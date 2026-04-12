ครม. ไฟเขียว! มาตรการช่วยเหลือรอบด้าน บรรเทาผลกระทบจากวิกฤติตะวันออกกลาง

รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ภาคขนส่ง และภาคเกษตรกร เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง พร้อมมาตรการลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ
12 เมษายน 2569 - นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลให้ราคาสินค้าและค่าครองชีพสูงขึ้น มาตรการดังกล่าวครอบคลุม กลุ่มเปราะบาง ภาคขนส่ง และ ภาคเกษตร กรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการให้สามารถรับมือกับภาวะ เศรษฐกิจ ที่ท้าทายนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ\สำหรับ กลุ่มเปราะบาง รัฐบาลได้ออกมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โดยการขยายวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จากเดิม 300 บาท เป็น 400 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 1 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 มาตรการนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีมาตรการช่วยเหลือภาคเกษตรกรรม โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ได้จัดทำโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่ง เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะปุ๋ย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพาะปลูก และส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร วงเงินสินเชื่อรวม 30,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี โดยรัฐบาลจะช่วยจ่ายดอกเบี้ยแทนให้ร้อยละ 3 เมื่อผู้กู้ทำตามเงื่อนไขที่กำหนด และสามารถกู้ได้สูงสุด 100,000 บาทต่อราย มาตรการนี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และลดภาระค่าใช้จ่ายในการผลิต\ในส่วนของภาคขนส่ง รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 2,060.74 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการอุดหนุนค่าน้ำมันให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งในช่วงระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มรถขนส่งรับจ้าง (รถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถบรรทุกขนาดเล็ก) รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถโดยสารสาธารณะ (รถตู้โดยสาร และรถมินิบัสที่ใช้น้ำมันดีเซล) รถแท็กซี่ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัส รถตู้โดยสาร และรถมินิบัส) มาตรการนี้จะช่วยลดภาระต้นทุนด้านพลังงานของผู้ประกอบการขนส่ง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินของรัฐ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ได้จัดทำโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) GSB พลิกฟื้นธุรกิจไทย วงเงิน 100,000 ล้านบาท สำหรับ SMEs และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อการปรับตัวด้านพลังงาน วงเงิน 5,000 ล้านบาท สำหรับประชาชน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อประหยัดพลังงาน สำหรับการซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม และ refinance ที่อยู่อาศัย รวมถึงสินเชื่อการกู้เพื่อซื้อ solar rooftop วงเงิน 300,000 บาท ต่อราย อัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี ใน 3 ปีแรก ขณะที่บรรษัทประกันสินเชื่อส่งออกแห่งประเทศไทย (ธสน.) สนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนขนส่ง โดยคิดอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ร้อยละ 2.06 ต่อปี และยังมีโครงการประกันการส่งออกด้วยอัตราเบี้ยประกันพิเศษสำหรับประกันความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากวิกฤติตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) จัดทำโครงการ SMEs Green Productivity เพื่อยกระดับ SMEs เปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว โดยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ใน 3 ปีแรก วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ต่อราย\นอกเหนือจากมาตรการด้านการเงิน รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำนักงบประมาณพิจารณาลดการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เช่น งดการเดินทางไปศึกษาดูงาน หรือฝึกอบรมในต่างประเทศ และปรับรูปแบบเป็นการศึกษาดูงานหรือจัดกิจกรรมภายในประเทศแทน รวมถึงลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรของภาครัฐ มาตรการเหล่านี้จะช่วยลดภาระทางการคลังและส่งเสริมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า และเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่า
