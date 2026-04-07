ครม. เคาะมาตรการลดผลกระทบจากวิกฤตพลังงาน ปรับลดงบประมาณ-ช่วยค่าครองชีพประชาชน

นายกฯ นำทีม ครม. แถลงมาตรการเร่งด่วนรับมือวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพประชาชน เตรียมปรับลดงบประมาณภาครัฐ พร้อมมาตรการช่วยเหลือหลากหลาย ทั้งลดค่าพลังงานและมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน
นายกรัฐมนตรี พร้อม คณะรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุม คณะรัฐมนตรี นัดพิเศษ ซึ่งจัดขึ้นภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้นำ คณะรัฐมนตรี เข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตนเข้ารับหน้าที่อย่างเป็นทางการ การประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญในการพิจารณามาตรการต่างๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและต้นทุนการผลิตสินค้าในภาพรวม\การประชุม คณะรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำถึงความรุนแรงของสถานการณ์ในตะวันออกกลางในปัจจุบัน
ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน แม้ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งอาจสงบลงในอนาคตอันใกล้ แต่การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ทำให้ราคาพลังงานและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมียังคงมีความผันผวนและอาจมีการขาดแคลน รัฐบาลตระหนักถึงความท้าทายนี้และได้ให้คำมั่นว่าจะดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อจัดหาพลังงาน น้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซธรรมชาติอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งพยายามหาแหล่งพลังงานทดแทนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน\นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสารข้อเท็จจริงไปยังประชาชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รัฐบาลให้คำมั่นว่าจะทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกภาคส่วนให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ พร้อมทั้งยืนยันว่าจะอยู่เคียงข้างประชาชนและทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน รัฐบาลมีแผนที่จะปรับลดงบประมาณภาครัฐเพื่อนำมาช่วยเหลือประชาชนเป็นลำดับแรก และจะปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งน้ำมันและค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนให้เร็วที่สุด นอกจากนี้ รัฐบาลจะจัดให้มีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆ เช่น โครงการคนละครึ่งพลัส โครงการไทยช่วยไทย และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการทุกกลุ่ม โดยจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในเร็วๆ นี้ พร้อมทั้งจะดำเนินการให้เร็วที่สุดหลังจากการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาภายในสัปดาห์นี้ นายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความสามัคคีและความร่วมมือของคนในชาติในการเผชิญกับวิกฤตการณ์ระดับโลกนี้ พร้อมทั้งแสดงความหวังว่าประชาชนจะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกัน รัฐบาลจะสานต่อโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์จากรัฐบาลชุดก่อนหน้าเพื่อสร้างความต่อเนื่องและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลจะบริหารจัดการสถานการณ์ราคาน้ำมันและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด และจะมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการปรับลดค่าการกลั่นน้ำมันและภาษีสรรพสามิต นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดำเนินการในเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมและรวดเร็วที่สุดหลังจากการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ส่วนการใช้อำนาจตามพระราชกำหนดป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 นั้น นายกรัฐมนตรีพร้อมที่จะพิจารณาดำเนินการหากมีความจำเป็นเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาช
