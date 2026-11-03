ครม. เพิ่มภาษีสรรพสามิตรถยนต์นำเข้า BEV REEV เหลือ 35% เริ่มปี 2570
คณะรัฐมนตรีอนุมัติปรับอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้า BEV และ REEV นำเข้าเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 35 มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2570 เพื่อกระตุ้นการลงทุนและอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศ
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้าง ภาษีสรรพสามิต สำหรับ รถยนต์ไฟฟ้า ประเภท BEV และ REEV ที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยกำหนดอัตรากำลังใหม่อยู่ที่ร้อยละ 35 เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศและมุ่งสู่การเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจสำคัญใหม่ ภายใต้การนำของ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยรายละเอียดการตัดสินใจดังกล่าวหลังการประชุม คณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ที่จังหวัด อุดรธานี เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2569
รายละเอียดการปรับอัตราภาษีใหม่
การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ BEV และ REEV นำเข้าครั้งนี้ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีครั้งสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลาดยานยนต์โดยตรง โดยอัตราภาษีใหม่จะอยู่ที่ร้อยละ 35 ซึ่งแตกต่างจากอัตราเดิมอย่างชัดเจน โดยก่อนหน้านี้รถยนต์ไฟฟ้าประเภท BEV เสียภาษีสรรพสามิตในอัตราร้อยละ 10 และสำหรับประเภท REE เสียภาษีสรรพสามิตในอัตราร้อยละ 15Also read'พุทธ อภิวรรณ' พบพงส.ให้ข้อมูล ปมบริจาคเงินมูลนิธิ 800,000 เผยไม่คิดว่า 'บุ๋ม ปนัดดา' จะเดินมาถึงจุดนี้
มาตรการบังคับใช้นี้จะเริ่มมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการกำหนดเวลาเชิงรุกเพื่อให้อุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศมีระยะเวลาเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนราคาและโครงสร้างการแข่งขันในตลาดหลังจากนั้น
เหตุผลเชิงนโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตสินค้ารถยนต์ดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 และครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2569 ซึ่งได้มอบหมายให้กรมสรรพสามิตพิจารณาเพื่อดำเนินการสร้างแรงจูงใจในการลงทุนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตหรือประกอบชิ้นส่วนสำคัญของยานยนต์ในประเทศ
นายเอกนิติ กล่าวย้ำว่าหลักสำคัญในการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตสินค้านั้น มีเป้าหมายหลัก 3 ประการ ได้แก่ หนึ่ง เป็นมาตรการนำเข้าเพื่อดึงดูดการลงทุน (Investment-Driven Import) สอง เป็นศูนย์กลางการส่งออกยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Regional and Global EV Hub) และสาม ยกระดับการใช้ชิ้นส่วนในประเทศที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value-Added Local Content)
มาตรการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสามารถทางเทคโนโลยีในการแข่งขันสูงขึ้น และสร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ ซึ่งในปัจจุบันต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากยานยนต์นำเข้าที่ไม่เข้าร่วมมาตรการส่งเสริมของภาครัฐ
ผลกระทบต่อนักลงทุนและอุตสาหกรรมไทย
การเปลี่ยนแปลงนี้อาจส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีกของรถยนต์ไฟฟ้าที่นำเข้าโดยตรง และอาจทำให้นักลงทุนพิจารณาทบทวนกลยุทธ์การนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปเข้าสู่国内市场 ในขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์ภายในประเทศอาจได้รับโอกาสในการขยายส่วนแบ่งตลาดหากสามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงได้เพียงพอ
เป้าหมายสูงสุดของการปรับโครงสร้างภาษีนี้นอกจากจะสร้างงานให้คนไทยแล้วยังมุ่งยกระดับทักษะแรงงานไทยอีกด้วย อันจะเป็นแรงผลักดันให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเปลี่ยนผ่านจากฐานการผลิตเดิมไปสู่ศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแห่งอนาคตของภูมิภาคและของโลก
วิสัยทัศน์ยานยนต์ไฟฟ้าแบบหลายทางเลือก
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้สอดคล้องกับแนวทางการใช้พลังงานทางเลือกในการขับเคลื่อนยานยนต์หลากหลายรูปแบบ (Multi Path Way) ตามเป้าหมายของภาครัฐในการพัฒนาเครื่องยนต์เศรษฐกิจสำคัญใหม่ (New Growth Engine)
การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลในการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยท่ามกลางสภาวการณ์การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากยานยนต์นำเข้าที่ไม่ได้เข้าร่วมมาตรการส่งเสริมของภาครัฐ
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy