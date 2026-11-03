ครม. อนุมัติสำรวจที่ดินเกษตร 2 จังหวัด 8,542 ไร่ ชูพัฒนาชลประทาน
คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในจังหวัดกาฬสินธุ์และเพชรบุรี รวมพื้นที่กว่า 8,542 ไร่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการเกษตร
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการ จัดรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมจำนวน 2 ฉบับ ตามข้อเสนอของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัด กาฬสินธุ์ และจังหวัด เพชรบุรี รวมเนื้อที่ประมาณ 8,542 ไร่ มติดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ จัดรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 เพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่และเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการ จัดรูปที่ดิน ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดพื้นที่สำรวจ 2 จังหวัด
ร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับแรกกำหนดเขตสำรวจในท้องที่ตำบลกมลาไสย ตำบลหลักเมือง ตำบลเจ้าท่า และตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเนื้อที่ประมาณ 4,030 ไร่ ส่วนฉบับที่สองกำหนดเขตสำรวจในท้องที่ตำบลหนองกะปุและตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 4,512 ไร่ การกำหนดขอบเขตพื้นที่ที่ชัดเจนทั้งสองแห่งนี้จะช่วยให้การวางแผนการใช้ที่ดินมีความแม่นยำและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่จริงในแต่ละชุมชนAlso readChatGPT เตรียมรวม Chat และ Work พร้อมใช้โควตาร่วมกับ Codex
กลไกการทำงานจัดรูปที่ดินเกษตร
การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมุ่งหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ภายในเขตสำรวจ โดยมีการพิจารณาการใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินภายในเขตสำรวจมาใช้ประโยชน์ในการจัดรูปที่ดินได้ตามกฎหมาย เป้าหมายหลักคือการพัฒนาพื้นที่ให้อุดมสมบูรณ์และเหมาะสมกับการเพาะปลูกมากที่สุด รวมถึงปรับปรุงระบบส่งน้ำ คูระบายน้ำ และทางลำเลียงในระดับแปลงนา เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำและบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และครบวงจร
บทบาทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร้อยเอกหญิงภัทรดรุณี ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาเปิดเผยถึงมติการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ว่า体现了รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปฏิรูปภาคเกษตรกรรมอย่างจริงจัง การกำหนดเขตสำรวจนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างความพร้อมให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่ดินและน้ำอย่างเท่าเทียม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่ต้องการลดต้นทุนและความเสี่ยงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มบริหารจัดการน้ำและพื้นที่เกษตรร่วมกัน เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับภาคการเกษตรของไทย
ผลกระทบและประโยชน์ต่อเกษตรกร
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีเป้าหมายในการส่งเสริมการทำเกษตรแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดให้กับเกษตรกรไทย การจัดรูปที่ดินจะช่วยแก้ปัญหาความไม่เป็นระเบียบของแปลงที่ดิน ทำให้การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทำได้ง่ายขึ้น ลดความสูญเสียของที่ดินจากการทำเกษตรกรรม และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในระยะยาว นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศได้ดีขึ้น
ขั้นตอนกฎหมายถัดจากนี้
หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการส่งร่างพระราชกฤษฎีกาให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ซึ่งกระบวนการนี้เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเพื่อให้ความถูกต้องชอบธรรมแก่กฎหมายก่อนประกาศใช้ เพื่อให้การสำรวจและจัดรูปที่ดินสามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อประกาศบังคับใช้ และคาดว่าจะส่งผลดีต่อการพัฒนาระบบชลประทานและการเกษตรในจังหวัดกาฬสินธุ์และเพชรบุรีโดยเร็ว
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