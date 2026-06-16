ครม. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการคดีพิเศษและข้าราชการสาธารณสุขระดับทรงคุณวุฒิ 13 ราย

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายเย็นท้วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอบสวนคดีอาญาในคณะกรรมการคดีพิเศษ และแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข 13 ราย ดำรงตำแหน่งทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ
คณะรัฐมนตรี ( ครม.
) ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลสำคัญในหลายตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีพิเศษและการสาธารณสุขของประเทศ โดยเริ่มจากการแต่งตั้งนายเย็นท้วม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอบสวนคดีอาญาในคณะกรรมการคดีพิเศษ แทนกรรมการเดิมที่ลาออกก่อนครบวาระ โดยวาระการดำรงตำแหน่งจะเท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการคนอื่นๆ ที่ยังอยู่ในตำแหน่ง การแต่งตั้งครั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีแล้ว ถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย นอกจากนี้ ครม.
ยังได้อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 13 ราย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิในส่วนราชการต่างๆ การแต่งตั้งเหล่านี้ครอบคลุมหลายสาขา เช่น เวชกรรมป้องกัน อายุรกรรม รังสีวิทยา ประสาทวิทยา จักษุวิทยา และด้านวิจัย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ในกลุ่มแรกเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายทรงเกียรติ เล็กตระกูล จากโรงพยาบาลอุดรธานีไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นายไชยสิทธิ์ เทพชาตรี จากโรงพยาบาลหาดใหญ่ไปยังโรงพยาบาลระยอง นายสุผล ตติยนันทพร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาไปยังสำนักงานปลัดกระทรวง นายอายุส ภมะราภา จากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ไปยังโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคมถึง 18 เมษายน 2568 ในกลุ่มที่สองเป็นนายแพทย์เชี่ยวชาญที่ได้รับการเลื่อนเป็นนายแพทย์ทรงคุณวุฒิในกรมการแพทย์ ได้แก่ นางสุฑารัตน์ ตั้งสกุลวัฒนา สถาบันโรคทรวงอก นางสาวทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ สถาบันประสาทวิทยา นางวายุพา วงศ์วิกรม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ นายนฤพัชร สวนประเสริฐ สถาบันประสาทวิทยา นายเมธา อภิวัฒนากุล สถาบันประสาทวิทยา และนางสาวสุณิสา สินธุวงศ์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคมถึง 8 สิงหาคม 2568 กลุ่มที่สามคือ นายชยนันท์ สิทธิบุศย์ จากกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค เป็นนายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน โดยมีผลวันที่ 11 กันยายน 2568 และอีกตำแหน่งหนึ่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิด้านวิจัย จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผลวันที่ 29 ตุลาคม 2568 กลุ่มสุดท้ายคือ นางสาวปนัดดา เทพอัคศร จากศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์และสาธารณสุข สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีผลวันที่ 29 สิงหาคม 2568 การแต่งตั้งทั้งหมดนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายทรงศักดิ์ ทองศรี) ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และจะมีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป การปรับเปลี่ยนบุคลากรระดับสูงในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการพัฒนาระบบสาธารณสุขและกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้
ครม. แต่งตั้งข้าราชการ สาธารณสุข กรรมการคดีพิเศษ แพทย์ทรงคุณวุฒิ
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