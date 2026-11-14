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คมนาคมเข้มมาตรการการบินไทยล่อลวง FAA สหรัฐฯ ระงับเที่ยวบิน

INNNEWS#18 in ประเทศไทย
คมนาคมเข้มมาตรการการบินไทยล่อลวง FAA สหรัฐฯ ระงับเที่ยวบิน
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ · กระทรวงคมนาคม · บวท.
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นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่ง บวท. เฝ้าระวังระบบจราจรทางอากาศไทยเข้มงวด พร้อมตรวจสอบความพร้อมระบบสำรองและแผนบริหารความเสี่ยง หลัง FAA สหรัฐฯ สั่ง Ground Stop ชั่วคราว

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม ประกาศมอบหมายให้หน่วยงานการบินที่เกี่ยวข้อง ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังระบบการบินของไทยอย่างใกล้ชิดและเข้มงวดที่สุด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยและการดำเนินงานต่อเนื่องของการให้บริการการบินภายในประเทศ โดยมาตรการดังกล่าวมีขึ้นสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่ปกติของระบบสื่อสารด้านการควบคุมจราจรทางอากาศในสหรัฐอเมริการะยะก่อนหน้า

FAA สหรัฐฯ สั่งระงับเที่ยวบิน Ground Stop ชั่วคราว

เหตุการณ์เริ่มต้นจากการที่สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐ หรือ FAA (Federal Aviation Administration) ออกคำสั่งให้ระงับการดำเนินการของเที่ยวบินขาออกทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราว หรือที่เรียกว่า Ground Stop เนื่องจากพบปัญหาในระบบสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมจราจรทางอากาศซึ่งมีข้อขัดข้อง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศจำนวน 22 แห่งกระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนที่ FAA จะยกเลิกคำสั่ง Ground Stop และอนุญาตให้เที่ยวบินสามารถออกเดินทางได้ตามปกติอีกครั้ง

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แม้สถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาจะกลับคืนสู่ภาวะปกติแล้ว แต่กระทรวงคมนาคมไม่ได้ละเลยต่อสัญญาณเตือนนี้ และยังคงให้ความสำคัญสูงสุดกับการเตรียมความพร้อมของระบบการบินของไทย โดยมอบหมายให้การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ บวท. เข้าไปดำเนินการมาตรการเชิงรุกหลายประการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารและภาคอุตสาหกรรมการบิน ทั้ง在国内และระหว่างประเทศ

บวท. ตรวจสอบระบบสื่อสารและเตรียมแผนฉุกเฉินรองรับ

นายพิพัฒน์ ชี้แจงว่า บวท. ได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังระบบควบคุมจราจรทางอากาศทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยได้แจ้งให้หน่วยบริการจราจรทางอากาศ หรือ ATS Units ทุกแห่ง ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตรวจสอบความพร้อมของระบบสื่อสารและการประสานงาน พร้อมทั้งเตรียมแผนฉุกเฉินรองรับกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องขึ้นในลักษณะเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเพื่อลดโอกาสเกิดปัญหาซ้ำซ้อน

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นอกจากนี้ บวท. ได้สั่งการให้ฝ่ายวิศวกรรมดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์และระบบสำรองที่จำเป็นต่อการควบคุมจราจรทางอากาศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และรักษากระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างเข้มงวดสูงสุด เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบสำคัญของประเทศถูกโจมตีหรือเสียหายจากระบบภายนอก

ด้านแผนการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน บวท. ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน หรือ Business Continuity Management: BCM และแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน พร้อมกำหนดขั้นตอนการรายงานและการประสานงานที่ชัดเจน หากเกิดสถานการณ์ใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการการบิน เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

ติดตามผลกระทบเที่ยวบินและรายงานความเสี่ยงให้ประชาชน

ในส่วนของการติดตามผลกระทบต่อเที่ยวบินและประชาชน บวท. ได้ประสานงานกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานด้านท่าอากาศยานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานะของเที่ยวบินเชื่อมต่อระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเส้นทางผ่านฮ่องกงและศูนย์กลางการบินอื่นๆ ที่อาจได้รับผลกระทบต่อเนื่อง เพื่อเตรียมมาตรการอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนชาวไทยที่เดินทางกลับหรือเดินทางต่อ

ล่าสุดจากรายงานประเมินเบื้องต้นของ บวท. ณ เวลาที่รายงานสถานการณ์ ยังไม่พบผลกระทบใดๆ ต่อระบบการบินของไทยและการดำเนินงานของ บวท. อย่างชัดเจน พร้อมทั้งยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยันว่ามีเที่ยวบินเข้า-ออกประเทศไทยล่าช้าหรือถูกยกเลิกจากเหตุการณ์ดังกล่าวในสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใด

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อย่างไรก็ตาม กระทรวงคมนาคมยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดย บวท. รักษาระดับการเฝ้าระวังและมาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง พร้อมแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ประชาชนทราบทันทีหากมีความคืบหน้าใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้โดยสารที่เดินทางไปยังหรือผ่านสหรัฐอเมริกา สามารถตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินก่อนการเดินทางได้ถูกต้องและปลอดภัยที่สุด

INNNEWS#18 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ กระทรวงคมนาคม บวท. FAA สหรัฐฯ กรมการบินพลเรือน ระบบจราจรทางอากาศ แผนบริหารความเสี่ยง

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