ครม.ไฟเขียว 11 การโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงForeign Ministry สับเปลี่ยนตำแหน่งสำคัญ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงการต่างประทศ 11 รายดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูง ได้แก่ รองปลัดและอธิบดีกรมสำคัญ พร้อมส่งทูตประจำรัสเซียเบลเยียมและประเทศอื่น
คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด กระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 11 ราย ตามข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง สับเปลี่ยนหมุนเวียน และเตรียมรองรับตำแหน่งใหม่ที่จะว่างลง โดยเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป การโยกย้ายครั้งนี้ครอบคลุมทั้งตำแหน่งระดับรองปลัดกระทรวง อธิบดีกรมสำคัญต่างๆ และ เอกอัครราชทูต ประจำต่างประเทศกว่า 7 ประเทศทั่วโลก
การสับเปลี่ยนตำแหน่งรองปลัดและอธิบดีกรมสำคัญ
นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยรายละเอียดการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในกระทรวงการต่างประเทศว่ามีทั้งสิ้น 11 ราย โดยมีการสับเปลี่ยนตำแหน่งในระดับบริหารหลักอย่างมีนัยสำคัญเพื่อกระจายประสบการณ์และสมรรถนะการทำงาน นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงในปัจจุบัน จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม และทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปและประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรปในตำแหน่งเดียวกันด้วย ส่วนนางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูตประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย จะย้ายกลับมารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงแทนAlso readควบคุมเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์กลางเมืองป่าตองได้แล้ว เบื้องต้นมีผู้สูญหาย 11 คน บาดเจ็บ 16 คน
นอกจากนี้ยังมีการปรับตำแหน่งในระดับอธิบดีกรมต่างๆ จำนวน 4 ราย เพื่อเติมเต็มโครงสร้างการบริหารงาน นางสาวพินทุ์สุดา ชัยนาม อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ จะย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย แทนนางสาวลดา ภู่มาศ นายมังกร ประทุมแก้ว อธิบดีกรมการกงสุล จะถูกย้ายไปเป็นเอกอัครราชทูตประจำกรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ขณะที่นายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา เอกอัครราชทูตประจำกรุงเอเธนส์ จะย้ายกลับมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการกงสุลแทนนายมังกร ประทุมแก้ว การสับเปลี่ยนนี้สร้างวงจรการหมุนเวียนความรู้ระหว่างงานในกระทรวงและงานประจำต่างประเทศอย่างชัดเจน
การส่งกำลังพลทูตสู่ 7 ประเทศทั่วโลก
ในส่วนของการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศมีจำนวน 7 ราย ซึ่งล้วนได้รับเห็นชอบจากประเทศผู้รับและรองนายกรัฐมนตรีแล้ว นายจุลวัจน์ นรินทรางกูล ณ อยุธยา อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จะย้ายไปเป็นเอกอัครราชทูตประจำกรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก ส่วนนางสาวชวนาถ ทั่งสัมพันธ์ เอกอัครราชทูตประจำกรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย จะย้ายกลับมารับตำแหน่งอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศแทนนายจุลวัจน์ นรินทรางกูล ณ อยุธยา
สำหรับการส่งทูตไปยังประเทศพันธมิตรสำคัญอื่นๆ นายรองวุฒิ วีรบุตร เอกอัครราชทูตประจำกรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน จะย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก จะถูกย้ายไปเป็นเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นางสาวประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จะย้ายมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก และสุดท้ายนางสาวชมพูนุช ชมภูคำ อัครราชทูตประจำกรุงเบอร์ลิน จะย้ายไปเป็นเอกอัครราชทูตประจำกรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์
กระบวนการตรวจสอบและเห็นชอบตามระเบียบ
ทั้งนี้การแต่งตั้งข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศทั้ง 7 ราย ระบุว่ามีความสมบูรณ์ทางกระบวนการบริหารงานบุคคล โดยได้รับเห็นชอบจากประเทศผู้รับอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว ก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบขั้นสุดท้าย รองนายกรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลกระทรวงการต่างประเทศในบางด้านคือ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ก็ได้เข้าร่วมให้ความเห็นชอบในกระบวนการดังกล่าวแล้ว ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องตามหลัก diplomatic protocol และระเบียบข้าราชการพลเรือน
ทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและภารกิจทูต
การแต่งตั้งครั้งนี้สะท้อนถึงกลยุทธ์ของกระทรวงการต่างประเทศในการกระจายบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญไปยังจุดยุทธศาสตร์สำคัญทั่วโลก ครอบคลุมทั้งกลุ่มยุโรปตะวันตกและยุโรปตะวันออก กลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มเอเชียใต้ และกลุ่มเอเชียตะวันออก การมีเอกอัครราชทูตประจำสหภาพยุโรปและประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์ และการมีผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติที่นิวยอร์ก ยืนยันความต่อเนื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตระดับพหุภาคี ส่วนการส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำประเทศเพื่อนบ้านและพันธมิตรเศรษฐกิจเช่นอินเดีย เกาหลี และรัสเซีย ชี้ให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะกระชับความร่วมมือทวิภาคีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
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