ครม. เตรียมจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้า นำเข้าแข่งขันผู้ผลิตรถในประเทศ
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ครม. จัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) นำเข้า เพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมสำหรับผู้ผลิตภายในประเทศ และดึงดูดนักลงทุนจากไต้หวันลงทุนเพิ่มเป็นกว่า 1 แสนล้านบาท
นาย วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ประกาศนโยบายสำคัญในการเสนอความเห็นว่าที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) ควรพิจารณาจัดเก็บ ภาษีสรรพสามิต สำหรับ รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่นำเข้าจากต่างประเทศ มาตรการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างกลไกการแข่งขันที่ยั่งยืนและเป็นธรรมในระบบนิเวศอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนให้ผู้ผลิตภายในประเทศสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดและเติบโตควบคู่ไปกับรถยนต์จากต่างชาติ
กลไกภาษีสรรพสามิตแทนภาษีนำเข้า
นายวราวุธ ศิลปอาชา ชี้แจงอย่างชัดเจนว่ามาตรการที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำลังนำเสนอไม่ใช่การขึ้นภาษีนำเข้า แต่เป็นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตซึ่งมีความแตกต่างในเชิงนโยบายเศรษฐกิจ โดยอธิบายว่าประเทศไทยมีโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่แข็งแกร่งและมั่นคงมายาวนาน หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นได้เข้ามาสนับสนุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการผลิตมากว่า 10 ปีAlso readเปิดเบื้องลึก ‘ไทย - สิงคโปร์’ ขึ้นแท่นผู้นำตลาด EV อาเซียน
อย่างไรก็ตาม ตลาดปัจจุบันมีการแข่งขันสูงเมื่อมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามา disrupt อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า รัฐจึงจำเป็นต้องเข้ามาจับมือและแก้ปัญหาในยามลำบาก การปรับใช้มาตรการภาษีสรรพสามิตนี้จะช่วยให้ผู้ผลิตในประเทศสามารถแข่งขันในการขายรถยนต์ได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้น เนื่องจากเมื่อไม่มีภาษีนำเข้า ต้องอาศัยผลประโยชน (Offset) จากตัวอื่นเพื่อชดเชยความได้เปรียบ
หากไม่มีการชดเชยดังกล่าว ผู้ประกอบการในประเทศจะเสียเปรียบอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับรถยนต์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมาตรการนี้จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาสมดุลของตลาดและปกป้องความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทยไม่ให้ถูกกลบเกลื่อนจากราคาของรถนำเข้าที่อาจต่ำกว่าต้นทุนการผลิตจริง
เน้นใช้ชิ้นส่วนภายในสร้างห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ระบุแนวทางชัดเจนว่าจะสนับสนุนให้ผู้ผลิตรถยนต์ในไทยใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศเป็นหลัก เนื่องจากจุดแข็งหลักของประเทศไทยคือเครือข่ายซัพพลายเชนและผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ที่ประกอบร่างเป็นระบบห่วงโซ่อุปทานที่สมบูรณ์ การส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนภายในจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในวงกว้าง
การขับเคลื่อนนโยบายนี้จะส่งผลดีในวงกว้างกว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เพียงอย่างเดียว จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆ ที่ต้องการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานทางการผลิตที่มีอยู่เป็นพื้นฐานที่มั่นคงและสามารถรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่ได้
การลงทุนจากไต้หวันเพิ่มขึ้นเป็นหลักแสนล้านบาท
ความมั่นใจในเสถียรภาพของนโยบายและโครงสร้างอุตสาหกรรมของไทย ได้รับผลตอบรับเชิงบวกจากนักลงทุนต่างชาติ โดยล่าสุดนักลงทุนจากไต้หวันได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อเจรจาและยืนยันแผนการขยายการลงทุนเพิ่มเติมอย่างชัดเจน ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแรงและพร้อมรองรับการลงทุน规模ใหญ่
ข้อมูลการลงทุนระบุชัดว่า ไต้หวันเคยมีการลงทุนในประเทศไทยก่อนหน้านี้เป็นจำนวนเงินกว่า 65,000 ล้านบาท และจากการหารือล่าสุดมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มวงเงินการลงทุนให้เป็นจำนวนมากกว่า 100,000 ล้านบาทในอนาคตอันใกล้ สิ่งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นระยะยาวของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อศักยภาพการผลิตและนโยบายเศรษฐกิจของไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม จึงเตรียมเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ เกี่ยวกับมาตรการภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) นำเข้า เพื่อให้เป็นไปตามกรอบกฎหมายและนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืนและเท่าเทียม
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