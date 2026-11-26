คปท. บุกสภาทวงคดีหุ้นศักดิ์สยาม สส.พริษฐ์ เตรียมฟ้องประธานสภาฯ
เครือข่ายคปท. ยื่นหนังสือทวงถามความคืบหน้าคดีหุ้นศักดิ์สยามที่รัฐสภาระงับไว้ 174 วัน สส.พริษฐ์ ประกาศทีมกฎหมายเตรียมฟ้องประธานสภาฯ โดยตรงฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 ที่ รัฐสภา นาย พริษฐ์ วัชรสินธุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชน และประธานวิปฝ่ายค้าน รับหนังสือจาก นายพิชิต ไชยมงคล แกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย หรือ คปท. เพื่อทวงถามกรณีการดำเนินการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ นาย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
การเข้ายื่นหนังสือครั้งนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้าหลังจากที่ยื่นเรื่องไปเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569 ซึ่งนับจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลา 174 วัน แล้วที่เรื่องดังกล่าวยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาของประธานรัฐสภา และยังไม่มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นการตรวจสอบองค์กรอิสระAlso readเสียชีวิตแล้ว 174 ราย จากเหตุจลาจลหลังแข่งขันฟุตบอลลีกอินโดฯ
กระบวนการไต่สวนร้อง ป.ป.ช. ละเลยหน้าที่
นายพิชิต ไชยมงคล ชี้แจงว่า กลุ่มเครือข่ายได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา เพื่อให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระ ตรวจสอบการทำงานของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ที่มีมติยกคำร้องคดีการซุกหุ้นของนายศักดิ์สยาม
เหตุผลสำคัญคือการที่มติของ ป.ป.ช. ขัดแย้งกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 140 คน ได้ลงชื่อยื่นเรื่องดังกล่าวเพื่อขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเข้าข่ายมิชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 236 แห่งรัฐธรรมนูญ
ข้อกล่าวหาประวิงเวลาและปกป้องพวกพ้อง
แกนนำ คปท. ตั้งคำถามถึงเจตนาของ นายโสภณ ซารัมย์ ว่ามีการจงใจดองเรื่องเพื่อปกป้องพวกพ้องหรือไม่ ซึ่งเท่ากับเป็นการทำลายกระบวนการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ โดยระบุว่ารัฐสภาในขณะนี้ถูกมองว่าเป็น "รัฐสภาสีน้ำเงิน" และพยายามขยายอำนาจให้เป็นอาณาจักรของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
นายพิชิต ยังระบุว่านี่คือการยื่นหนังสือครั้งที่ 2 ของ คปท. ในประเด็นเดียวกัน และยืนยันว่าความล่าช้าเกิน 170 วัน เป็นสิ่งผิดปกติที่สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เป็นกลางของประธานสภาฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการประชาธิปไตยและการตรวจสอบถ่วงดุล
ทีมกฎหมายพรรคประชาชนเตรียมฟ้องตรงศาล
ด้าน นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ในฐานะตัวแทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 140 คน ที่ร่วมลงชื่อร้องเรียน ระบุว่า ทีมกฎหมายของพรรคประชาชนได้เตรียมความพร้อมเพื่อฟ้องร้อง นายโสภณ ซารัมย์ ในฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
การดำเนินคดีนี้จะไม่ผ่านกระบวนการของ ป.ป.ช. แต่จะยื่นเรื่องต่อศาลโดยตรงทันที เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับประชาชนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นว่า การที่ประธานสภาฯ ใช้เวลา 174 วัน ในการกรองคำร้องส่งไปยังประธานศาลฎีกา ถือเป็นการประวิงเวลาโดยไม่มีเหตุผลรองรับที่ชัดเจน
ปัญหาความไม่เป็นกลางในการบริหารงานสภา
นายพงษ์สรณัฐ ทองลี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน กล่าวเสริมว่า ตลอดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 27 มีการพบปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เป็นกลางของประธานสภาฯ หลายประการ
ตัวอย่างเช่น การจำกัดสิทธิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการอภิปราย ด้วยการตัดไมค์หรือไม่ให้แสดงหลักฐาน รวมถึงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน นอกจากนี้ ยังมีการออกแนวทางการประชุมคณะกรรมาธิการที่สร้างอุปสรรค เช่น กรณีปัญหาสารพิษในแม่น้ำกกและแม่น้ำสาย ที่ต้องใช้เวลาถึง 2 สัปดาห์กว่าจะบรรจุเข้าวาระการประชุมได้
นายพงษ์สรณัฐ ยังชี้ว่าการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ที่ผ่านมา นายโสภณ ไม่ได้เปิดเวทีวิปสามฝ่ายเพื่อคัดเลือกสมาชิกไปร่วมประชุม ซึ่งแตกต่างจากธรรมเนียมปฏิบัติเดิม และถือเป็นการลุแก่อำนาจอีกกรณีหนึ่งที่กลุ่มกฎหมายจะดำเนินการแก้ไขผ่านช่องทางกฎหมายต่อไป
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