คพ. ยืนยันแม่น้ำโขงหนองคายไม่กระทบไซยาไนด์ ลาวพบปลาตายนับพัน
กรมควบคุมมลพิษประเมินเบื้องต้นสารไซยาไนด์จากลาวไม่แพร่สู่แม่น้ำโขงไทยที่หนองคาย เนื่องจากไกลและสลายตัวได้ แต่ยังเฝ้าระวังต่อเนื่องถึงพฤศจิกายน 2569
กรมควบคุมมลพิษ หรือคพ. มีคำสั่งให้กองจัดการคุณภาพน้ำและสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 9 อุดรธานี ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใน แม่น้ำโขง อย่างเข้มงวด หลังได้รับรายงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือ สปป.ลาว ว่าพบปลาตายเป็นจำนวนมากใน ห้วยหินลาย แขวงเชียงขวาง เนื่องจากน้ำมีสารพิษปนเปื้อนสูง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เมื่อชาวบ้านในพื้นที่เมืองแปก แขวงเชียงขวาง พบปลาลอยตายผิดปกติเป็นจำนวนมากในแม่น้ำสายดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สารมลพิษจะไหลตามกระแสน้ำลงมากระทบต่อระบบนิเวศและคุณภาพน้ำในลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ประเทศไทยAlso readลูกเตือนยื่นทบทวนสิทธิรถถ้าแปลก คนชื้อไม่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนสวัสดิการรัฐ 2569
กลไกการไหลของสารพิษสู่แม่น้ำโขง
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ระบุว่าห้วยหินลายมีต้นกำเนิดจากพื้นที่ภูเขาในเมืองแปก แขวงเชียงขวาง ก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำงึม จากนั้นจะเชื่อมต่อกับแม่น้ำงึม และไหลออกสู่แม่น้ำโขงบริเวณเขตปากงึม นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยจุดเกิดเหตุปลาตายในห้วยหินลายอยู่ห่างจากจุดที่แม่น้ำงึมไหลลงสู่แม่น้ำโขงประมาณ 285 กิโลเมตร ตามการตรวจสอบระยะทางใน Google Maps
กระบวนการทางธรรมชาติของสารไซยาไนด์โดยทั่วไปสามารถเปลี่ยนแปลงและสลายตัวได้ตามสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำ แต่ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นหากสารดังกล่าวทำปฏิกิริยากับโลหะบางชนิด เช่น เหลือง ทองแดง และสังกะสี ซึ่งอาจเกิดสารประกอบเชิงซ้อนที่สลายตัวได้ยากขึ้นและมีโอกาสตกค้างอยู่ในตะกอนดินหรือน้ำใต้ดินได้นานขึ้น
ผลการตรวจสอบตัวอย่างน้ำและดิน
ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและดินกว่า 20 จุดในห้วยหินลายเมื่อช่วงแรก พบว่ามีสารไซยาไนด์สูงเกินค่ามาตรฐานหลายเท่า รวมถึงพบสารปรอทและตะกั่วปนเปื้อนเกินมาตรฐานด้วย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมระบุว่าผลการตรวจน้ำในห้วยหินลาย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งห่างจากเหตุการณ์ปลาตายนาน 4 วัน ระดับการปนเปื้อนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของประเทศแล้ว
ด้านกรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินในแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 9 อุดรธานี ได้เก็บตัวอย่างบริเวณอำเภอโพนพิสัยและอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 9 ถึง 10 พฤศจิกายน 2569 เพื่อประเมินสถานการณ์เบื้องต้น
มาตรการเฝ้าระวังและพื้นที่ตรวจสอบ
กองจัดการคุณภาพน้ำจะขยายพื้นที่เก็บตัวอย่างเพิ่มเติมครอบคลุมตั้งแต่อำเภอโพนพิสัย อำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย ไปจนถึงจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดนครพนม โดยเน้นจุดบรรจบของแม่น้ำงึมกับแม่น้ำโขงและพื้นที่ท้ายน้ำที่มีความเสี่ยงสูง ช่วงวันที่ 23 ถึง 27 พฤศจิกายน 2569 นี้จะตรวจสอบปริมาณไซยาไนด์และโลหะหนักต่างๆ อย่างละเอียดเพื่อสร้างความมั่นใจ
จากการประเมินข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดพบว่า แม่น้ำโขงบริเวณอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคาย คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนสารไซยาไนด์จากห้วยหินลาย เนื่องจากระยะทางไกลและกระบวนการสลายตัวของสารพิษ แต่กรมควบคุมมลพิษจะยังคงติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำผลการตรวจวิเคราะห์มาประกอบการประเมินสถานการณ์เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมริมฝั่งแม่น้ำโขงของประเทศไทย
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