คมนาคมเร่งวิเคราะห์ความเหมาะสมการโอนย้ายสนามบินภูมิภาคสู่ ทอท. พร้อมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีนำร่องระบบไบโอเมตริกซ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

เปิดแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมในการบริหารจัดการสนามบินภูมิภาค ศึกษาการโอนย้ายสนามบินหลักให้ ทอท. ดูแล พร้อมมาตรการลดค่าจอดอากาศยานช่วยเหลือสายการบิน และแผนก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่เพื่อกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น
ความเคลื่อนไหวล่าสุดของ กระทรวงคมนาคม ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยานในภูมิภาคได้รับความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะแนวคิดในการโอนย้ายสนามบินภายใต้การกำกับดูแลของ กรมท่าอากาศยาน ได้แก่ สนามบินกระบี่ สนามบินอุดรธานี และสนามบินบุรีรัมย์ ให้ไปอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการสนามบินขนาดใหญ่ระดับนานาชาติ โดยทางด้านนายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าว่า ในขณะนี้กระบวนการดังกล่าวยังคงอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาความเหมาะสมอย่างละเอียดรอบคอบตามมติของคณะรัฐมนตรีเดิมที่เคยมีไว้ โดยยังไม่มีการสรุปผลที่ชัดเจนว่าจะดำเนินการโอนย้ายหรือไม่ เนื่องจากต้องมีการพิจารณาปัจจัยแวดล้อมหลายประการ โดยเฉพาะภาระด้านการลงทุนที่สูงและสภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันที่มีความผันผวนอย่างมาก ซึ่งปัจจัยจากความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ทำให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีความกังวลว่า ทอท.
จะสามารถรับภาระและบริหารจัดการมูลค่าการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด ในขณะเดียวกัน นายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ได้ให้มุมมองที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการสนามบินขนาดเล็กทั่วประเทศ โดยระบุว่าการตัดสินใจโอนย้ายสนามบินหลักให้ ทอท.
นั้น จะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสนามบินขนาดเล็กอื่นๆ ด้วย เนื่องจากปัจจุบันกรมท่าอากาศยานใช้โมเดลการบริหารแบบเกื้อกูลกัน คือการนำรายได้จากสนามบินขนาดใหญ่ที่ทำกำไรได้ มาช่วยสนับสนุนและเลี้ยงสนามบินขนาดเล็กที่อาจจะไม่สามารถสร้างผลกำไรได้ในเชิงธุรกิจ เพื่อให้ทุกสนามบินสามารถดำเนินงานได้ตามมาตรฐานสากลและมีความปลอดภัยสูงสุด เนื่องจากสนามบินขนาดเล็กเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในมิติด้านความมั่นคงของชาติ และเป็นการให้บริการขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงการเดินทางทางอากาศได้อย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ จากผลกระทบของสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพุ่งสูงขึ้นและสร้างภาระหนักให้กับสายการบิน กรมท่าอากาศยานจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนด้วยการลดค่าจอดอากาศยานลงร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานและช่วยให้ผู้ประกอบการสายการบินสามารถประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ สำหรับแนวทางการพัฒนาในอนาคต นายภัทรพงศ์ได้มอบนโยบายเน้นย้ำให้กรมท่าอากาศยานเร่งยกระดับสนามบินภูมิภาคในทุกมิติ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องมีความทันสมัย การนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ และการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ เพื่อให้สนามบินเหล่านี้ไม่เป็นเพียงจุดรับส่งผู้โดยสาร แต่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าทางอากาศที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากล โดยแผนงานเร่งด่วนคือการขยายความยาวรันเวย์ในบางสนามบินเพื่อรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ และการเพิ่มจำนวนสล็อตการบินเพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งส่งเสริมให้แต่ละสนามบินสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและชัดเจนตามบริบทของพื้นที่ เช่น บางแห่งเน้นด้านโลจิสติกส์ บางแห่งเน้นด้านคาร์โก้ หรือบางแห่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับสนามบินที่ยังใช้งานได้ไม่เต็มศักยภาพ จะมีการศึกษานำกิจกรรมเชิงพาณิชย์เข้ามาเสริมเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนและลดการพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐ ด้านการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ กรมท่าอากาศยานเตรียมนำระบบไบโอเมตริกซ์ หรือการจดจำใบหน้าและอัตลักษณ์บุคคลเข้ามาใช้งานในสนามบินภูมิภาค โดยจะเริ่มนำร่องที่สนามบินกระบี่และสนามบินอุดรธานีเป็นแห่งแรก เนื่องจากเป็นสนามบินที่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการผู้โดยสาร โดยคาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานระบบนี้ได้อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2570 นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาระบบคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้าเพื่อลดความแออัดในอาคารผู้โดยสาร และเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยด้านการบินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด สำหรับแผนการลงทุนระยะยาว กรมท่าอากาศยานอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายรันเวย์ที่สนามบินบุรีรัมย์ แพร่ ชุมพร ระนอง และตรัง รวมถึงการสำรวจพื้นที่เพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับขอตั้งงบประมาณในอนาคต และยังมีโครงการที่น่าสนใจคือการศึกษาก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่เพิ่มอีก 4 แห่ง ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร สตูล พะเยา และพัทลุง ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ส่วนโครงการสนามบินบึงกาฬนั้นมีความคืบหน้าไปมาก โดยผ่านการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นแล้วและกำลังอยู่ในขั้นตอนสำรวจที่ดินเพื่อกำหนดกรอบวงเงินลงทุนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมยังให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อ โดยสนับสนุนให้รถโดยสารสาธารณะสามารถเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารหน้าอาคารได้โดยตรง และพัฒนาศูนย์ขนส่งเชื่อมต่อสนามบินในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอุบลราชธานี เพื่อให้การเดินทางของประชาชนมีความสะดวกและมีค่าใช้จ่ายลดลง ท้ายที่สุดในเรื่องของการสร้างรายได้ กรมท่าอากาศยานมีแผนผลักดันการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในสนามบินให้เข้มข้นขึ้น แต่ปัจจุบันยังเผชิญกับข้อจำกัดทางกฎหมายเรื่องสัญญาเช่าพื้นที่ที่มีระยะเวลาเพียง 3 ปี ซึ่งทำให้ภาคเอกชนไม่กล้าเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เนื่องจากระยะเวลาคืนทุนไม่สอดคล้องกับสัญญา ซึ่งในขณะนี้กรมท่าอากาศยานกำลังเร่งหารือกับกรมธนารักษ์เพื่อขอขยายระยะเวลาสัญญาเช่าพื้นที่เป็น 5 ถึง 10 ปี เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนรายใหญ่เข้ามาพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ท้องถิ่น และเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการสนามบินในระยะยา
