น อันเป็นผลมาจากวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลาง มาตรการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของผู้ประกอบการ ขนส่ง หลากหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ ราคาน้ำมัน เชื้อเพลิงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การอนุมัติงบประมาณครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยของรัฐบาลต่อภาคธุรกิจขนส่ง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขนส่งสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทั่วไป การช่วยเหลือนี้ครอบคลุมกลุ่มรถขนส่งหลายประเภท ตั้งแต่รถบรรทุกสินค้า รถโดยสารสาธารณะ ไปจนถึงรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง โดยมีอัตราการช่วยเหลือที่แตกต่างกันไปตามประเภทของรถและเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อให้การช่วยเหลือมีความเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
การช่วยเหลือนี้แบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มรถบรรทุกสินค้า และกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ โดยกลุ่มรถบรรทุกสินค้าเป็นกลุ่มที่ได้รับวงเงินสนับสนุนสูงสุด เนื่องจากมีความจำเป็นในการขนส่งสินค้าหลากหลายประเภททั่วประเทศ รถบรรทุกที่ติดตั้งระบบ GPS ตามกฎหมายจะได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุด 6,000 บาทต่อคัน ในขณะที่รถบรรทุกที่ไม่ติดตั้ง GPS จะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทต่อคัน การช่วยเหลือรถบรรทุกในครั้งนี้ถือเป็นการขยายฐานผู้รับสิทธิ์จากเดิม เพื่อให้ครอบคลุมผู้ประกอบการจำนวนมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีมาตรการช่วยเหลือสำหรับรถโดยสารสาธารณะประเภทต่าง ๆ เช่น รถตู้โดยสารระหว่างจังหวัด รถมินิบัส และรถสองแถว โดยรถนำเที่ยวได้รับเงินช่วยเหลือ 7,000 บาท, รถแท็กซี่ได้รับ 5,040 บาท และรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้รับ 840 บาท นอกจากนี้ รถตู้โดยสารและมินิบัสระหว่างจังหวัด (หมวด 2 และ 3) จะได้รับการอุดหนุนค่าน้ำมัน 10 บาทต่อลิตร ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานโดยตรง
การช่วยเหลือทั้งหมดนี้จะดำเนินการผ่านระบบ PromptPay เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจ่ายเงินให้กับผู้ประกอบการ การลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะเปิดให้ผู้ประกอบการขนส่งทุกประเภทลงทะเบียนได้ในระหว่างวันที่ 16 – 19 เมษายน 2569 เท่านั้น ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องดำเนินการลงทะเบียนตามวันและเวลาที่กำหนด เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับเงินช่วยเหลือ
รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน โดยคาดว่าจะมีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนให้ผู้ประกอบการได้รับทราบอย่างทั่วถึง การดำเนินงานโครงการนี้คาดว่าจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน
นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งตระหนักถึงความสำคัญของการติดตั้งระบบ GPS เพื่อความปลอดภัยและการบริหารจัดการการขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบโลจิสติกส์ของประเทศในภาพรวม
