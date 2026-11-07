คมนาคมลุยเมกะโปรเจกต์ภาคใต้ 14 โครงการ มูลค่ากว่า 3.68 แสนล้านบาท
นายสรรเพชญ บุญญามี ยืนยันแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาคใต้ 14 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 3.68 แสนล้านบาท รวมรถไฟทางคู่และสะพานสำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขนส่งและเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคอย่างยั่งยืน
กระทรวงคมนาคม โดย นายสรรเพชญ บุญญามี รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงคมนาคม ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลพื้นที่ภาคใต้ได้ประกาศแผนการเร่งรัดลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในเขตพื้นที่ภาคใต้ของไทยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งโครงการรถไฟทางคู่ โครงการข่ายถนน สะพานเชื่อมเกาะ และระบบขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ โดยมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาด้านโลจิสติกส์ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจมายาวนาน พร้อมเร่งรัดให้โครงการที่มีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการดำเนินการโดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคนี้
รายละเอียดรถไฟทางคู่สายใต้ วงเงิน 106 พันล้านบาท
สำหรับโครงการรถไฟทางคู่สายใต้นั้น รัฐบาลกำลังเดินหน้าตามแผนงานปัจจุบันโดยได้เปิดใช้งานช่วงนครปฐมถึงชุมพร ซึ่งมีระยะทางประมาณ 420 กิโลเมตรแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567 ส่วนโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ ระยะที่ 2 เป็นการขยายเครือข่ายต่อเนื่องลงสู่ภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ออกมาเป็น 3 ช่วง รวมระยะทาง 504 กิโลเมตร มีวงเงินลงทุนรวม 106,798.32 ล้านบาท โดยช่วงที่ 1 เป็นช่วงชุมพรถึงสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 168 กิโลเมตร มีวงเงิน 36,892.32 ล้านบาท อยู่ในกรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ถึง 2575 ช่วงที่ 2 คือช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่ ระยะทาง 291 กิโลเมตร มีวงเงิน 61,534.55 ล้านบาท อยู่ในกรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ถึง 2576 และช่วงที่ 3 เป็นช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงปาดังเบซาร์ ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร มีวงเงิน 8,371.45 ล้านบาท อยู่ในกรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ถึง 2574 ซึ่งในปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีเป้าหมายประกวดราคาและลงนามสัญญาภายในปี พ.ศ. 2570 ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างตามลำดับและมีกรอบดำเนินการทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2576Also readดวงคนเกิดยามมะแม การงานและการเงิน
14 โครงการเมกะโปรเจกต์ มูลค่ารวม 3.68 แสนล้านบาท
นอกจากโครงการรถไฟทางคู่แล้ว นายสรรเพชญ บุญญามี ยังเปิดเผยถึงแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่ภาคใต้เพิ่มเติมอีก 14 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวม 362,555 ล้านบาท ครอบคลุมทั้งเครือข่ายถนน ทางพิเศษ ระบบราง และระบบขนส่งรูปแบบต่างๆ ตัวอย่างเช่น โครงการพัฒนาท่าเรือวงแหวนอันดามันในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ โครงการถนนวงแหวนรอบเมืองหาดใหญ่ โครงการทางด่วนจังหวัดภูเก็ต โครงการทางด่วนเชื่อมเกาะสมุย โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่สงขลา และโครงการพัฒนาเครือข่ายรถไฟทางคู่สายใต้อีกด้วย โดยแต่ละโครงการมีสถานะและความพร้อมที่แตกต่างกัน ทั้งอยู่ในระหว่างการศึกษา เตรียมเสนออนุมัติ และเตรียมดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะผลักดันตามลำดับความพร้อม พร้อมกับเร่งแก้ปัญหาและข้อจำกัด เพื่อให้โครงการเดินหน้าต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
จุดเริ่มต้นงานก่อสร้างสะพานสำคัญ พฤศจิกายน 2569
สำหรับโครงการที่ประชาชนจะเห็นการเริ่มดำเนินการในระยะใกล้ ได้แก่ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา เชื่อมต่อจังหวัดสงขลากับจังหวัดพัทลุง ซึ่งมีการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569 มีวงเงินก่อสร้างประมาณ 4,600 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีวงเงินก่อสร้างประมาณ 1,780 ล้านบาท โดยทั้งสองโครงการนี้ได้ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างแล้วและกรมทางหลวงชนบทยกแผนออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงานในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 โดยมีกรอบระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2572 สำหรับสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจะช่วยให้เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างจังหวัดสงขลาและพัทลุง ลดระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร คาดว่าจะลดระยะทางการเดินทางจากเกือบ 2 ชั่วโมง เหลือประมาณ 15 ถึง 30 นาที ในขณะที่สะพานเชื่อมเกาะลันตาจะช่วยลดการพึ่งพาแพขนานยนต์ เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง การท่องเที่ยว การขนส่งสินค้า รวมถึงการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และการช่วยเหลือฉุกเฉิน
ความท้าทายและมุมมองต่อความต่อเนื่องของงาน
นายสรรเพชญ บุญญามี เน้นย้ำว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเป็นงานที่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก และต้องอาศัยระยะเวลาดำเนินการหลายปี ตั้งแต่การศึกษาออกแบบ การอนุมัติโครงการ การจัดหาแหล่งเงินลงทุน ตลอดจนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อสร้าง ทุกขั้นตอนต้องคำนึงถึงความความปลอดภัย ความคุ้มค่าของงบประมาณ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับในระยะยาว จึงไม่ใช่สิ่งที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จหรือเห็นผลได้ในทันที โดยชี้แจงว่าถนนหนึ่งสายหรือรางรถไฟไม่สามารถสร้างให้เสร็จได้ในระยะเวลาสั้นๆ สะพานหนึ่งแห่งก็เช่นเดียวกัน ยิ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนหลายพันล้านบาทหรือหลายหมื่นล้านบาท ยิ่งต้องมีการวางแผนและดำเนินการอย่างรอบคอบ แต่การที่โครงการต้องใช้เวลา ไม่หมายความว่าเราจะปล่อยให้ทุกอย่างหยุดนิ่ง สิ่งที่ต้องทำคือเร่งรัดขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ แก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรค และผลักดันโครงการที่ประชาชนรอคอยให้เดินหน้าต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงคมนาคมจะติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงการแก้ไขข้อจำกัดด้านพื้นที่ การปรับรูปแบบโครงสร้างให้เหมาะสม และการป้องกันผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งทั้งสองโครงการสะพานข้างต้นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าเรื่องที่ประชาชนเรียกร้องและรอคอยกันมานานสามารถผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าได้จริง แต่ต้องอาศัยความต่อเนื่องในการทำงาน ตั้งแต่การศึกษา การอนุมัติ จนมาถึงการลงนามสัญญาก่อสร้าง จากนั้นเป็นหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมที่จะต้องติดตามให้ก่อสร้างเป็นไปตามแผน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยเร็วที่สุด
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