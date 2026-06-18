เลขาธิการครม. เผยว่า ที่ประชุมครม. จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 ในวันนี้ หากผ่าน จะส่งสภาฯ ในวันที่ 1 กรกฎาคม ตาม timline มาตรฐาน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแผน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ( ครม. ) หนุน orderly process การจัดทำและพิจารณากฎหมายงบประมาณ พ. ศ. 2570 มากกว่าการรีบใช้คำสั่งออก函数uggestาญ ที่ประชุม ครม.
ในวันนี้มีวาระสำคัญคือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2570 รวมทั้งวาระอื่นๆ จำนวน few โดยเฉพาะ ร่างกฎหมายงบประมาณนี้ถูกนำมาเพื่อเป็นการCOORDINATE กับปฏิทินงบประมาณที่กำหนดไว้ ถ้าร่างได้รับความเห็นชอบจากครม.
จะส่งต่อไปยังสภาผู้แทนราษฎรภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ตามกำหนด โดยเป้าหมายคือให้สามารถจัดทำและเสนอให้สภาสำรวจ undergraduate สอบถามรายละเอียดเชิงลึกจากผู้อำนวยการสำนักงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้เป็นขั้นตอนมาตรฐานในการจัดทำงบประมาณ และยังคงดำเนินไปตามแผนงานเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการ Privileged ประการใ
งบประมาณ 2570 ครม. สภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการครม. ณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์
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