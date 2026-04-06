ครม. เห็นชอบผลศึกษาต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มุ่งรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิง มอบหมายกระทรวงพลังงานดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา และบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจ
คณะรัฐมนตรี ( ครม.
) มีมติเห็นชอบผลการศึกษาเบื้องต้นของคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันภายในประเทศ โดยมอบหมายให้กระทรวงพลังงานดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงมติดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2569 การตัดสินใจครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะในการกำหนดค่าการกลั่นและค่าการตลาดที่เหมาะสม โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาน้ำมันมีความผันผวนสูง ซึ่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและลดภาระต้นทุนของภาคธุรกิจในภาพรวม การศึกษานี้ครอบคลุมข้อมูลต้นทุนของโรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทย โดยได้มีการขอข้อมูลจากโรงกลั่นน้ำมันทั้ง 6 แห่ง เกี่ยวกับต้นทุนการจัดหาน้ำมันดิบ เช่น ค่า Crude Premium, Product Premium, War Risk Premium, ค่าขนส่ง (Freight), และค่าประกันภัย (Insurance) โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลประมาณการในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2569 ผลการศึกษาพบว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ต้นทุนการจัดหาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ จากต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นนี้ กระทรวงพลังงานจะดำเนินการหลายประการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป\การดำเนินงานของกระทรวงพลังงานจะเน้นไปที่การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลให้มีความแม่นยำและเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เริ่มจากการปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานข้อมูลจากโรงกลั่นน้ำมันให้มีมาตรฐาน (Data Standard) เพื่อให้สามารถคำนวณแยกรายละเอียด (Breakdown) ต้นทุนและค่าการกลั่นได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ กระทรวงฯ จะจัดทำตารางแยกรายละเอียดต้นทุนในช่วงภาวะวิกฤต เช่น ค่า Crude Premium, Product Premium, War Risk Premium, ค่าขนส่ง (Freight), และค่าประกันภัย (Insurance) ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานจะประสานงานกับกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันเพื่อให้ได้รับข้อมูลชนิดและแหล่งที่มาของน้ำมันดิบที่นำเข้าจริงในปัจจุบัน ข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการประเมินต้นทุนและราคาขายปลีกน้ำมันอย่างถูกต้องและเป็นธรรมต่อผู้บริโภค การดำเนินการทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการสร้างระบบการกำกับดูแลราคาน้ำมันที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจได้ว่าประชาชนและภาคธุรกิจจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล\การดำเนินการตามมติ ครม. นี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการดูแลเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันมีความผันผวนสูง การมีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยจะช่วยให้รัฐบาลสามารถตัดสินใจและดำเนินนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะโรงกลั่นน้ำมัน จะเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนอย่างละเอียด จะช่วยให้รัฐบาลสามารถปรับปรุงโครงสร้างราคาและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย นอกจากนี้ การสร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากประชาชนและภาคธุรกิจก็มีความสำคัญเช่นกัน เพื่อให้การดำเนินนโยบายด้านพลังงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาต
