ครบกำหนด 60 วัน กกต.ยังไม่ได้เผยแพร่คำวินิจฉัยฟ้องสว.ฮั้ว 77 ราย
คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้เผยแพร่คำวินิจฉัยกรณีการฮั้วเลือกตั้งวุฒิสภาปี 2567 ซึ่งครบกำหนดกรอบเวลา 60 วันแล้วในวันนี้ (13 พ.ย.) หลังจากมีมติฟ้อง 77 ราย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังคงไม่เปิดเผยคำวินิจฉัยเกี่ยวกับข้อกล่าวหาการฮั้วใน การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ปี 2567 หลังจากครบกำหนดกรอบเวลา 60 วันอย่างเป็นทางการในวันนี้ (13 พฤศจิกายน) ซึ่งหมายถึงระยะเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้ว
กรอบเวลา 60 วันสิ้นสุดลงแล้ว
วันนี้ (13 พฤศจิกายน) ถือเป็นวันครบกำหนดระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติด้วยคะแนนเสียง 5 ต่อ 2 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2569 ให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งและดำเนินคดีอาญาAlso readรายชื่อถนนและซอยที่ระบุพื้นที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ครอบคลุมสุขุมวิท 77 ถึงแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด
กระบวนการดังกล่าวมุ่งเป้าไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี 2567 รวมทั้งหมด 77 คน จากผู้ถูกร้องทั้งหมด 427 คน
ในกลุ่มผู้ถูกร้อง 77 คนนี้ มีสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันรวมอยู่ด้วย 26 คน และผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวอีก 51 คน
สถานะปัจจุบันของคำวินิจฉัย
รายงานข่าวระบุว่า ขณะนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วตามกรอบเวลา 60 วันดังกล่าว และถือเป็นคำวินิจฉัยฉบับสมบูรณ์
อย่างไรก็ตาม กระบวนการยังไม่เสร็จสิ้นทั้งหมดเนื่องจากยังมีขั้นตอนการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจน
ขั้นตอนถัดไปและการตรวจสอบ
หลังจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะส่งเรื่องราวให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อผู้ถูกร้อง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะทำการจำแนกฐานความผิดรายบุคคล และคัดแยกพยานหลักฐานจากสำนวนการไต่สวนทั้งหมดเพื่อเตรียมความพร้อม
วัตถุประสงค์หลักของการเตรียมการนี้คือเพื่อให้พร้อมในการยื่นคำร้องสั่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งและคดีอาญาอย่างเป็นทางการ
มุมมองจากผู้สังเกตการณ์และผู้เกี่ยวข้อง
ก่อนหน้านี้ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชน ได้ยกประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับไทม์ไลน์คดีดังกล่าวออกมากล่าวถึง
นายพริษฐ์ระบุว่า ภายในกรอบเวลา 60 วัน กรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ต้องเผยแพร่คำวินิจฉัยมติเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2569 เกี่ยวกับคดีการฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา
กระบวนการที่มติดังกล่าวระบุให้ส่งฟ้อง 77 รายต่อศาลฎีกาอย่างเป็นทางการภายในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้ ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการส่งสำนวนให้ศาลพิจารณา
เส้นตายสำคัญถัดไป
คณะกรรมการการเลือกตั้งยังมีกรอบเวลาสำคัญหรือเดดไลน์ถัดไปในการดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
กำหนดการสำคัญคือต้องยื่นคำร้องสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด 77 รายต่อศาลฎีกาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 มกราคม 2570
ขณะนี้สังคมยังคงรอคอยการเผยแพร่คำวินิจฉัยฉบับเต็มของคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อสาธารณะเพื่อสร้างความโปร่งใสในกระบวนการนี้
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