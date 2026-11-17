ครม.อนุมัติลดหย่อนภาษีซ่อมบ้าน 1 แสน ซ่อมรถ 3 หมื่น บำบัดภัยน้ำท่วม 68
คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี 2568 โดยซ่อมบ้านหักสูงสุด 1 แสนบาท ซ่อมรถ 3 หมื่นบาท ใช้สิทธิปีภาษี 2569
กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยประจำปี 2568 โดยกำหนดวงเงิน ลดหย่อนภาษี สูงสุดสำหรับค่า ซ่อมแซมบ้าน ที่ 100,000 บาท และค่า ซ่อมแซมรถ ยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ 30,000 บาท
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 ว่า มาตรการภาษีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและยานพาหนะของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในช่วงกลางปี 2568Also readเตือนแข้งแมนยู! โปเช็ตติโน่ เน้นฟิต-วิ่งไม่มีหมด รับรองเห็นความเปลี่ยนแปลงทันที
เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีซ่อมแซมบ้านและรถยนต์
มาตรการภาษีช่วยค่าซ่อมบ้านอนุญาตให้บุคคลธรรมดาหักลดหย่อนภาษีเงินได้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ทำความสะอาด หรือค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ติดตั้งกับอาคารหรือที่ดิน ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัยระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยทรัพย์สินต้องอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นเขตประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ผู้เสียภาษีสามารถนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาคำนวณลดหย่อนได้จากการจ่ายจริงระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยหากมีการซ่อมแซมทรัพย์สินมากกว่าหนึ่งแห่งให้รวมค่าใช้จ่ายเข้าด้วยกันได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 100,000 บาท
ในส่วนของการซ่อมแซมยานพาหนะ มาตรการภาษีช่วยค่าซ่อมรถอนุญาตให้หักลดหย่อนภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก รวมถึงอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถที่เสียหายจากอุทกภัยในช่วงเวลาดังกล่าว
เช่นเดียวกับค่าซ่อมแซมบ้าน ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถรวมค่าใช้จ่ายจากการซ่อมรถหลายคันเข้าด้วยกันได้ โดยไม่เกินจำนวนที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 30,000 บาททั้งนี้ การคำนวณวงเงินทั้งสองประเภทจะเป็นการแยกกันตามลักษณะทรัพย์สิน ไม่ใช่การรวมวงเงินเข้าด้วยกัน
ระยะเวลาใช้สิทธิและขั้นตอนการยื่นแบบแสดงรายการ
ระยะเวลาในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับทั้งการซ่อมแซมบ้านและการซ่อมแซมรถ กำหนดไว้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือผู้เสียภาษีจะต้องใช้สิทธิยกเว้นภาษีในปีภาษี 2569
ประชาชนที่มีสิทธิรับประโยชน์จากมาตรการนี้จะต้องดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2569 ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2570 ตามปฏิทินปกติ โดยจะต้องเก็บรักษาหลักฐานการจ่ายเงินและใบเสร็จรับเงินไว้อย่างครบถ้วนเพื่อแสดงต่อกรมสรรพากรหากมีการตรวจสอบ
ทั้งนี้ เมื่อร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ กรมสรรพากรจะต้องออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเพื่อกำหนดรายละเอียดของวิธีการและเงื่อนไขในการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ
มาตรการนี้มีผลโดยตรงต่อผู้บริโภคและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยช่วยลดภาระทางการเงินในการฟื้นฟูชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพผ่านการใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ในการเดินทาง
การอนุมัติมาตรการดังกล่าวสะท้อนถึงความพยายามของรัฐบาลในการสนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานรากหลังจากเผชิญกับภัยธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ประชาชนที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ยื่นแบบและขั้นตอนการคำนวณลดหย่อนภาษี สามารถติดตามประกาศจากกรมสรรพากรในอนาคตหรือตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สรรพากรในพื้นที่ก่อนการยื่นแบบแสดงรายการภาษีในช่วงต้นปีหน้า
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