ครม.ไฟเขียว พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท รับมือวิกฤตพลังงาน-พยุงค่าครองชีพ

รัฐบาลอนุมัติ พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท เพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและพยุงค่าครองชีพประชาชน มุ่งเน้นช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบและปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.
) อนุมัติพระราชกำหนด (พ. ร. ก.
) กู้เงิน 4 แสนล้านบาท เพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานและพยุงค่าครองชีพประชาชน ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การตัดสินใจนี้มีขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งส่งผลให้ราคาอาหารสูงขึ้นและกดดันค่าครองชีพของประชาชน รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะ Stagflation หรือภาวะเงินเฟ้อสูงควบคู่กับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ โดยการใช้เครื่องมือพิเศษผ่านการออก พ.
ร. ก. เนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วน พ. ร.
ก.
ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และเร่งปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศเพื่อลดความเปราะบางและเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน มาตรการช่วยเหลือจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ได้แก่ ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง เกษตรกร ผู้ประกอบการรายเล็ก และภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น โดยจะมีการจัดหาปุ๋ยและปัจจัยการผลิตที่จำเป็นเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม นอกจากนี้ พ.
ร. ก.
จะสนับสนุนการปรับโครงสร้างเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานสมัยใหม่ ลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล และพัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้มีศักยภาพในการแข่งขันในยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รัฐบาลยืนยันว่าจะดำเนินงานภายใต้หลักการรักษาวินัยทางการคลังอย่างเคร่งครัด แม้ว่าการแก้ไขปัญหาครั้งนี้จะไม่สามารถขจัดวิกฤตโลกได้ทั้งหมด แต่จะช่วยให้ประชาชนไทยมีกำลังในการรับมือกับปัญหาได้ดีขึ้น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศในการเผชิญกับความท้าทายในอนาคต กระทรวงการคลังได้เสนอแผนงานภายใต้ พ.
ร. ก.
จำนวน 2 แผนงาน ได้แก่ แผนงานที่ 1 วงเงิน 200,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงาน และแผนงานที่ 2 วงเงิน 200,000 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก และพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรร
